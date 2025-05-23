Turgutlu Belediyesi’nden kente estetik dokunuş

BirGün EGE

Kente yeni çocuk oyun grupları kazandıran Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan da çocuk oyun gruplarının, parkların bakım ve onarımını yürütüyor. Avşar Mahallesi’ne yeni çocuk oyun grubunun kurulumu tamamlandı.

Ekipler bir yandan da çocukların güvenli şekilde zaman geçirebilmeleri için Urganlıyeniköy, Derbent Mahallesi, Subaşı Mahallesi Şen Sokak, İstasyonaltı Mahallesi Gülümser Sokak ve Kemal Sunal Parkı’ndaki çocuk oyun gruplarının bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının yanı sıra kauçuk döşemesini gerçekleştirdi.

Ekipler Mimar Sinan Caddesi üzerindeki dönel kavşakta dekor uygulamaları ve çiçek dikimini de tamamladı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, “Merkez ve kırsal mahallelerimize, tespit ettiğimiz ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.