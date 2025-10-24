Turgutlu’da Askıda Yemek ile dayanışma büyüyor

BirGün EGE

Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, başta öğrenciler ve emeklilere yönelik olmak üzere dar gelirli vatandaşların 4 çeşit sağlıklı ve kaliteli yemeğe uygun fiyatla ulaşabildiği Kent Lokantası’nda ‘Askıda Yemek’ dönemi başladı.

Uygulama sayesinde hayırseverler diledikleri kadar yemek bedelini askıya bırakarak yemeklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkıda bulunabilecek. Bir öğün yemeğin 50 lira olduğu Kent Lokantası’nda ‘Askıda Yemek’ uygulamasına destek olmak isteyenler, Turgutlu Belediyesi Irlamaz Sosyal Tesisleri Kafeterya İşletmesinin hesabı üzerinden bağışta bulunabilirler.

Askıda Yemek uygulamasıyla daha fazla ihtiyaç sahiplerine ulaşılacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyemizle birlikte hizmete sunduğumuz Kent Lokantamızda ‘Askıda Yemek’ uygulamamıza başladık. Bu sayede daha fazla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi hemşehrimize ulaşmış olacağız. Yaşanan bu ekonomik kriz ortamında vatandaşlarımızın bir öğün dahi olsa sağlıklı, hijyenik ve kaliteli yemeğe ulaşabilmelerini amaçlıyoruz. Hayırseverlerimizin destekleriyle kentimizde paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatarak gerçek ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.