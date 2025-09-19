Turgutlu’da Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi açılıyor

BirGün EGE

Turgutlu Belediyesinin kendi imkân ve kaynaklarıyla kente kazandırılan, haziran ayında talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Merhum Ferdi Zeyrek’in isminin yaşatılacağı ‘Turgutlu Belediyesi Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nde ilk maç heyecanı yaşanacak.

Spor kompleksinde ilk maç 20 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te oynanacak. Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı’nın ev sahipliği yapacağı açılış maçında, TVF Kadınlar 1.Ligi’nde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü konuk olacak.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ile Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü arasındaki oynanacak açılış maçında aynı zamanda SMA Tip2 kas hastalığıyla mücadele eden Feyyaz Alperen’e de umut olunacak. Spor kompleksinde kurulacak standa, maçı izlemeye gelecek sporseverler Feyyaz Alperen’in sağlığına kavuşması adına bağış yapabilecek.

“Spor kompleksimizde Manisa sevdalısı, çocuklar ve gençler için büyük hayalleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Merhum Ferdi Zeyrek’in ismini ve hatırasını yaşatacağız” diyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Açılış maçında aynı zamanda Turgutlu’muzun evladı Feyyaz Alperen’in sağlığına kavuşması için yürütülen kampanyaya da hep birlikte destek olacağız” dedi.