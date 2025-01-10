Turgutlu’da odun yardımı
BirGün EGE
Turgutlu Belediyesi, kış mevsiminde de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Bu yıl da kışın zorlayıcı etkilerinden korunmaları için yaklaşık 2 bin 500 ihtiyaç sahibi ailemize yakacak yardımı yapmayı hedefliyoruz. Belediye olarak, sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.