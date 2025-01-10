Turgutlu’da odun yardımı

BirGün EGE

Turgutlu Belediyesi, kış mevsiminde de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Bu yıl da kışın zorlayıcı etkilerinden korunmaları için yaklaşık 2 bin 500 ihtiyaç sahibi ailemize yakacak yardımı yapmayı hedefliyoruz. Belediye olarak, sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.