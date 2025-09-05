Turgutlu’nun tarihi adım adım gün yüzüne çıkıyor

BirGün EGE

Turgutlu Belediyesi’nin hazırlayıp yayınladığı Turgutlu Tarihi Belgeseli ile ilçenin tarihine dair bilinmeyenler tek tek açığa çıkarılıyor. Belgeselin yeni bölümünde restorasyonu tamamlanarak çocuk kütüphanesi olarak hizmete açılan Gavur Hamamı ele alındı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi uzmanlarınca hazırlanan Turgutlu Tarihi Belgeseli’nin 39’uncu bölümü yayınlandı.

200 yıllık Gavur Hamamı’nın restorasyonu geçen günlerde tamamlanarak, yapı çocuk kütüphanesi olarak hizmete açıldı. Tarih bilmenin önemini vurgulayan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Dünü bilmeden bugünü tam anlamıyla yaşamak mümkün değil. Müze bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla kentimizin dününü her boyutuyla ortaya koyup vatandaşlarımıza bu bilgileri sunuyoruz. Bu bilgilerin geleceğe de kaynak oluşturduğuna inanıyoruz. Belgeselimiz de bu alandaki çalışmalarımızdan biri. Emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.