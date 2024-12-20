Turizm bölgelerinde yeni sezon hazırlıkları

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kuşadası ve Didim ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.

Didim ve Kuşadası’ndaki Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki yollarda sürücü ve yaya güvenliğini tehlikeye atan ağaçların budama çalışmalarını da hayata geçiren ekipler, ana arterlerde yoğun mesailerine 24 saat devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, “Güzel kentimizin her bir noktasında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Ekiplerimizin mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğü çalışmalarımız ile vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırıyoruz. Aydınımıza değer katan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.