Turizm raporuna tepki: Sektör bitme noktasında

Mahir KANAAT

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılının ilk 11 ayında toplam 57 milyon 363 bin 350 ziyaretçi ağırlandığını açıkladı. 11 aylık dönemde yabancı ziyaretçi toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,09 artışla 50 milyon 40 bin 427'ye yükseldi. Kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,25 artış göstererek 2 milyon 733 bin 663 olarak gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı son turizm raporu, Ege Bölgesi'ndeki turizm temsilcilerinden sert eleştiriler aldı. Raporun yalnızca ülkeye giriş yapan turist sayısına odaklandığını belirten sektör temsilcileri, özellikle Ege Bölgesi’nde otellerin düşük doluluk oranları ve artan borç yükleriyle mücadele ettiğini dile getirdi.

MALİYETLER ARTTI

Turizm uzmanları, Bodrum, Çeşme ve Kuşadası gibi Ege’nin önemli turizm destinasyonlarında otellerin artan maliyetler ve düşük kârlılıkla baş etmekte zorlandığını ifade etti. Artan enerji maliyetleri, kur baskısı ve azalan konaklama sayıları, Ege Bölgesi’nde turizmin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Bakanlık verilerinin eleştirilere rağmen sektördeki sorunları çözmeye yönelik adımlar içermemesi, turizm temsilcileri tarafından ‘‘gerçekleri gizlemek’’ olarak nitelendirildi. Ege Bölgesi’ndeki turizm işletmeleri, 2025 yılı için daha kapsamlı destek ve planlama talep ediyor.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, bakanlığın açıkladığı verilerin Ege Bölgesi için gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Karcılıoğlu, ‘‘Ege’de turizmin en yoğun olduğu yaz aylarında dahi otellerde doluluk oranları istenen seviyede olmadı. Bakanlığın açıkladığı gibi turist sayısında bir artış olsa bile bu, otellerdeki konaklama sayılarına yansımadı’’ dedi. Karcılıoğlu, özellikle Ege Bölgesi’ndeki otelcilerin ağır borç yükü altında olduğunu belirterek, şu çarpıcı rakamları paylaştı: ‘‘Turizm sektörünün toplam kredi yükü 484 milyar lira, bunun 10 milyar lirası takibe düşmüş durumda. Bu durum, Ege’de turizmi bitme noktasına getiriyor. Bu rakamlar dikkate alınmadan turizmde pembe bir tablo çizmek, sektöre ihanet etmek demektir.’’

Turizmci Fahrettin Çiçek de sektörün maliyet ve kur baskısı altında ezildiğini belirtti. Çiçek, özellikle gelen turistlerin kısa süreli konakladığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: ‘‘Türkiye turizmi pahalı bir destinasyon algısıyla mücadele ediyor. Kur dengesizliği ve artan maliyetler, hem otelcileri hem de küçük işletmeleri zorluyor. Gelen turist sayısındaki artış, konaklama sürelerine ya da gelir düzeyine yansımıyor. Turist, daha kısa kalıyor ve daha az harcıyor. Bu tablo sürdürülebilir değil.’’