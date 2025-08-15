Turizmin gölgesinde doğanın sessiz çığlığı

Hasan ŞEN

Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü

Son yıllarda Dersim’de artan turizm hareketliliği, bölge için bir nefes değil; doğanın boğazına dolanan bir ilmeğe dönüşmüştür. Munzur’un derin vadileri, binlerce yılın tanığı kutsal sular ve dağlar; yaz aylarında yüz binlerce insanın akınına uğramakta, doğa adım adım nefessiz bırakılmaktadır.

Başta Dersim Merkez olmak üzere kamusal alanlar hızla azalmış, su boyları paravanlar ve ücretli giriş kapılarıyla çevrilmiştir. Artık Munzur’un serin sularına para vermeden ayaklarımızı sokamaz hale geldik. Dere kenarları, göl kıyıları ve vadiler; halkın ortak kullanım alanı olmaktan çıkarılıp, işletmelerin kiralık mülküne dönüştürülmüştür. Her yer paralı, her köşe işgal altında…

DÖRT BİR TARAFTA İŞGAL

Vadiler ve yaylalar, doğaya değil işletmelere tahsis edilmekte; her taşın altı, her suyun başı bir işletme işgaliyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu işletmeler, yalnızca beton ve gürültü ile değil, aynı zamanda Dersim’in kadim inanç sistemini, toplumsal hafızasını ve kutsal mekânlarla kurulan ilişkisini de parçalamaktadır. Kutsal sayılan pınarların önüne ücretli giriş kapıları dikilmekte, cemlerin yankılandığı mekânlar restoran masalarıyla doldurulmakta, ziyaret yerleri ticari panayır alanına çevrilmektedir. Yüzyıllardır rızalıkla paylaşılan su kaynakları artık “müşteri” ile “işletmeci” arasında bir alışveriş nesnesine dönüşmektedir. Böylece kutsal mekân, halkın ortak hafızasında taşıdığı anlamı yitirip, sermayenin vitrininde sergilenen bir “turistik obje” haline gelmektedir.

Kapitalizmin tahakkümü altında yaşamaya zorlandığımız bugünün dünyasında, turizm faaliyetleri yalnızca doğayı değil emeği de sömürmenin bir biçimi haline gelmiştir. Sermaye, doğayı bir “kaynak” olarak gören gözleriyle Dersim’in vadilerine, dağlarına ve sularına yönelmiş; bölgeyi “ekonomik kalkınma” adı altında işgale açmıştır. Doğaya dönük her adım, kutsal bir ilişki değil; metalaştırma, düzenleme, işletmeleşme adıyla maskelenen bir yağmadır.

Dersim/ Fotoğraf: AA

Oysa ki doğa ve turizm, birbirine zıt iki kuvvet olarak bir arada var olabilir mi? Bu sorunun yanıtı, sistemin dışında durmayı başarabildiğimiz ölçüde evettir. Sadece ve ancak sermaye hareketine geçit vermeyen, yerelin doğayla organik bağ kurduğu bir yaşam formu mümkün olabilir. Bu, turizm adı altında doğanın metalaştırılmasına karşı bir direnç çizgisiyle mümkündür.

EKO TURİZM PAZARLAMASI

Bugün “yeşil turizm”, “ekoturizm”, “yayla turizmi” gibi isimlerle pazarlanan faaliyetlerin büyük çoğunluğu, sermayenin öncü birlikleridir. Yerel halkı önce küçük işletmelere teşvik edip ardından büyük sermayeye alan açmak, kapitalist sistemin bilindik oyunudur. Bu düzende yerel küçük işletmeler ya yıkıma uğrar ya da zamanla sermayeye eklemlenir.

Dersim’de doğayla kurulan ilişki, yalnızca görsel bir estetik ya da tüketilecek bir manzara değildir. Bu ilişki; kutsal, etik ve toplumsaldır. Dağ keçileriyle, sarımsak kokusuyla, su samurlarının izleriyle, Alevi inancının rızalık ilkesiyle kurulmuş bir bağdır. Bu bağ, yalnızca betonla değil, anlayışla da kırılmaktadır.

1983 tarihli Milli Parklar Kanunu ve Çevre Kanunu, bir dönem için doğayı koruma iddiasındaydı. Ancak bugünün siyasi iktidarı, bu koruma rejimlerini şirket çıkarları doğrultusunda sürekli değiştirmekte, doğa koruma statülerini fiilen ortadan kaldırmaktadır.

SÜPER YASA BİR KUŞATMADIR

Tam da bu noktada, TBMM’de geçtiğimiz aylarda kabul edilen ve kamuoyunda “süper yasa” olarak bilinen düzenleme, Dersim’in doğası için bir dönüm noktası değil; bir kırılma, hatta bir kuşatma eşiğidir. Bu yasa ile milli parklar, sit alanları ve koruma bölgeleri artık birer koruma kalkanı olmaktan çıkarılmış; “kalkınma” ve “yatırım” adı altında şirketlerin açık arazisine dönüştürülmüştür. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçleri kısaltılmış, kimi projelerde tamamen ortadan kaldırılmıştır. Yerel yönetimlerin, köylerin, derneklerin ve halkın söz hakkı budanmış, tüm yetki tek merkezde toplanmıştır. Yatırımcıya tanınan imtiyazlar, doğa üzerinde sınırsız tasarruf yetkisine dönüşmüştür.

Bu, yalnızca Munzur Vadisi’nin değil; Pülümür Çayı’nın, Halvori Gözeleri’nin, Düzgün Baba Dağı’nın ve her kutsal pınarın kaderini değiştirecek bir saldırıdır. Artık yalnızca turizm değil; madencilikten ulaşıma, enerji projelerinden taş ocaklarına kadar her türlü sermaye girişimi, en kırılgan ekosistemlerin kapısına dayanmaktadır. Bu, yalnızca ekolojik bir yıkım değil; inanç özgürlüğüne, kültürel mirasa ve yerel halkın yaşam hakkına yönelmiş doğrudan bir darbedir.

Böyle bir kuşatma karşısında, doğayla sürdürülebilir bir bağ kurmanın tek yolu; özerk, yerinden ve halkın rızasına dayalı bir yönetim iradesidir. Çünkü kendi suyunu, toprağını, dağını koruyamayan bir halk; kendi geleceğini de savunamaz.

O yüzden çağrımız nettir: Bizim toprağımızda, bizim sularımızda, bizim rızamız olmadan sermaye olmaz!