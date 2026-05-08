Türk hakemlerin düdüğü ötmeyecek

Azamet YAZICI

İzmir’de katıldığı bir televizyon programında Azamet Yazıcı’nın sorularını yanıtlayan FIFA kokartlı eski hakem ve eğitimci Hasan Ceylan, Türk futbolu ve hakemlik kurumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2026 Dünya Şampiyonası’na Türkiye’den hiçbir hakemin davet edilmemesini "tarihi bir ayıp" olarak nitelendiren Ceylan, bu çöküşün sorumlusu olarak mevcut yönetim anlayışını işaret etti.

Türkiye’de hakemliğin sürekli tartışılmasının temel nedeninin yönetimsel hatalar olduğunu belirten Hasan Ceylan, hakemliğin tıpkı hâkimlik ve hekimlik gibi hüküm veren, kararları içtihat yaratan kutsal bir müessese olduğunu hatırlattı. Ceylan, sürecin kırılma noktasını şu sözlerle özetledi: "8 Mart’ta 30’a yakın üst düzey FIFA kokartlı hakemin, nedeni hâlâ anlaşılamayan bir şekilde devre dışı bırakılmasıyla Türk hakemliği serbest düşüşe geçti. FIFA ve UEFA, bir federasyonun kendi hakemlerine güvenmediği bir ortamda, o hakemlere görev vermeyi kesti. Bu durum basiretsizlik değil, kötü yönetimdir. Türk hakemliği maalesef kötü eller tarafından yönetiliyor."

Yaşanan bu idari kaosun bireysel başarıları da baltaladığını ifade eden Ceylan, Cüneyt Çakır’ın üçüncü kez Dünya Kupası’na gitme hakkını yitirerek tarihi bir rekorun eşiğinden döndürüldüğünü söyledi. Ceylan, "Bu sadece Cüneyt Çakır’ın değil, Türkiye’nin onuru olacaktı. Aynı şekilde gelecek vadeden Halil Umut Meler de bu güvensiz ortamda gözden düşürüldü" diyerek uluslararası arenadaki itibar kaybına dikkat çekti.

"DÜNYA KUPASINDA YERİMİZ YOK"

FIFA ve UEFA’nın Türkiye’de yaşanan her olaydan haberdar olduğunu belirten Ceylan, 48 ülkeden davet edilen 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video hakem arasında tek bir Türk isminin bulunmamasının nedenlerini şöyle açıkladı: "FIFA, mevcut Federasyon Başkanı’nın geçmişte hakemleri odaya kilitlediğini, özgürlüklerini kısıtladığını ve onları göz hapsinde tuttuğunu biliyor. Hakemi verdiği karardan dolayı alıkoyan bir anlayışın federasyon başkanlığı yaptığı bir ortamda, başka söze gerek yok. 1972 Münih Olimpiyatları’nda görev alan Doğan Babacan’dan bugüne, ilk kez bu kadar büyük bir temsil ayıbı yaşıyoruz."