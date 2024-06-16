Türkçe punk müziğin önemli temsilcilerinden Rashit: Hiçbir zaman adam olmak istemedik

Rashit, farklı nesil ve müzik türlerinden onlarca müzisyenin katkısıyla bir saygı albümü projesiyle dinleyici karşısında. BirGün’e konuşan grup üyeleri, “Hiçbir zaman adam olmak istemedik” diyor.

Işıl Çalışkan

Gerek müziği gerekse politik duruşuyla ’90’ların punk sahnesinin önemli gruplarından Rashit, 30 yıllık müzik serüvenini bir saygı albümüyle taçlandırıyor. Farklı türlerde müzik üreten 35 müzisyeni bir araya getiren albüm Greatest Shits adını taşıyor.

Teoman, Babazula, Direc-t, Dörtxdört, Güneş Özgeç, Can Temiz, Melis Yelman, Elektro Hafız ve daha birçok önemli ismin yanı sıra yerli yeraltı müzik sahnesinin birbirinden farklı sound’lara sahip birçok ismi kendi tarzlarında Rashit şarkıları ile dinleyici karşısına çıkıyor.

Rashit şarkılarıyla dinleyiciyle buluşan ilk 5 isim şöyle: R&B ve indie rock’ın kendinden söz ettiren ismi Melis Yelman, Türkiye’de Grunge ve alternatif müziğinin öncülerinden Direc-t, uzun yıllardır Oi, Ska, punk’ın tavizsiz ismi The Ayılar, Grunge ve Nowave’i harmanlayan yeraltının taze gruplarından Mordi ve Rashit grubuyla geçmişte aynı sahnede, albümlerde birlikte çalmış ve kendine özgü rock sound’uyla Levent Özer. Oğuz Taktak (vokal), Tolga Özbey (gitar, geri vokal) ve Orkun Tunç (Bateri, perküsyon, geri vokal) ile grubun çeyrek asırlık serüveninde bir yolculuğa çıktık.

30 yıllık bir macera aslında ve hem politik hem ekonomik olarak imkânsızlıklarla başladı. Bu macerayı siz nasıl özetlersiniz?

Tolga Özbey: Aslında kendi yapmak ya da dinlemek istediğimiz müziği bu coğrafyada bulamadığımız bir noktada biz yapmaya başladık. Punk dinliyorduk, kaykay yapıyorduk, bisiklete biniyorduk çünkü çok gençtik. Çevremizde böyle bir müzik yoktu ve biz en son kendimizi üretirken bulduk.

Orkun Taktak: Verdiğimiz konserlerde zaten birbirimizin bakış açısı, okuduğumuz fanzinler, dergiler, takip ettiğimiz artistler vesaire bir sürü ortak payda vardı. Keza bunlardan da öncesi Oğuz’la biz aynı mahalleden, Merter’den büyüme insanlarız. O yüzden onun verdiği bir altkültür bilinci çok daha eskiden geliyor bizde.

Tolga: ’93’ten ’99’a kadar olan dönemde İstanbul rock hayatında, örneğin, Kadıköy, Taksim, Bakırköy gibi bir kamplaşma vardı. Bir de sosyal bir mecra olmadığı için birbirimizle iletişim halinde olabileceğimiz bir durum yok. Cep telefonu bile ortalıkta yok daha. Bir yerde bir konser afişi görüyorsun. Oraya gidiyorsun ve insanlarla bir araya geliyorsun. Ve o yaş itibariyle birbirimizle tanışmak gibi bir idealimiz de yok. Zamanla aynı konserlerde çalarken zilini alabilir miyim, telefonunu alabilir miyim vesaire ile başlayan şey, zaman içinde inanılmaz bir dostluğa dönüşüyor.

En büyük imkânsızlık; mekân yoktu, bar yoktu. Sokakta içip sokakta çalabilmek ya da stüdyoya gitmek. Stüdyo kiralayıp otuz kişi içeri girip içkilerle beraber orada partiliyorduk. Ya da birinin anneannesi vefat eder. Eve davul falan taşırız. Ev boşaltılıncaya kadar bir yaz boyunca konser vermek gibi.

Bir dönem politik baskılardan mekân bulamadığınız bile olmuş mesela. O dönemi nasıl anlatırsınız?

Tolga.: Bence Rashit’in en ilginç çıkışı şu oldu. Bizim müzik yaptığımız bir dönemde bir plak şirketinin böyle şarkı sözlerinin olduğu bir albümü basması söz konusu olmazdı, çok tehlikeli olurdu. O yüzden Rashit’in ilk yayınladığı plak aslında Fransa’da basıldı. Türkiye’de Rashit’in albüm yapabilmesi ’99’u buldu. O da bizim Necati’lerin “Kod Müzik” var. Oldukça idealistler onlar da. Türkiye’nin ilk punk albümünü yapmak istiyorlar.

Oğuz Taktak: Ayrıca Kod Müzik, Ceza diye tanıdığımız Nefret’i ve Replikas’ı basmıştı.

Tolga: İyi iş çıkardılar. Telaşa Mahal Yok’un kayıtları sırasında Zuğaşi Berepe’den Metin Kalaç kaydetti albümü. Mehmet sol gelenekten gelen politik bir müzisyen. “Bu albüm yayınlandıktan sonra ne olacak, bir fikriniz var mı?” dedi kayıt esnasında. Aynı sene içerisinde Kadıköy’de bir konser yaptık ve konseri Ülkü Ocakları bastı “Katillerin Adı Yok” şarkısından dolayı. Gökyüzünden şişeler yağmaya başladı. Arbede çıktı. Oğuz’un kolu kırıldı. Göztepe SSK’ye gittiğimizi hatırlıyorum. O dönemde biraz hırpalandığımız doğru. Yeldeğirmeni Ülkü Ocakları basıyor konseri. Şu an cheesecake yiyorlar orada.

Politik şarkılarınız da var. Rashit şarkılarının bugün tekrar seslendiriliyor olması neden önemli sizce?

Oğuz: Bence şöyle, birincisi gündem zaten aynı. Bizim ’90’lı yılların sonunda yaptığımız şarkılarda anlattığımız şeylerle bugünkü şeyler zaten birbirine çok benziyor. O dönemde başka bir tür faşizm vardı. Şimdi başka bir faşizm türü var. O yüzden güncelliğini koruyor aslında. Sadece medya eleştirilerimiz vardı çok ciddi şekilde o yıllarda. Ben bugün medyayı o kadar eleştiremem.

Tolga: Medya kalmadı.

Oğuz: Tabii hem gündemini koruyor olması önemli hem de –dediğim gibi– iyi şarkılar yaptığımızı düşünüyorum. Ama iyi enstrüman çalamıyoruz da. Şimdi bu gençler bizden daha iyi çalıyorlar ve daha iyi yapmışlar şarkıyı. O hoşuma gitti, şarkılar iyi çünkü. Biz becerememişiz çünkü hiçbir zaman ana akım olamadık. Bu da iyi şarkı yapamadığımızdan kaynaklanıyor.

Tolga: Gitar eğitimi, davul eğitimi, müzikal eğitim alan yok aramızda.

Albüme geri dönelim, şarkılar ve sanatçılar neye göre belirlendi?

Tolga: Ada Müzik’in bu projeye başladığı dönemde 10-12 şarkılık bir albüm olur diye düşünmüştük. Olay çığırından çıktı. Aslında yeni dönemde yaptıkları sound her ne olursa olsun bakış açısı bize benzeyen insanlar. Onun haricinde geçmişte iletişim halinde olduğumuz, beraber çaldığımız arkadaşlarımız ya da çok ünlü olmasına rağmen bizden etkilendiğini söyleyen insanlar. Şarkıların seçimine biz hiç karışmadık.

Orkun: Örneğin, Teoman direkt “Çarpışan Otolar”ı yapmak istedi.

Tolga: Güneş Özgeç “Ölmek için Çok Genç” parçasını istedi. Çünkü geçmişte ölmüş çok ortak arkadaşımız var. Baba Zula Murat oryantal bir havası olduğu için “Zor Günleri” tercih etti. Sözlerine biraz ekleme yaptılar. Direc-t’den Bilge çok düşündü. En sonunda “Potlach”ı çalmaya karar verdi. Benim dinlediklerim arasında ilgimi en çok çeken o oldu.

Oğuz: Bence en zor şarkı o.

Tolga: Ben kayıtlarında bulundum, Bilge ile beraberdim. Oldukça eğlendik.

Oğuz: Bizde tribute albümlerde yer alma teklifi geliyor. Moğollar Tribute, Kargo Tribute vb. Ama bize diyorlar ki şu üç şarkı arasından birini seçin. Kargo’yu biz seçtik, Erkin Koray’ı biz seçtik. Bazen kendi seçebildiklerimiz olabiliyor ve biz mümkünse en tuhaf şarkıları seçmeye çalışıyoruz. Mesela Erkin Koray’ın hiç bilinmeyen bir şarkısını yapmıştık: “Sayın Arkadaşım Osman”. Çok nadir ve çok güzel bir şarkı.

Peki albüm bütünüyle nasıl bir hikâye anlatacak?

Tolga: Aslına bakacak olursak çok acı bir gerçek ama Türkiye’de bir şeyin değişmediğini anlatıyor. Sözlere bakacak olursak bugün de geçerliliğini koruyor. Bir sanatçı için mutluluk verici olabilir ama bizim için hüzünlü bir durum. Çalan genç grupların çoğunu tanıyorum. Ve aslında bizim gençliğimizde ’90’larda yine hayatta neşemiz vardı. Onların bu enerjisinin tamamen emildiğini görüyorum. Çok acı ki geleceklerini bir kara delik olarak görüyorlar. Ve dolayısıyla da bu şarkıların bazılarında kendilerine çok yakın şeyler bulduklarını görüyorum. Biraz da yaşımız ilerlediği için on altı, on yedi yaşında yazdığımız şarkılara baktığımız zaman ”O yaşta bu konularla ilgili bunu düşünmüşüz ve bu sound’da bir şey yapmışız” diyoruz. Dinlediğim birçok sanatçı farklı sound’lara ait olmasına rağmen kendilerince çok farklı şarkıları seçtiler.

Türkçe punk öldü diyenlere cevabınız ne olur?

Tolga: Birçok yeni grup var. Kendi yaptıkları müziği internete koyuyorlar. İki sokak aşağıda Karga’da çalıyorlar ve arkadaşlarıyla beraber konser veriyorlar. Şikâyet, sıkıntı ve hayatta problemler olduğu sürece bence punk şekil değiştirse de bir şekilde var olacaktır diye tahmin ediyorum.

Oğuz: Punk’ın moda olmaması çok iyi bir şeydir. Moda olan şey demode de olur çünkü. Bence böyle kalması daha iyi.

Orkun: Niş bir şey olarak devam edecek.

Peki siz hâlâ punk’ı felsefeyle mi yaşıyorsunuz ve yaşatıyorsunuz?

Oğuz: Öyle bir derdimiz yok ve öyle bir şey yapmıyoruz.

Orkun: Davranış stilimizde kendi adıma en azından hâlâ yabancıyım. Müzik sektörünün içinde bir sürü insanla çalışıyorum ama bir şey ters bende. Onu görüyorum ve bence bu punk’tan geliyor. Tam olarak her şey oturmuyor ve ben oturmamasını seviyorum. Belki de o yüzden farklı görünüyoruz diye düşünüyorum.

Oğuz: Şıkır şıkır giyiniyoruz, pırıl pırıl geziyoruz. 10 yaşındaki çocuk yine de böyle gösteriyor. Nereden anlıyorsun be kardeşim. Gerçekten kurtulamıyoruz, bu bizim lanetimiz. Ama bir çabamız da yok yani punk’ı yaşatalım gibi. Hiçbir zaman da olmadı açıkçası. Çünkü ben bu tarz felsefelerin çok bireysel olduğunu düşünüyorum. “Kolektif punk” anlayışı bana çok doğru gelmiyor. Doğrusunu yapanlar var, örneğin anarşistler kolektif olmuşlar, bir şeyler yapmaya çalışmışlar ama ben o dönemde de uzak durdum o anarşist gruplardan. Bireysel olmak bana daha özgürlük sağlıyor.

Orkun: Hiçbir zaman adam olmak istemedik.

Tolga: Bu sefer de Tribute’ün kapağını “Ben Adam Olmak İstemiyorum”dan yola çıkarak yaptık. Sapanlı çocuğun eline cep telefonu verdik ve bizim fotoğrafımızı çekiyor.