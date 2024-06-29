Türkiye AKP döneminde 2 kez gri liste utancı yaşadı

Cevdet AKAY*

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 1989 yılında Paris'te düzenlenen G7 zirvesi tarafından küresel kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önlemek amacıyla, dünyanın tüm bölgelerini temsil eden 37 üye ülkenin OECD bünyesinde kurulan uluslararası bir organizasyondur. FATF, kara para aklama ile mücadele standartlarını ortaya koyan 40 Tavsiye Kararını 1990 yılında yayınlamış, bu tavsiye kararları da 1996, 2001, 2003 yıllarında bazı değişikliklerle yenilenmiştir.

Ülkemiz ne yazık ki ilk kez gri listeye girmedi. 2010 yılında suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile ilgili gri liste kapsamına alındı. Şubat 2013’te gerekli kanun çıkarıldı 2014’te de gri listeden çıkarıldı. Tam 9 yıl sonra bu utancı ülkemize tekrar yaşattı.

FATF 2019 yılında yaptığı değerlendirmede kara para aklama soruşturmalarının sayısının çoğaltılması, Türkiye'deki bankaların terörizmin finansmanıyla ilgili bu kadar gelişmiş bir kavrayışının olmadığı, terörizmin finansmanı açısından ise Türkiye'deki yetkililerin sadece terör zanlılarının elindeki varlıkların toplanması, mali hareketin önüne geçilmesi, fonların kullanılmasının engellenmesi açısından önlem alınması konusunda ülkemizi uyarmıştı.

FATF’ın 2019 yılında yaptığı uyarılar dikkate alınmadığı gibi hiçbir şekilde de önleyici tedbir alınmadı. O tarihte CHP olarak TBMM’de yaptığımız çağrılara kulak kapayan iktidar partisi, 2021 yılında ülkemize büyük bir utanç yaşattı. FATF Genel Kurulu 21 Ekim 2021 tarihinde uyarılara kulak vermediği, kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda gerekli önlemleri almadığı için Türkiye’yi gri listeye aldı. FATF’ın tavsiye kararlarını gündemine alan AKP iktidarı ülkemizi bu utançtan tam 3 yıl sonra kurtulabildi.

Ülkemizi kartel cennetine çeviren, organize suç örgütlerinin merkezi haline getiren de sizin iktidarınız değil miydi? FATF, üç yıl önce ülkemizi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yeterli görmediği için gri listeye dahil etmişti.

HESABI VERİLMELİ

AKP iktidarı, bugün bu listeden çıkışı kutluyor. Bu üç yılda yabancı yatırımcının ülkemize güveni azaldı ve yabancı sermaye çıkışları gerçekleşti. Sıcak para girişlerinin azalmaya başlaması da Türk Lirası’nda büyük değer kaybı yaşandı. Siyasi sorumlular bunun hesabını mutlaka milletimize vermeli!

RİSK SONA ERMEDİ

Gri listeden çıkmamız risklerin sona erdiği anlamına da gelmiyor. Ülkemize sokulan kaynağı belirsiz paralar varlık barışlarıyla aklanmaya devam edilip, kaynağı belirsiz para girişlerinde de gerekli hassasiyetler gösterilmezse gri listeye tekrar gireriz.

*: CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi