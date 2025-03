Türkiye gözaltında!

Güneydoğu Anadolu bölgesinde belediyelere kayyum atanarak halkın iradesine el konulma dönemi başlarken bu işin İstanbul’a kadar gidebileceği yazılıp söylendiğinde “yok canım” denildi:

-O kadar da değil artık!

Oysa Türkiye’de “o kadar da olmaz” denilen, o kadar çok şey olmuştu ki!..

∗∗∗

Bizim gibi nüfus kâğıdı eski olanlara sıklıkla soruluyor:

-Ne olacak bu işin sonu?

Eğer Avrupalı bir gazeteci olsaydık, çözümleme yapmak zor değildi. İktidarda yıllarını geçirmiş bu nedenle de yıpranmış her parti, halk desteğini de yitirmiş olmanın kaygısıyla baskılarını arttırır. Ülkede yaygın yoksulluk ile küçük bir zümrenin serveti eş zamanlı olarak artmıştır. Bu yüzden yasakları çoğaltır. Yasalara uymaz. Muhalifleri hapse atar ya da ülkeyi terk etmeye zorlar. Bu şekilde iktidarda kalma süresini uzatmayı düşünür. Ama bunların hiçbiri veda etme vakti gelmiş iktidarı kurtarmaya yetmez.

Dünyada bunun sayısız örnekleri var. Ama biz bu ülkedeyiz her gelişmeyi an be an yaşıyoruz. Yine kendi yakın tarihimize dönerek bakabiliriz.

1990’lı yıllarda düzen partilerinin 12 Eylül askeri rejimiyle uzlaşmaları, halk kitlelerini alternatif olarak gördükleri siyasi İslam temsilcisi Refah Partisi’ne (RP) yöneltti. Onların da iç sorunları vardı, lider kadro yerinden kıpırdamak istemiyordu. Ayrıca onlar da düzenle uzlaşmışlardı.

28 Şubat Süreci, Türkiye’ye görevinden alınıp hapse atılan yeni bir lider armağan etti: İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan!

Seçmenleri en çok onun “fakirliğini” sevdi! Çünkü halk yoksuldu, kendilerinden biri geliyordu. En büyük serveti siyasi mücadelesi ve parmağındaki alyansıydı!

∗∗∗

Şimdi burada durup dünyada gişe rekorları kıran Rocky filmlerinden üçüncüsüne gidelim. Dünya şampiyonu olan Rocky Balboa, yeni unvan maçına lüks bir otelin lobisine yerleştirdiği ringde hazırlanır. Her antrenmanı şenlikli bir gösteri halinde geçer. Rocky bu şekilde hazırlandığı unvan maçını kaybeder. Maçtan sonra antrenörü onu alır eski çalıştığı köhne salonlara götürür. İç karartıcı bir ortam ile yüzleşmesini sağlar:

-Sen şampiyonluğa buralardan geldin, otel lobilerinde şov yaparak değil!

Tayyip Erdoğan da siyasete geldiği yerlerden uzaklaştı. Zenginlikle itibar arasındaki denklemi doğru kuramadı. Onu Rocky’nin gibi bir antrenörü de olmadığı için, bugünlere vardık.

Ekrem İmamoğlu 1990’lardaki Tayyip Erdoğan haline geldi. Bunu kendisi yapmadı. Ona rakibi tarafından hediye edildi.

İstanbul’un belediye başkanı her zaman potansiyel cumhurbaşkanıdır. Temsil kabiliyeti yönettiği şehirle katiyen sınırlı olamaz. İmamoğlu’na 19 Mart 2025 günü yapılanlar için tarih notunu şimdiden düştü. Sokakları dolaşın, halkın tespitini göreceksiniz:

-Türkiye gözaltında!