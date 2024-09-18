Türkiye-İsveç hattında cinayet sırrı

Uzun süredir Türkiye’de üslenen yabancı uyuşturucu baronlarını, çete liderlerini anlatıyoruz. Onların Türkiye vatandaşı yapıldığı skandalları anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Size İsveç-Türkiye hattında korkunç cinayetleri anlatırken kimlere vatandaşlık verildiğini gözler önüne sereceğiz.

Ferhat Berk, 1984’te Diyarbakır’da doğdu. Makine mühendisi olarak eğitimini tamamladıktan sonra İsveç’e gitti. Pek çok akrabası 12 Eylül Darbesi’nden sonra İsveç’e iltica etmişti. Ferhat Berk, İsveç’te halasının torunu olan Sorgül Güven ile evlendi. Sorgül doktordu. İki kızları oldu.

Ferhat Berk, muhasebe şirketi sahibi kayınpederinin yanında bir süre çalıştı. Daha sonra bu işten ayrıldı. Onu tanıyan herkes karıncayı bile incitemeyecek, kibar ve asla suça bulaşmayacak bir kişi olarak tarif ediyordu.

EVİNDE KATLEDİLDİ

Yaklaşık 1 yıl önce, 13 Ekim 2023 akşamı Berk, eşi ve iki kızıyla İsveç’in başkenti Stockholm’deki iki katlı evlerindeydi. Berk, giriş katındaki kanepede uzanmış, televizyon izliyordu. 7 yaşındaki kızları odasındaydı, Sorgül Güven Berk ise üst katta 3 yaşındaki küçük kızlarıyla ilgileniyordu.

Bu sırada 16 yaşındaki Somalili tetikçi Hamse Omar, iki sokak ötede taksiden indi. Taşıdığı çantada kalaşnikof silah ve şarjörler vardı. Cep telefonundaki konum Berk’in eviydi ve o iki katlı eve doğru yürüyordu. Cep telefonundaki şifreli mesajlarda kalaşnikof ile cinayet karşılığı aldığı paralarla verdiği pozlar vardı.

Çocuk tetikçi Omar, saat 01.00’de iki katlı evin önüne geldi ve çantadaki kalaşnikofu çıkarttı. Evin cam kapısını ateş açarak kırdı ve içeri girdi. Kanepeden kalkıp kaçmaya çalışan Berk’e kurşun yağdırdı. 12 kurşun isabet eden Berk hayatını kaybetti. Katil, üst kata çıktı ve bebeğini kucağına alıp korumaya çalışan Songül Güven Berk’e ateş açtı. Anne sırtından iki kurşunla vuruldu, bir kurşun onun vücudundan geçerek çocuğa isabet etmişti. Anne ve çocuğu ağır yaralandı, şans eseri hayatta kaldılar.

Hamse Omar

ÇOCUK TETİKÇİLER ÇETESİ

16 yaşındaki tetikçi kaçıp izini kaybettirdi. Ancak ertesi akşam yine elinde kalaşnikof ile ortaya çıktı. 20 yaşındaki İsveç vatandaşı sanatçı Liza Britzelli ve 60 yaşındaki annesini evlerinde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Omar, bu saldırıdan sonra takside yakalandı. 28 suç kaydı bulunan tetikçi, ıslahevinden kaçıp dehşet saçmıştı. Telefonundaki şifreli mesajlar çözüldü ve suç ortaklarının da iki çocuk olduğu belirlendi. Tetikçi ile aynı ıslahevinde kalan 15 yaşındaki Antony Falk, suç için anlaşma yapmış ve kişi başı 150 bin kron para almışlardı.

Antony Falk ile İsveç vatandaşı 16 yaşındaki kız çocuğu Olivia Carlsson silahı temin edip tetikçiye ulaştırmıştı. Somalili Omar’ın cinayetleri işlediği akşamlar, Antony Falk ile Olivia Carlsson pahalı markaların mağazalarında alışveriş yapıyor ve bu anları sosyal medyadan paylaşıyorlardı. Olivia Carlsson alışveriş paketleriyle paylaşımlar yaparken “Evet mafya babasının karısıyım” yazmıştı. Bu sırada Antony Falk çete üyesine “Omar yakalanıncaya kadar öldürmeye devam edecek” diye mesaj göndermişti.

Cinayet emrini çocuk tetikçi çetesine 21 yaşındaki Kardo Fatah vermişti. Fatah, Rawa Majid’in yani Kürt Tilkisi çetesinin üyesiydi. Evinde çetenin Tilki sembolü olan yüzüğü bulundu. Uyuşturucu baronu Majid daha önce defalarca çocuk tetikçileri kullanmıştı. Çünkü İsveç yasaları gereği çocuklara düşük cezalar verilebiliyor. Berk’i öldürenler itirafta bulunmadı, konuşmadılar. Çünkü çetelerden korkuyorlar. Tetikçi Omar’a 12 yıl hapis cezası verildi, indirimlerle 8 yıl hapis yatacak. Falk ise 10 yıl hapis cezası aldı, 6 yıl hapiste kalacak. Carlsson ise ıslahevinde 2 yıl 2 ay tutulacak. 21 yaşındaki Azmettirici Fatah ise 16 yıl hapis cezası aldı.

İsveç savcılığı cinayetlerin Majid ile İsmail Abdo’nun savaşı nedeniyle işlendiğini tespit etti. Ancak Berk ve bir gün sonra katledilen iki kadının bu çetelerle hiçbir bağlantısı yoktu. İsveç’te Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katledilirken İsveçli çetelerin Türkiye’deki sefasını hatırlamalıyız.

Rawa Majid’in parmağında tilki yüzüğü görünüyor.

İsveç’te dehşet saçan Majid’e 2020’de operasyon yapılmıştı. Ancak çoktan ülkeyi terk etmişti ve hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçundan kırmızı bülten çıkarılmıştı.

VATANDAŞ YAPILMIŞTI

15 Nisan 2022’de Marmaris’te bir bankta içinde 12 bin dolar olan çantasını unuttu. Karakola çağırılıp çantası teslim edilirken polis şüpheli davranışlarını fark etti. Marmaris’teki villasına yapılan baskınla gözaltına alındı. Majid’in Kırmızı Bülten ile aranırken Miran Othman adıyla Türkiye vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Tutuklandı ancak İsveç’e iade edilmedi. Aksine 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra Bodrum Adliyesi’ndeki duruşmada tahliye edildi. İsveç’te her gün manşetlerde olan Majid, Bodrum’da villa, İstanbul Sarıyer’deki Ağaoğlu Maslak 1453 Sitesi’nde daireler ve işyerlerine sahipti. Kara parasını kolayca aklayıp üstüne vatandaşlık almıştı.

Sadece o değil, sağ kolu İsmail Abdo da Türkiye’deydi. Ailesi İsveç’te manav olduğu için ‘Çilek Adam’ lakabıyla anılan Abdo, Kırmızı Bülten ile aranırken Türkiye’ye kaçmıştı. Kökleri Türkiye’de bulunan Kürt bir ailenin oğluydu.

İSTANBUL’DA ÇATIŞTILAR

2023 yılında Rawa Majid ile ortağı İsmail Abdo’nun arası bozuldu. Parayı paylaşamıyorlardı. İsveç’te başlayan savaş, Türkiye’ye sıçradı. Ferhat Berk’in Stockholm’de öldürülmesinden sadece bir hafta önce Abdo’nun adamları, Ağaoğlu Maslak 1453’teki lüks kafede oturan Majid’in adamlarına silahlı saldırı düzenledi. Bir kişi yaralandı. Siteden kaçan 6 İsveçli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandılar. Bu saldırıdan bir gün sonra Majid’in tetikçileri, İsveç’in Uppsala kentinde yaşayan Abdo’nun 60 yaşındaki annesini yaşadığı villada vurarak öldürdü. İsveç’te bir hafta içinde çok sayıda silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Bu çetelerle hiçbir ilgisi olmayan Ferhat Berk de bu savaşın masum kurbanı oldu.

Ancak bitmedi. 18 Mart’ta Majid’in Türkiye kökenli İsveç vatandaşı iki tetikçisi, Sarıyer’deki bir kafede Abdo’nun adamı olan İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı’yı silahla vurarak öldürdü.

Mazlum Ayrancı

KEFALETLE BIRAKILDI

Rawa Majid’in Türkiye’de olup olmadığı bilinmiyor, belki de halen Türkiye vatandaşı. İsmail Abdo ise 27 Mayıs’ta Adana’da polisin durduğu bir otomobilde yakalandı. Çelik yelek giymişti ve üzerinde namluya mermi sürülmüş halde ruhsatsız bir tabanca vardı. Tutuklanmıştır diye düşünüyorsunuz değil mi? Hayır. Adana’daki sulh ceza hâkimi, Abdo’yu 20 bin TL kefaletle serbest bıraktı. Ona Ferhat Berk’in öldürülmesi sorulmadı bile.

İsmail Abdo 20 bin TL kefaletle bırakıldı.

İsmail Abdo’nun üzerinden silah ve çelik yelek çıktı.

İsveçli çeteler Türkiye’de cirit atmaya devam ederken Berk’in Diyarbakır’da yaşayan ailesi “Neden öldürüldü?” diye soruyor. İsveç polisi, Berk’in ailesine “Çete ‘Berk’ soy isimli Konya Kulu nüfusuna kayıtlı bir kişiyi öldürmek istiyordu. İsim benzerliği nedeniyle Ferhat Berk’i öldürdüler” diye açıklama yapmış. Ancak Ferhat Berk’in muhasebeci olan kayınpederinin eşinin önüne iki hafta önce bomba atılmış. Ferhat’ın katledildiği gece ise Ferhat’ın bir baldızının evi yakılmak istenmiş. Bu kara para aklama iddialarını akla getiriyor. Çetelerin muhasebe şirketi sahibi olan Ferhat’ın kayınpederinden haraç almak istediği de öne sürülüyor.

‘YASINI TUTAMIYORUZ’

Berk’in ağabeyi Rohat Berk, “Ferhat dünya iyisi, eğitimli bir insandı. Yanında küfürlü konuşulsa giderdi. Hiçbir suça bulaşmadı. Biz neden öldürüldüğünü bilmediğimiz için yasını bile tutamıyoruz. Aklımızdaki ‘Neden’ sorusu silinmiyor, acımız dinmiyor. Annemi ayda bir yoğun bakıma kaldırıyoruz. Vatandaşlık verilen bir suçlunun çetesi, evladımızı öldürdü ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ferhat’a adalet için adım atılmıyor. Lütfen yetkililer bize bir yanıt bulsun” diyor.