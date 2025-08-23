Türkiye OECD’de parmakla gösteriliyor: İyide dipte, kötüde zirvede

Kamu emekçileri toplu iş sözleşmesi sürecindeki tıkanma nedeniyle 18 Ağustos Pazartesi iş bıraktı. Bunun hemen ardından uzun süredir dile getirilen bir yalan tekrar ortaya atıldı: Türkiye’de kamu çalışanları çok fazla. Ancak bu durum gerçeği yansıtmıyor. OECD ülkeleri içinde Türkiye oransal olarak bu konuda en kötü ülkelerden biri. Üstelik sadece bu konuda da değil Türkiye birçok alanda OECD’nin en kötü istatistiklerine sahip.

AKP’nin ülkeye verdiği zarar OECD ile karşılaştırmada net bir şekilde görülüyor. İşsizlikten enflasyona, çalışma sürelerinden sosyal harcamalara kadar Türkiye istatistiklerde kötü durumdaki ülkelerden biri. Olumlu istatistiklerde son sıralarda yer alan Türkiye olumsuzlarda ise zirvede yer aldı.