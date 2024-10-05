Türkiye Otizm Meclisi’nin sesini duyan var mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Basına yansıyan görüntülerden gördüğümüze göre, balo salonundaki resepsiyonda herkes pek mutlu görünüyordu. Halkın temsilcileri, partili cumhurbaşkanı rejiminde çalıştırılmayan yasama organının açılışında mutlulardı ama ya halk mutlu mu? 2 Ekim’de Türkiye Otizm Meclisi (TOM) temsilcileri de Ankara’daydı. TOM, Sağlık Bakanlığı önünde otizmli bireyleri ve ailelerini temsilen seslerini duyurmak üzere basın açıklaması yaptı. 2’nci Otizm Eylem Planı’nın ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık iki yıl geçmiş olmasına rağmen herhangi bir ilerleme kaydedilemediğini, planın kâğıt üstünde kaldığını anlattılar. Meclis 28’inci dönem, 3’üncü yasama yılını mutlu mesut yüzlerle kutlayan halkın temsilcileri seslerini duydu mu? Ya da ülke gündeminde ne kadar yer aldı? Otizmli bireyleri ve ailelerini daha ne kadar yok saymaya devam edeceğiz? Şapkayı önümüze koyalım ve yalnız bırakıldıklarını kabul edelim.

Hayatın her noktasında yoğun mücadele veren otizmli bireylerin aileleri yaşadıkları sorunlara dair çözüm yollarını sunuyor, hükümet ise üç maymunu oynuyor. Okullarda, rehabilitasyon kurumlarında, spor merkezlerinde, gündüzlü ve yatılı bakım merkezlerinde otizmli bireylere yönelik şiddet vakaları sıklıkla gündeme geliyor. Bir ay önce İstanbul’da bir spor merkezinde otizmli bir bireyin maruz kaldığı darp görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İşkence olan ve izlemesi acı veren kayıt, sosyal medyada paylaşıldığında tepkilerini ifade edenler oldu ve ne yazık ki ortaya çıkmayan başka şiddet olaylarının olduğunu tahmin etmek zor değil.

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TOM, şiddet gören otizmlilerin sayısının her geçen gün ve her yerde artmakta olduğunu açıkladı. Şiddetin münferit olmamasının, gittikçe artmasının sebepleri neler? Denetim eksikliği mi? Ya da cezasızlıkla sonuçlanması mı? Mahkemelerin verdiği cezaların sembolik olması mı? Yetkin eğitimcilerin olmaması mı? Ya da hepsi mi?

TOM; Otizm Eylem Planı ve yerel yönetimlere düşen görevler, TBMM Komisyon raporunun sonuçları ve otizme dair olası yasaya dair çalışmalarını itinayla sürdürüyor. Otizm Eylem Planı’nın ülke çapında uygulanması için yoğun mücadele veriyor. Ancak ilgili ve yetkili kurumlar bir şiddet görüntüsü ortaya çıktığında basit kınama metinleri yayımlayarak sorumluluklarını yerine getirdiklerini sanıyor. “İnsan hak ve onuruna yakışır bir yaşam her otizmli bireyin hakkıdır” gibi mesajları yazıp bir kenara çekilerek görevlerini yaptıklarını sananlarla bir arpa boyu yol alınabilir mi? Yazmak kolay, bu mesajın bir an evvel hayata geçmesi gerekiyor.

Toplumsal tutumu geliştirmek, otizmli bireylerin ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmak, temel sorunları çözüme kavuşturmak zorunda olanlar Türkiye Otizm Meclisi’nin sesini duyuyor mu? Otizmli bireyler ve ailelerinin hayatlarını iyileştirecek somut adımların acilen atılması gerekiyor. Bunun sağlanması hedefiyle 2’nci Otizm Eylem Planı’nı hazırlandı. Acilen yapılması gereken ise hükümetin planı hayata geçirmesi? İktidar bu planın hayata geçirilmesi için neyi bekliyor?

Otizmli hakları insan haklarıdır.

#otizmeylemplanıuygulansın