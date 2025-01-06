Türkiye ve dünyanın en ünlü emeklisi

Yaşlıca bir adamın bankamatik önünde çekilmiş fotoğrafı ekonomi haberlerindeki para sayma görüntüsü gibi nerede bir emekli haberi varsa hemen o kare kullanılıyor. Gazetelerde, haber sitelerinde ve hatta televizyonlarda hep aynı fotoğrafa rastlıyorum.

Merak edip inceledim, ilk kez 2017 yılında Milliyet’te yayımlandığını buldum bu fotoğrafın. O tarihten itibaren de Akşam, Hürriyet ve Sabah gazetelerinden Haber7, Halk TV ve Gerçek Gündem sitelerine kadar onlarca, yüzlerce kez yayımlanmış, yayımlanıyor. Hatta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasında da bu fotoğrafa yer verilmiş. Ziraat Bankası da ATM’nin üzerine ve ekranına bankanın logosunu koyup montajlayarak koymuş bu fotoğrafı web sayfasına.

Son olarak memurlar.net sitesinde 30 Aralık’taki “Daha yüksek emekli maaşı için son iki gün”, Sabah’ın da 2 Ocak’taki “Milyonlara yeni maaş” ve 4 Ocak’taki “Milyonların maaşı belli oldu” haberlerinde de bu fotoğraf yer alıyordu.

Enteresan tarafı, bu kişinin Türkiye’den bir emekli olmaması. Zira Portekiz, Ukrayna, İspanya gibi birçok ülkede haber siteleri bu fotoğrafı, yıllardır kullanmış. 2019’dan itibaren dünyanın birçok ülkesinde çoğu kez de emeklilerle ilgili haberlerde yayımlanmış bir fotoğraf.

Sırp fotoğrafçı Dobo Kristian’ın çektiği fotoğraf, “ATM'ye kredi kartı takan yaşlı adam” notuyla 26 Eylül 2016’da Shutterstock’a sonra da Istock’a yüklenmiş. O tarihten beri de dünyada dolaşımda… Stok sitesinde bu kişinin dondurma yerken gibi farklı fotoğrafları da var; muhtemelen bankamatikten sonra dondurma yemiş!

İsmini bulamadım ama anlaşılan bu kişi, sadece Türkiye’nin değil belki dünyanın en ünlü emeklisi. Türkiye’de medyanın öyle bir alışkanlığı kalmadı ama doğrusu bir fotoğrafı kullanırken o fotoğrafın nerede çekildiği, yılı ve en önemlisi fotoğraftaki kişinin kim olduğu yazılır. Bu bilgileri vermeden olur olmaz her habere aynı “emekli” fotoğrafı kullanmak en hafifinden özensizlik.

Medyamız muhtemelen telif ücreti istenmeyen bir fotoğraf olduğu için bu kadar harcıalem biçimde kullanıyor ama haberlerde görsellik bu kadar hafife alınmamalı. Güncel, haberin içeriğini yansıtan, haberi bütünleyen ve dikkat çeken görseller seçilmeli. Zaten görsel kullanımında özensizlik o kadar yaygın ki, geçenlerde Cumhuriyet’in sitesinde “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturmalar açılıyor” başlıklı haberde fonda cami, bayrak, askerler ve zincirler olan, muhtemelen 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyuşu anlatan bir illüstrasyon kullanıldı. Haberle ilgisini anlamak hayli zor…

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DİZİLERDE ADAMLARA KAFA ATAN KADINLAR

Hemen her gün kadın cinayetleri ve kadınlara yönelik şiddet vakalarına ilişkin haberler yayımlanıyor; erkek şiddeti konuşuluyor, tartışılıyor.

Son zamanlarda bazı dizilerde ise tam tersi bir tablo sunuluyor. Kanal D’de yayımlanan “Annem Ankara” dizisinin 11 Aralık’ta yayımlanan dördüncü bölümünde bir kadın taş atarak ekmek satış büfesinin camını kırıyor, oradaki bir kadının da başı yaralanıyor. Bunun üzerine Bergüzar Korel’in oynadığı “Zuhal” karakteri de dışarı çıkarak Fatma Toptaş’ın canlandırdığı Seçil’e şiddetle kafa atıyor. Yere devrilen kadının saçını ellerine sarıp tehdit ediyor.

Now TV’de yayımlanan Yabani dizisinin 11 Mayıs’ta gösterilen 33. bölümünde de bir kadının kafa attığı sahne var. Rojbin Erden’in oynadığı Asi, Bertan Asllani’nin canlandırdığı Alaz karakterine çok şiddetle kafa atıyor; adam yere seriliyor.

Gerçek yaşamda böyle habire kafa atan kadınlar mı var, bu da nereden çıktı? Sırf dikkat çekmek için her yıl yüzlerce kadının öldürüldüğü ve şiddete maruz kaldığı bir ülkede ne yanlış bir mesaj…

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TEK CÜMLEYLE:

• Gazeteciler cemiyetlerini karıştıran Yeni Akit, ayrımcılık ve nefret söylemi içeren haberinde AB destekli “Demokrasi için medya/ Medya için demokrasi” projesini “Başkanlığını Vahap Munyar’ın yaptığı Gazeteciler Cemiyeti’nin yürüttüğünü” yazdı ama Munyar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkanı; projeyi de Ankara’daki Gazeteciler Cemiyeti yürütüyor.

• Hürriyet’in, “Yılın son ayında prime time birincisi olan Kanal D, 2024’ü zirvede kapattı” haberine Sabah, ertesi gün “Ayların değil yılların birincisi unvanını elden bırakmayan ATV” haberi yayımlayarak yanıt verdi.

• Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, Akşam, Hürriyet. Milliyet, Yeni Akit, Yeni Şafak gibi iktidar yanlısı medyanın eğitim editörlerinin katıldığı basın toplantısındaki sözlerini Türkiye gazetesi, “Bakan Tekin gazetemize açıkladı” başlığıyla özel söyleşi gibi yayımladı.

• Gümrük ekiplerinin İstanbul Havalimanında bir kargo kutusu içinde bulduğu goril yavrusu için Cumhuriyet gazetesi “yakalandı”, Akşam gazetesi de “ele geçirildi” ifadesi kullanarak doğal yaşam alanından kaçırılan hayvanı bir suçlu, bir kaçak gibi sundular.

• Nefes’in, “Sabancı yalıyı satıyor Getir kurucusu alıyor” başlıklı haberindeki “Getir.com’un kurucusu Nazım Salur ise satışın gerçekleşmediğini duyurdu” cümlesi başlığı yalanlıyordu.

• Gazze yürüyüşünü ve Cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan’ın konuşmasını, A Haber, Akit TV, NTV, CNN Türk, Habertürk, TGRT, Haber Global, TV100, KRT TV, TRT Haber, TRT World, TRT Türk, TV NET, Ülke TV, Ekol TV ve 24 TV kanalları canlı yayımladı.

• İktidarın imtiyazlı bürokratlarına birden fazla kuruluştan gelir elde etme olanağı tanımasına itiraz etmeyen, bu konudaki gelişmeleri hiç haber yapmayan Sabah, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde “34 bürokratın iki maaş aldığı” haberi yayımladı.

• İktidar medyası, Yunus Emre Enstitüsü’ndeki yolsuzluk haberlerinde istifa eden genel başkan yardımcılarından birinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi, öbürünün de MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu olduğu bilgisini vermedi.

• Emekli aylıklarındaki artışı müjde gibi sunan iktidar medyası, emeklilerin eylemlerini haber yapmadı.