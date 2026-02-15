Türkiye yeni aydınını bulmalı

Cansu Poyraz

Türkiye’de “aydın” kavramı uzun süredir tartışılıyor; ama belki de ilk kez bu kadar sert ve köklü bir sorgulamaya tabi tutuluyor. Siyasal kriz mi derin, yoksa insan tipolojisindeki dönüşüm mü? Bilgi neden arttıkça etki azalıyor? Gazetecilik gerçekten öldü mü, yoksa biz başka bir dönemin içinde miyiz?

Ertürk Akşun,, Türkiye’nin son kırk yıllık entelektüel çöküşünü, neoliberal dönemin yarattığı insan modelini ve “eylemsiz aydın” sorununu masaya yatırıyor. Tanzimat’tan bugüne uzanan aydın tipolojisini edebiyat ve siyaset üzerinden okuyan Akşun, çürümenin yalnızca siyasal değil, zihinsel ve ahlaki bir boyutu olduğunu savunuyor.

“Ya Barbarlık Ya Sosyalizm!” gibi güçlü bir tarihsel sloganın bugünkü anlamını, yeni soğuk savaş ihtimalini ve örgütlenme meselesini tartışırken, asıl sorunun hâlâ değişmediğini hatırlatıyor:

Peki ne yapmalı?

Bu söyleşi, cevaplardan çok soruların önemini vurgulayan; bugünden tarihe bakarak yön arayan bir zihin egzersizi niteliğinde.

Bu kitap “yeni insan” kavramıyla açılıyor. Sizce Türkiye’de asıl kriz, siyasal mı yoksa insan tipolojisiyle mi ilgili?

Öncelikle bu iki kavramın aynı anda okunması gerekiyor. Siyasi çürüme doğal olarak ahlaki ve insani çürümeyi de beraberinde getiriyor. Bunu şu şekilde tarif ediyorum ben: Önce çöküş yaşandı. Çöküş neoliberalizm eliyle, düşünülerek, uğraşılarak, üzerinde ince ince çalışılarak gerçekleşti. Tüm toplumsal kurumlar, yapılar, felsefe, edebiyat, sanat, hukuk, eğitim, ekonomik yapı bu çöküşten nasibini fazlasıyla aldı.

İşe önce tarihi silme ve insan aklını kötürüm yapmayla başladılar.

Sonra her şey küflenmeye bırakıldı.

İnsanlar yalnızlaştırıldı, güven duygusu yok edildi. Yeni yeni icat edilen korkulara maruz kalan insanlar, hiçbir şeye itiraz edemeyen, kaderine razı bir sürüye dönüştürüldü. Bu küflenme dönemiydi.

Şimdi ise tam anlamıyla bir çürüme dönemi yaşıyoruz.

Tanzimat’tan bugüne “aydın” figürünü izliyorsunuz. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye’nin en büyük aydın açmazı nedir?

1980’den itibaren aydın kırımı yaşıyoruz. 1980’de kitaplarını yakan aydınla tanıştık, sonrasında korku iklimi aydını sürünün içine kattı. Etkisizleştirildi. Birçoğu köşesine çekilip, beğenmemezlik şıkkını kullanmayı tercih etti, meydan cahillerin fütursuzluğuna bırakıldı. Sol liberalizm özellikle Sovyetlerin yıkımından sonra neoliberalizmin sözcülüğüne soyundu. Bütün aydın kurumları bunların eline geçti.

Şimdi yeni aydınımızı bulmak zorundayız. Aydın teorik bakıştır, derinliktir. Eylemli aydın bu bakışını topluma nüfuz ettirebilendir.

Tam da bu sebeplerden dolayı, Türkiye’deki aydın tipolojisine ve yaptıklarına bakmak istedim. Yol gösterici olmasını amaçladım.

Kitap boyunca sık sık şunu sezdiriyorsunuz: Bilgi arttı ama etki azaldı. Aydın neden etkisini kaybetti?

Her şeyin aşırısı zarar verir. Bilginin de aşırısı bilgisizliği doğurdu. Aşırı enformasyon, derin düşünmeyi, teoriyi yok etti. Düşünme hız değil, sakinlik ve yavaşlık gerektirir.

“Eylemsiz aydın olmaz” diyorsunuz. Bugünün aydını en çok hangi noktada eylemsizlikle malul?

Elbette eylemsiz de aydın olunabilir ama bunun topluma faydası sınırlıdır. Bizim istediğimiz eylemli aydındır. Oğuz Atay’ın yarım kalan romanı gibi: Eylembilim’de eylemli aydını yazmaya çalışıyordu. Yukarıda da dediğimiz gibi aydın yok oldu, yok edildi, kalanlar da eylemsizliği seçti, köşesine çekildi, bir nevi klavye solculuğunu doğurdu. Dilenciye sadaka vermek gibi olduğunu düşünüyorum bunun, sadece içinizi rahatlatıyorsunuz, sorunun kökenine inmiyorsunuz.

Romanlar ve edebiyat üzerinden aydın tipolojisini okumanız çok çarpıcı. Sizce edebiyat hâlâ toplumu dönüştürme gücüne sahip mi, yoksa o da mı işlevsizleşti?

Dönüşüm bir bütündür, sanatıyla, edebiyatıyla, aydınıyla, üniversitesiyle... Sanatçı ile bilimadamı arasındaki fark, birisinin verilerle hareket etmesi, birisinin sezgileriyle doğruyu işaret etmesidir. Büyük usta Aziz Nesin’in dediği gibi: “Dünya dengesinin nasıl oluştuğunun öğrenilmesi için elimizde yayınlar, yeterince veriler, açık seçik bilgiler yoktur. Bu nedenle, dünya dengesini hesap etmenin bir sezgi olduğu, büyük strateji ustalarının bu yanlarıyla sanatçı oldukları bile söylenebilir.”

“Gazetecilik bitti, bilgi kirlendi” tespiti oldukça sert. Sizce gazetecilik mi öldü, yoksa okur mu değişti?

Tekelli düzende bütün vektörler aynı yöne doğru şekillenirler. En nihayetinde her kurumun tek elde toplanmasına kadar gider. Bu uç noktaya faşizm veya diktatörlük demek, tanımı gereğidir. Bir ülke tekelli düzene geçmişse basın da aynı yönün ideolojik aygıtlarından en önemlisi haline gelir.

Türkiye eylülizmle birlikte tekelli düzene geçiş aşamalarına başlıyor. Böylelikle basın da tekelci devlet yönetimi içine girmiş oluyor; vektörler aynı yönü gösteriyor.

Gazetecilik konusuna girmemin bir sebebi var. Lafı eğip bükmeden söyleyecek olursam, bilgi kirliliğinin temelinde gazetecilik (“yeni gazetecilik” demek daha doğru) mesleğinin ve bu mesleği icra edenlerin olduğunu söyleyebilirim. Özellikle yeni gazetecilik dediğimiz, dijital medya ve sosyal medya aracılığı ile yapılan gazetecilikten bahsediyorum.

Sosyal medya platformlarının ortaya çıkmasıyla, özgür basın diye bir kavram ortaya çıktı.

İlk bakışta büyük bir özgürlük alanı vaadi vardı. Bu merkez basın için büyük bir riskti. Bilinen en gerçek şey, merkez basının büyük firmaların ve devletin bire bir tekelinde olduğuydu. Buraya kadar doğru ama neoliberalizmin felsefi ayağı olan postmodernizm, her şeye özgürlük vaadinde, merkezdeki her şeyi yıkmayı göze almıştı, içinde bazı riskleri barındırsa da.

Ama unutmamak gerekiyor, her özgürlük yanında çürümeyi de getiriyor post modern toplumda.

Kitabın ikinci bölümünde Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’yi birlikte ele alıyorsunuz. Bu bölüm bir siyasi analiz mi, yoksa bir zihniyet eleştirisi mi?

Yöntem olarak tarihe bugünden bakarak anlamaya çalışıyorum. Sorunuza gelecek olursam, zihniyet zaten bir siyasi sürecin sonucunda ortaya çıkıyor. Sosyoekonomik-politik ortam siyasetçinin zihniyetini de belirliyor. Çürüme, toplumun her kesimine sirayet ediyor. Zaten sorunlu olan siyasi profilimiz, son yirmi yılda daha da çürümüş olarak karşımıza çıkıyor. Gündemdeki parti değiştiren siyasetçilere bakmak yeterli sanırım söylediklerimin kanıtı olarak.

“Ya Barbarlık Ya Sosyalizm!” başlığı bugün hâlâ geçerli mi? Yoksa artık üçüncü bir ihtimalle mi karşı karşıyayız?

Bakın dünya birazcık da olsa iyi bir şeyler yaşıyorsa, bu üç beş solcunun yüzü suyu hürmetinedir. Bu dün de böyleydi bugün de böyle. Sadece Türkiye için söylemiyorum, dünyanın bu kadar çürüyüp çöktüğü bir dönem olmamıştır. O yüzden bir önceki kitabımda, Üçüncü Dünya Savaşı başlığı atmıştım. Bundan sonra yazacağım kitabın başlığı ise, Yeni Soğuk Savaş. Dünya artık buraya doğru gidiyor ve büyük bir yıkım bekliyor insanlığı. Bundan çıkışın tek yolu da, en azından bilinen yolu, sadece sosyalizmdir.

Özgür Özel için “tarihte zorun rolü” ifadesini kullanıyorsunuz. Bu rol bir fırsat mı, yoksa bir yük mü?

Bu konuyu Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabından örnekler vererek açıklamıştım. Bazı tarih kesitleri vardır ki sizi kahraman yapar. İçinizde böyle bir niyet olmasa da tarih size bu rolü verir. 19 Mart darbesi ile birlikte tarih Özgür Özel’e böyle bir şans tanımıştır. toplumun ilerici kısmı ne kadar iterse o kadar kahraman olur demiştim. O günleri düşünelim, İstanbul Üniversitesi’nin önündeki barikatları öğrenciler yıkmasaydı, bugün başka bir durumdan söz ederdik. O andan itibaren Özgür Özel’in de söylemlerinde değişiklik oldu. Ama bu sadece söylem mi, yoksa başka bir şeye mi evrilecek göreceğiz.

“Peki ne yapmalı?” sorusu yıllardır soruluyor. Sizin bu kitaptaki cevabınız nedir: Beklemek mi, örgütlenmek mi, yeniden düşünmek mi?

a. Cesur olmak, dışarıda kalmaktan korkmamak ama aynı zamanda bilinçli olmak.

b. İdeolojik olarak hazır olmak, fikirlere korkusuzca açık olmak.

c. Birleşme değil, eylemde ortaklık yaratmak.

d. Eskiden kopmak, korkusuzca tartışabilmek ve bunun koşullarını hazırlamak.

e. Eylemde güç birliğini sağlamak. Sıradan eylemler, sıradanlığı doğurur. Politika bir güç biriktirme sanatı ise, bu aynı zamanda güçlü görünmeyi de beraberinde getirir.

f. Kazanımı olmayan eylemden kaçınmak. Yapılan her eylemin ses getirmesi gerekir, daha da önemlisi, her eylemin bir kazanımı olmalıdır.

Bunlar ilk planda aklıma gelenler. Bir şey daha eklemek istiyorum. Artık her yeri bir okul olarak düşünmemiz lazım, her yeri okul yapmalıyız.

Son olarak: Bu kitap bir umut kitabı mı, yoksa bir uyarı metni mi?

Bu kitap bugünden tarihe bakarak bir yol bulma kitabı. Cevaplardan daha çok sorular içeren bir kitap. Sorular sürekli zihnimizi tırmalamak zorundadır; çünkü soru yoksa cevap da üretilemez.