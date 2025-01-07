Türkiye Yüzme Şampiyonasında büyük skandal: Galatasaray lisanssız sporcu yarıştırıp şampiyon oldu

Galatasaray’ın 4-8 Ağustos 2023 tarihlerindeki Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda, lisansını yenilemediği yüzücüsü Doğa Çelik’in yarışmalara katıldığı ve elde ettiği derecelerle sarı-kırmızılı kulübün Türkiye şampiyonu olduğu iddia edildi. Şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, konuyla ilgili Türkiye Yüzme Federasyonu’na (TYF) resmi itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde, yarışma reglamanında yer alan “Müsabaka Katılım Kuralları” başlıklı bölümün 1. maddesine atıfta bulunularak şu ifadelere yer aldı:

BİTİŞ TARİHİ 2022

‘‘4-8 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakası talimatında, müsabakalara yalnızca 2022-2023 vizeli lisansa sahip sporcuların katılabileceği belirtilmiştir. Ancak, Galatasaray Spor Kulübü adına yarışmalara katılan Doğa Çelik’in lisansının 2022-2023 sezonunda vize edilmediği, sporcunun geçerli bir lisansı bulunmadan yarıştığı tespit edilmiştir. Çelik’in lisansının son vize tarihi 20 Aralık 2021, bitiş tarihi ise 30 Eylül 2022’dir.’’

Fenerbahçe, itirazında Doğa Çelik’in diskalifiye edilerek Galatasaray’a kazandırdığı puanların silinmesini, takım puanlamalarının yeniden yapılmasını ve Türkiye şampiyonunun açıklanmasını talep etti. Ayrıca, geçersiz lisansla sporcunun yarışmasına izin veren kişiler hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını istedi.

Fenerbahçe’nin itiraz dilekçesi.

ELDE ETTİĞİ DERECELER

Galatasaray adına yarışan Doğa Çelik’in, şampiyonada şu dereceleri elde ettiği bildirildi:

• Erkekler 4x100 metre

• Serbest Bayrak: 1.

• Erkekler 4x100 metre

• Karışık Bayrak: 1.

• Karma 4x100 metre

• Serbest Bayrak: 2.

• Erkekler 100 metre Serbest: 3.

• Erkekler 50 metre Serbest: 5.

Edinilen bilgilere göre, Galatasaray, 7 yıl aradan sonra kazandığı şampiyonlukta, Fenerbahçe’nin 21.5 puan önünde yer aldı. Ancak, başarılı yüzücü Çelik’in lisans vizesini yenilemeyi unuttuğu iddia edildi. Kurallara göre yarışmalara katılmaması gereken Çelik’in, aynı zamanda TYF’de teknik direktör olarak görev yapan Galatasaray Yüzme Takımı Başantrenörü Yasin Atıl’ın girişimleriyle yarıştığı öne sürüldü.

TYF YANIT VERMEDİ

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz TYF Hukuk İşleri Birimi Sorumlusu Avukat Merve Metin açıklama yapmazken her iki kulüp yetkilileri de sorularımıza yanıt vermedi.