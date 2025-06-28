Türkiye’de yoksulluğun derinleşen tablosu

Ülkenin gerçek gündemleri konuşulmaz halde. Örneğin hayat pahalılığı, yoksulluk… Türkiye’de yoksulluğun tablosu, son aylarda giderek daha keskinleşen bir çizgiyle dikkat çekiyor. Veriler; enflasyon ve alım gücündeki erimeyle birlikte temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlandığımızı net biçimde ortaya koyuyor. Çarşı ve pazarda fiyatlar el yakıyor, etiketleri okuyup geçiyoruz. 1952 yılında yurdumuza gelerek köy okullarında incelemeler yapmış olan Kate Wofford’un hazırladığı raporda* yer alan şu cümle tarihin tozlu sayfalarında kaldı: “Türkiye; coğrafi durumu, iklim şartları, meyve sebzeleri çeşitli, bereketli toprağa sahip ve toprağı seven halkın üstün gayret gösterdiği tarım ülkesidir.”

İlkokulda Hayat Bilgisi dersinin kitaplarındaki görseller ne de güzel anlatırdı ülkemizin bereketini. O günler geride kaldı. Çocukken kirazdan küpe yaptığımız zamanlarda, tane ile meyve almayı aklımızdan bile geçirmezdik. Şimdi ise kirazlar çocukların kulaklarında değil ancak tezgahlarda süs olabiliyor. Eskiden “Almanya’da dilim ile karpuz satılıyormuş” diyenlere hayretle bakardık. Hâlâ tane ile meyve almaya alışamadım. Yaz mevsiminin ilk ayını geride bırakırken içimizde burukluk hissi var, yaz meyveleri bile hepimize lüks.

Şimdi Türkiye’de yoksulluğun derinleşen tablosu gün geçtikçe katlanıyor. Her gün listeye bir yenisi eklenen zamlar, katlanarak büyüyen barınma sorunu, cebimize yansıyan gerçek enflasyon nedeniyle bankalara borçlanarak yaşıyoruz. AKP iktidarında cebimize yansıyan gerçekler ortadayken, tek adam sistemi ile ekonomide istikrar sağlanacağı masalı ile gün geçtikçe yoksullaşıyoruz. Dört kişilik bir ailenin sadece gıdaya ayırması gereken asgarî aylık harcama 24 bin 35 TL (Nisan 2025), yoksulluk eşiği ise 78 bin 292 TL. DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’ne göre Mayıs 2025 itibarıyla gıda harcaması 23 bin 615 TL, yoksulluk sınırı 81 bin 868 TL seviyesinde. 2024’te ise “sürekli yoksulluk” yaşayanların oranı artarak yüzde 18 oldu.

ÇOCUKLARININ EKONOMİ KONUŞTUĞU BİR ÜLKE

Çocukların kulağına kirazdan küpe yaptığı günlerden, sokakta ekonomi konuştuğu bir ülke haline döndürüldük. Türkiye, çocuk yoksulluğunun en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Öte yandan, çocuk yoksulluğu ile eğitimde başarısızlık arasında güçlü ve çok yönlü bir ilişki var. Beslenme alışkanlıklarının temeli çocuklukta atılır. Bu temeli koruyup, yaşamını doğru beslenme alışkanlıkları üzerine kuran çocukların sağlıklı yaşam sürme şansının yüksek olduğu da malûm. Yoksulluk sadece fiziksel bir sorun değil, zekayı, akademik başarıyı da etkileyen bilişsel bir yoksunluğa yol açabiliyor. Bu nedenle çocukların ve gençlerin sağlıklı beslenmelerini desteklemek, bu sorumluluğu asla unutmamak toplumsal bir görev ve aynı zamanda bir devlet politikasıdır.

Ankara Tabip Odası’nın verilerine göre, 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 20’si haftada en az bir gün yemek yiyemiyor, yüzde 20’si okula aç gidiyor, her 5 çocuktan 1’i yatağa aç giriyor. Eğitim Reformu Girişimi sınav başarısı ile yoksulluk arasında net bir bağlantı olduğuna dikkat çekiyor. TEOG/LGS verileri zengin ve yoksul öğrenciler arasında 22 puanlık başarı farkı olduğunu gösteriyor. Ekonomik yoksunluk, ders çalışma ortamı, beslenme yetersizliği ve aile eğitimi eksikliği gibi etkilerle birleşerek akademik performansı zayıflatıyor. Bu olumsuz etkiler de; çocukların erken yaşta devamsızlığına, okul terkine, çocuk işçiliğine, hatta suça yönelmesine zemin hazırlıyor.

İki gün önce gazetemizde yayımlanan Mustafa Bildircin’in haberi gözden kaçmasın. Haberden öğrendiğimiz üzere; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 174 bin çocuğa ailesi tarafından bakılamıyor. Bu çocukların ailesinin yanından alınma riski bulunuyor. Yoksulluğun pençesindeki on binlerce çocuğun yanı sıra binlerce çocuk da suça sürükleniyor. Araştırmalar** çocuk yoksulluğu ve çocukların suça sürüklenmeleri arasında yüksek bir korelasyon olduğunu gösteriyor. Suç işlediği gerekçesiyle 2024 yılında hâkim karşısına çıkan çocuk sayısı 134 bin 383 ile ifade ediliyor.

Hayat pahalılığı günlük yaşamı her açıdan derinden etkiliyor. Gelir artışları, temel tüketim harcamalarının bile gerisinde kaldığından hepimiz için yaşam çok daha zor hale geliyor. Halkın çok büyük çoğunluğu açlık ve yoksullukla boğuşurken nüfusun %1’lik kesimi ülkemizi yağmalıyor. Bu tablo sürdürülebilir değil, kaderimiz hiç değil ve yoksulluk sadece istatistiksel bir mesele olarak kabul edilemez. İnsan onurunu ve toplumsal huzuru ilgilendiren en acil sorunlardan olarak değerlendirmek gerekiyor.

•Wofford, K. (1952) Türkiye köy ilkokulları hakkında rapor. (Çev. F. Varış) Ankara: Milli Eğitim Basımevi

**Harrell vd., 2014; Dong vd., 2020