Türkiye’deki yeni NATO ordusu neyin hazırlığı?

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kapitalist-emperyalist dünyanın jandarmalığını yapmak amacıyla kurulan NATO, 4 Nisan’da 77’inci yıldönümünü kutlayacak. 1949’da kurulan Kuzey Atlantik İttifakı’nın (NATO) üç temel amacı vardı. Birincisi sola (sosyalizme) karşı mücadele etmek. Bununla bağlantılı olarak ikincisi kapitalizmin bekçiliğini yapmak, üçüncüsü de ABD’nin Avrupalı müttefiklerini kontrol altında tutmak.

Savaş örgütü NATO bu süre zarfında Amerikan merkezli Batı emperyalizminin kendisinden beklediği rolü en kanlı şekilde yerine getirdi. Savaşlar, çatışmalar, müdahaleler ne varsa gerçekleştirdi. İlhan Uzgel hocanın deyişiyle “Batı kapitalizminin en değerli kurumu olan NATO” kapitalizmin ihtiyaçları doğrultusunda Sovyetler Birliği (SSCB) dağılsa da genişlemeye, varlığını güçlendirmeye devam etti.

Tam da bu nedenledir ki Macron’un birkaç yıl önceki “beyin ölümü” gerçekleşti çıkışına inat Trump’ın dayatmalarıyla küresel jandarmalık konumunu pekiştirdi. Şimdi yeni savaş cepheleri için sahaya sürülmeye çalışılıyor.

•NATO kolordusu kime karşı kuruluyor?

Kuzey Atlantik İttifakı’nın ABD ile birlikte en hevesli üyelerinden birisi olan Türkiye ise yeni NATO ordusu hazırlığı içerisinde. Gazeteci Barış Terkoğlu’nun gündeme getirdiği Türkiye’de NATO kolordusu kurulması haberi yoğun iç-dış gelişmeler içerisinde yeterince tartışılmadı. Milli Savunma Bakanlığı gizli tutulmaya çalışılan NATO’nun Türkiye’deki yeni karargâhını doğrulamak zorunda kaldı.

Savunma Bakanlığı yeni “çok uluslu kolordu”yu ittifak içi teknik-askeri bir düzenleme olarak sunma gayretinde. Ancak durum bu kadar basit değil. NATO’nun “Multinational Corps Türkiye (MNC-TÜR)” adıyla yeni karargâh kurma girişimi Amerikan emperyalizminin yeni yol haritasından ve yönelimlerinden bağımsız ele alınamaz.

Bu “çok uluslu yeni kolordu”nun çoklu işlevi olacak. Birincisi Amerikan emperyalizminin Hazar’dan Kızıldeniz’e, Güney Kafkasya’dan Akdeniz’e bütün bir Ortadoğu coğrafyasını dönüştürmesine katkı sağlamak. İkincisi kuzeydeki “ezeli-ebedi” düşman Rusya’nın kuşatılmasına desteklemek.

• Türkiye’ye bu yeni koşullarda nasıl bir rol biçiliyor?

Savunma Bakanlığı “yeni NATO karargâhı” kurulma fikrinin kendileri tarafından talep edildiğini açıklasa da “yeni çokuluslu kolordu” Türkiye’ye biçilen rolle alakalı.

İttifak’ın güneydoğu kanadını oluşturan Türkiye 18 NATO’ya Şubat 1952’de üye oldu. Hâlihazırda ülkede birden fazla NATO üssü var.

İncirlik ve Kürecik’in yanı sıra Dışişleri Bakanlığı’nın sitesine göre İzmir NATO Müttefik Kara Komutanlığına (LANDCOM) ev sahipliği yapıyor. 3. Konya’daki Ana Jet Üssü de NATO AWACS uçaklarının dört ileri harekât üssünden birisi. NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordu Karargâhı (3. Kolordu Komutanlığı Karargahı) İstanbul’da.

Türkiye, NATO harekâtlarına en fazla katkı veren ilk 5 müttefik arasında. 32 üyeye ulaşan NATO’nun 7-8 Temmuz’daki zirvesi de Ankara’da Saray’da yapılacak.

Trump’ın ısrarlı dayatmaları sonrasında Türkiye savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 2,09’una çıkardı. Bu konudaki İttifak eşiği %2. NATO liderleri geçen yıl 2035 yılına kadar savunma harcamalarını ülkelerin toplam ekonomik üretiminin yüzde 5’ine çıkarma konusunda anlaşmıştı. Siyasal İslamcıların ABD, NATO seviciliği sır değil. Bunu gizleme gereği dahi hissetmiyorlar. "NATO’da beyin ölümü yaşandığını" söyleyen Fransa lideri Macron’a “Önce sen kendi beyin ölümünü kontrol ettir” sözleriyle tepki gösteren Erdoğan’dı.

•Washington’dan alınan meşruiyetin bir bedeli var!

Burada asıl sor şu ki; Türkiye’nin NATO’nun ileri karakoluna dönüştürülmesi karşılığında neler alındı? Zira “Amerikalardan alınan meşruiyet”in bir bedeli olmalı. Hatırlanacaktır, ABD’nin Ankara büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 24 Eylül’de New York’ta Trump’ın kendilerine Erdoğan’a ihtiyacı olanı şeyi, "meşruiyet"i vermeleri gerektiğini söylediğini belirterek, “bunun sonucunda da büyük değişiklikler göreceksiniz” diyecekti.

Filistin’den Suriye’ye, Lübnan’dan İran ve NATO’ya bu sonuçlar kademe kademe kendisini göstermeye devam ediyor. .