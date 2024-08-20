Türkiye’nin geleceğine karar veren İranlı dolandırıcı

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla suçlanan İranlı Davoud Ghaffari, İstanbul’da çok sayıda dükkan ve ev alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu.

Gösterişli ve çılgın hayatını Instagram’da paylaşan Ghaffari, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oyunu verdiği anları da yayınladı. Üstelik bu paylaşımında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da etiketlemiş.

Türkiye, uyuşturucu baronlarının yanı sıra uluslararası yasa dışı bahis ve dolandırıcı şebekelerinin üssüne dönüştü. Özellikle Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde bu çeteler, Türkiye’deki gösterişli hayatlarını gizlemeye bile gerek duymuyordu.

DÖVİZ BÜROSU BİLE AÇMIŞ

Bunlardan biri 34 yaşındaki İranlı Davoud Ghaffari’ydi. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan kazandığı parayla İstanbul Şişli’deki Anthill isimli gökdelenden 5 dükkan ve bir rezidans dairesi satın almıştı. Ayrıca lüks bir lokantanın sahibi görünüyordu. Kara para aklayan adam, dükkanlarından birinde döviz bürosu bile açmıştı. Üstelik kara parayla aldığı mülklerin bonusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmuştu. 2020’de vatandaşlığı aldı.

Türkçe bilmeyen İranlı suçlu, Instagram hesabından İstanbul’daki ‘renkli’ ve lüks içindeki hayatını sergilemekten büyük keyif alıyordu.

Fotoğraflarla anlatalım:

Davoud Ghaffari, lüks otomobillere çok meraklı. Parasının kaynağını kimsenin sormadığı Türkiye’de lüks araçlarını sergilemekten büyük keyif alıyordu. Cipini pembeye boyatarak ilgiyi daha da arttırmıştı. Pırlanta görünümü verdiği lüks otomobilinin ise videolarını paylaşıyordu.

Instagram hesabımda arkadaşlarıyla kar maskeli paylaşımları da dikkat çekiyor.

İstanbul Şişli’deki Anthill Rezidans’ta aldığı dairede yaşarken gökdelenlerin giriş katında 4 dükkanın da sahibiydi.

Ayrıca Şişli’de bir lokantanın sahibiydi ve lokantada suç dünyasını sergileyen heykeller vardı. Kara para aklayan adam, dükkanlarından birinde Döviz bürosu bile açmıştı.

Yat ile sık sık İstanbul Boğazı’nda tur atan İranlı dolandırıcının kıyafetleri de çok manidardı. Dolar desenli kıyafetleriyle poz vermiş ve Instagramda yayınlamış. Helikopter ile gezilere de çıkıyordu.

İranlı yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan kazandığı paralarla yaptığı alışverişleri de sosyal medya hesabından çok sık paylaşıyordu.

Bu ışıltılı hayatına karşın yıllarca İranlı Davoud Ghaffari’ye parasının kaynağını soran olmadı. Sık sık Dubai ve İngiltere’ye giderek faaliyetlerine devam etti. Bunun minnettarlığını Instagram hesabında Tayyip Erdoğan paylaşımlarıyla gösteriyordu.

SEÇMEN KABİNİNDEKİ İRANLI SUÇLU

Ve Türkiye tarihinin en kritik seçimine ilerliyordu. 14 Mayıs 2023’te Türkiye, Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Bu süreçte vatandaşlık verilen yabancıların oy hakkı tartışma konusuydu. Türkiye’nin geleceğini belirleyecek seçimde oy kullananlardan biri de İranlı dolandırıcı Davoud Ghaffari oldu. Üstelik oy kabininde bu anların görüntüsünü alıp Instagram hesabında video olarak yayınladı. Görüntülerde önce Kemal Kılıçdaroğlu’na oy basacakmış gibi mühürü götürüyor. Daha sonra Tayyip Erdoğan’a mührü basıyor. Genel seçimde ise AKP’ye oy veriyor. Bu paylaşımında Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu etiketledi. Görevini yaptığını onlara göstermek istemiş olmalı.

İşte o video:

İNGİLTERE DOLANDIRICILIKTAN ARIYOR

Davoud Ghaffari’ye Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde dokunulmadı. Ancak 2023 yılında Ghaffari hakkında İngiltere, Interpol’e başvurdu ve Kırmızı Bülten çıkarttı. İngiltere, bahis oynatan Ghaffari’nin İngiltere’deki bazı kişileri toplam 2 milyon paund dolandırdığını iddia ediyordu.

Ancak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ziyareti öncesinde Ghaffari için işler değişmeye başladı. Davoud Ghaffari, yine Türk vatandaşı yapılan İranlı dolandırıcı ve yasa dışı bahisçi, Sait Emir ile çalışıyordu. Kendisini diş hekimi olarak tanıtan Sait Emir, aynı zamanda dans öğretmeni ve pilot olduğunu söylüyordu. Mankenlik okulu da vardı. Tabii ki bu tam olarak mankenlik okulu değildi. Sait Emir’in paylaştığı fotoğraflardan bu anlaşılıyordu. İran’da ve Türkiye’de yasa dışı bahis oynatıyordu, ayrıca dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı faaliyetleri vardı.

İRAN İSTEYİNCE DOKUNULDU

İran Cumhurbaşkanı’nın Ocak 2024’teki ziyaretinden önce İran’ın Sait Emir hakkındaki yakalama kararı Türkiye’ye iletildi. Bugünlerde Sait Emir, Türk vatandaşlığından çıkartıldı. 3 ay sonra Mart 2024’te İzmir’de yakalanarak tutuklandı.

Bu süreçte Davoud Ghaffari’nin de Türk vatandaşlığı iptal edildi ve Edirne İl Göç İdaresi’ne gönderildi. Sınır dışı edilmesi için işlemler sürerken yargıya başvurdu ve yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Kırklareli, Nevşehir’in arasında olduğu şehirlerdeki geri gönderme merkezlerinde dolaştırılarak kendi isteğiyle ülkeyi terk etmeye zorlandı. Ancak gitmedi.

NİHAYET SORUŞTURMA AÇILDI

Geri Gönderme Merkezi’nden Mart 2024’te çıkan Davoud Ghaffari, nihayet gözaltına alındı. Hakkında kara para aklamak, yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından soruşturma açılmıştı. Ayrıca bir gümrük memuruna rüşvet vermekle suçlandı.

İfadesinde geçim kaynağı sorulan Ghaffari, kiralık evi, 5 adet iş yeri ve kiralık dükkanları olduğunu anlattı. Sorgu sırasında iki şirketi olduğunu söyledi. Bir şirketini döviz ve turizm için açtığını ifade etti. Kendisine 10’a yakın yasa dışı bahis sitesi ile bağlantısı soruldu. Hepsini inkar etti, “Yasa dışı bahis oynatmadım” diye yanıt verdi. Sait Emir ile ilişkisi de soruldu ve “Tanıyorum, müşterim ve tercümanım olur” dedi. Sadece ‘davoodhazine133’ isimli Instagram hesabının kendisine ait olduğunu kabul etti. Diğer sosyal medya hesaplarının kendisine ait olmadığını savundu. Yasa dışı bahis ile ilgili hesap hareketlerini ve rüşvet iddialarını da kabul etmedi.

"TÜRKİYE’YE YATIRIMCI ÇEKTİM"

İfadesinin sonunda şöyle dedi:

“Ben Türkiye’de mülk satın alarak Türk vatandaşlığı edindim. Yasa dışı bir iş yapmadım. Türkiye’de iş yerleri açarak yatırım yaptım. Instagram hesabımda Türkiye’yi övücü reklamlar yaparak ülkeye yatırımcı çektim. Türk vatandaşlığımın neden iptal edildiğini anlamadım. Üç aydır farklı illerde göç merkezlerinde tutulmaktayım.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin seçmeni olan Ghaffari belli ki haksızlığa uğradığını düşünüyor. Ne de olsa seçimde oy kullanarak bu ülkenin geleceğine bile karar vermiş bir vatandaştı…