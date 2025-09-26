Türkiye’nin ilk Deniz Ürünleri Festivali başlıyor

BirGün EGE

Beş gün boyunca Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca’da gerçekleşecek Türkiye’nin ilk deniz ürünleri festivali olan Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, lezzet tutkunlarını Marmaris’e davet ediyor. “Denizden Sofraya, Sofradan Dünyaya” sloganıyla yola çıkan Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, denizden sofraya uzanan yolculuğu; canlı şef gösterileri, tekne üstü tadımlar, üretici pazarı, paneller ve film seçkisiyle benzersiz bir deneyime dönüştürüyor.

Etkinlik beş gün sürecek. Etkinlik 1 Ekim saat 11.00’de Selimiye’de başlayacak. Canlı yemek gösterileri, tadım atölyeleri, canlı müzik ve DJ performansları, panel ve söyleşilerin olduğu etkinlikler kapsamında saat 17.00’de İzmir Büyükşehir Bandosu eşliğinde açılış korteji gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmalarının ardından saat 18.00’de İzmir Büyükşehir Kent Orkestrası, saat 19.00’da Mansur Ark’ın sahne alacağı “90’lar konseri” gerçekleştirilecek. Festival boyunca çeşitli söyleşi ve paneller de düzenlenecek. Uzmanların katılacağı söyleşilerde denizlerdeki ekosistem, kirlilik, balıkçılık ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alınacak.