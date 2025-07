Türlerin eşitliğine dair bir soruşturma hikâyesi

Gökhan YAVUZ DEMİR

Acil meselelerimiz var. Savaşlar, zorunlu göçler, açlık, ölüm, sefalet dünyanın her yerinde insanlığın gündeminden hiç düşmüyor. Fakat biz insanlar sadece birbirimize değil aynı zamanda doğadaki diğer bütün canlılara da eziyet ediyoruz. Zeytin ağaçlarından sokaktaki köpeklere kadar insanlığın zulmünden ve hoyratlığından her canlı nasibini alıyor. Edebiyat da hammaddesi olan bütün bu acılara sağır kalamıyor. Son zamanlarda her türden ve boydan romanın merkezinde türlerin yaşam hakkı yer alıyor. Edebiyat yüzyıllardır yaptığı gibi yine hayatı savunuyor.

Jean-Claude Mourlevat’nın, Türkçeye Mehmet Erkurt tarafından tercüme edilen ‘Jefferson ve Gizemli Soruşturma’sı da bize bu hayatı meseleyi bir polisiye hikâyeyle tekrar hatırlatıyor. Mourlevat’nın kurduğu bu dünyada bir insanların ülkesi var, bir de insanlar gibi konuşanların ülkesi. Bu dünyadaki hiyerarşide her zamanki yanılsamayla en tepede insanlar, sonra konuşan hayvanlar yer alıyor. Fakat konuşan hayvanların dışında başka hayvanlar da var: insanların baktığı ev hayvanları ve insanların beslenmesi için yetiştirilen ve sonları mezbaha olan koyunlar, inekler, domuzlar.

Roman hayvanların ülkesinde Kirpi Jefferson’ın perçemini düzeltmek için berber dükkânı Özel Kesim’e gitmesiyle başlıyor. Jefferson yol boyu berberi Mösyö Edgar’ın güzel yeğeni Carole’u düşünür. Derin hayallere dalmışken iki insanın kullandığı bir arabanın altında kalma tehlikesi atlatır. Düştüğü yerden kalkarken hayatın nasıl bir anda alt üst olabilecek denli kırılgan olduğunu fark eder. Oysa her şey yeni başlıyordur.

Dükkâna vardığında kapının kapalı olduğunu fakat içeride bir müşterinin bulunduğunu görür. Bunun üzerine kapıyı çalar, seslenir ve en sonunda merakına yenik düşerek arka taraftaki açık bir pencereden içeriye girer. İçeride bir Keçi Hanım perma başlığının altında uyuklamaktadır. Ama daha sonra Jefferson, Mösyö Edgar’ın yerde cansız yatan bedenini görür. Göğsünde bir makas saplıdır. Mösyö Edgar öldürülmüştür. Heyecandan soluğu kesilen Jefferson en yapılmaması gereken şeyi yapar ve Mösyö Edgar’ın cesedinden bıçağı çıkarmak için eğilir.

Her şey tepetaklak gidecektir ya Keçi Hanım, yani Madam Kristiansen o esnada uyanır ve elinde bıçakla Mösyö Edgar’ın tepesinde dikilen Jefferson’ı görünce yaygarayı koparır. Jefferson ne olduğunu anlamadan, yapmayın etmeyin diyemeden kendini berber dükkânından kaçarken bulur. Artık bir zanlıdır ve cinayet suçundan aranmaktadır. Güvenebileceği ve yardım isteyebileceği tek dostu, domuzcuk Gilbert’e sığınmaktan başka bir çaresi yoktur.

Hakikaten de Gilbert onu polislerden korur, saklanmasına yardım eder ve kasabadaki gelişmelerden haberdar eder. Gazeteler bu cinayeti yazmakta ve tek tanık olan Keçi Hanım’ın ifadelerine yer vermektedir. Keçi Hanım yaşananları her anlattığında yeni ve Jefferson açısından talihsiz fena detaylar eklemektedir. Üstelik Keçi Hanım’ın kocası da hâkimdir. Jefferson teslim olmayı düşünür. Fakat onun her türlü felakete tebessüm ederek bakmayı bilen sevimli dostu Gilbert, Jefferson’ı teslim olmamaya ve hatta beraberce cinayeti aydınlatacak bir soruşturma yürütmeye ikna eder.

Bu soruşturma için kılık değiştirecekler, insanların ülkesine dikkat çekmemek için bir turla turistik seyahate çıkacaklar ve her buldukları delille daha da karmaşıklaşan tüyler ürpertici bir olaylar serisinin içine düşeceklerdir.

Mösyö Edgar’ın yeğeninden bile sakladığı gizli sırrı nedir? Mösyö Edgar neden düzenli olarak her pazar gününü insanların ülkesinde geçirmektedir? Mösyö Edgar, sonunda ölümüne yol açacak nasıl bir işin içine girmiş olabilir? Bunlar cevaplanması zor sorulardır ama kahramanlarımız Jefferson ve Gilbert de kolay kolay pes edecek bir kirpicik ile domuzcuk değillerdir.

Gerilimi düşürmemek için bundan sonrasını okurun kendi keşfetmesine müsaade etmek lazım. Ama mizah, şefkat ve türler arası dayanışmanın damgasını vurduğu bu hikâyenin sonunda sadece kahramanlarımız değil biz okurlar da bir aydınlanma yaşıyoruz.

İçini göstermeden mezbahaların vahşetini anlatan Mourlevat, bilhassa Gilbert’ın şahitliği üzerinden tabağımıza yenmemiz için konulanlar üzerine bizi düşünmeye davet ediyor. O zaman Jefferson’ın öfkesi, hepimizin öfkesine dönüşüyor. Ne istersek yiyebiliriz: makarna, kek, patates, kavun, kayısı, ceviz, çikolata, fındık, pizza, kurabiye… Peki ama Jefferson’ın dediği gibi neden bu kadarı bize yetmiyor da hâlâ mezbahalarda olan bitene gözümüzü kulağımızı kapatıyoruz!