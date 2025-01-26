‘Turpun büyüğü’ heybeden çıktı: Muayene ücretlerine %500 zam

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile hekim ve diş hekimi muayene katılım paylarına %200 ile %542.8 oranlarında zam yapıldı.

Tebliğle “İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında” daha önce 6 TL olan muayene katılım payı 20 TL’ye; “Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde” ve “Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde” daha önce 7 TL olan muayene katılım payı 45 TL’ye; “Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastaneleri”, “Tıp fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezleri” ve “Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde” daha önce 8 TL olan muayene katılım ücreti 45 TL’ye; “İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında” daha önce 15 TL olan muayene katılım payı 50 TL’ye çıkarıldı.

Böylece muayene katılım paylarına genel hizmet veren devlet hastanelerinde %233.3, eğitim ve araştırma hastanelerinde %542.2, üniversite hastanelerinde %462.5, özel hastanelerde ise %200 zam yapılmış oldu.

Tablo: Muayene Katılım Ücretleri

‘MUAYENE KATILIM PAYLARI’ NEYDİ, NE OLDU?

“Ayaktan tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi” için katılım payı alınması ilk olarak 31 Mayıs 2006’da kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 68. maddesinde düzenlenmiş ve 2 TL olarak belirlenmişti. Kanunda daha sonra yapılan değişikliklerle bu miktarı on katına kadar arttırmaya Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili kılınmıştı.

MUAYENE KATILIM PAYLARI

son tebliğden önce devlet hastanelerinde 6 TL, eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 TL, üniversite hastanelerinde 8 TL, özel hastanelerde 15 TL olarak uygulanıyordu.

Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 9 Ocak 2025 günü kabul edilip 15 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7538 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile muayene katılım payı 2 TL’den 20 TL’ye çıkarılmış ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gene bu miktarı on katına, yani 200 TL’ye kadar arttırma yetkisi verilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu dün yayınlanan tebliğle bu yetkisini kullanarak muayene katılım paylarına %200 ile %542.8 oranlarında zam yapmış oldu.

ÖZEL GENE KAYIRILDI

Yeni düzenlemeyle muayene katılım paylarına üniversite hastanelerinde %462.5 oranında, eğitim ve araştırma hastanelerine %542.8 oranında zam yapılırken en düşük zam oranı ise %200 ile özel hastanelerde gerçekleşti.

Böylece daha önce özel hastanelerdeki muayene katılım payı eğitim ve araştırma ile üniversite hastanelerinin yaklaşık iki katı iken aradaki fark onda bire düştü.

Sosyal Güvenlik Kurumunun özel hastanelerdeki muayene katılım paylarına da eğitim ve araştırma ile üniversite hastanelerine yaptığına benzer oranda zam yapması halinde 90 TL’nin üzerine çıkması gerekiyordu. Ancak özel hastanelerdeki muayene katılım payları özel hastanelerin kasasına değil Sosyal Güvenlik Kurumuna gidiyor. Özel hastaneler ise hem Sosyal Güvenlik Kurumundan aldıkları tahsilatlar hem de hastalardan “ilave ücret” adı altında aldıkları fahiş bıçak parası ile kâr ediyorlar. Kamu hastaneleri ile özel hastanelerdeki muayene katılım payları arasındaki fark açıldığında özel hastanelere hasta müracaatlarının ve dolayısıyla kazançlarının azalması ihtimali gözetilerek zam oranının sınırlı tutulduğu anlaşılıyor.

AİLE SAĞLIĞI ‘SEVK’ MERKEZİ

Dün yayımlanan tebliğde “Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden, sağlık hizmeti sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı %50 oranında azaltılarak tahsil edilir” hükmü de yer aldı.

Böylece aile hekiminden sevk ile devlet hastanesine giden hastalar 20 TL yerine 10 TL, eğitim ve araştırma ile üniversite hastanelerine gidenler 45 TL yerine 22.5 TL, özel hastanelere gidenler ise 50 TL yerine 25 TL muayene katılım payı ödeyecek. Bu durumda hastaneye gidecek hastaların yoğun olarak önce aile hekimlerine müracaat edip sevk almak istemeleri bekleniyor.

Düzenlemenin “Dünyanın en iyi sağlık hizmetini biz veriyoruz” diyen ve sürekli olarak hasta sayılarının artması ile övünen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun hastanelerde istiap haddini aşan kışkırtılmış sağlık talebini aile hekimliklerine yönlendirme politikasıyla uyumlu olarak gerçekleştirildiği görülüyor.

Aile hekimleri uygulamayla birlikte Aile Sağlığı Merkezlerinin “Sevk Merkezleri”ne dönüşmesi ve aile hekimlerinden alınan bazı raporların paralı hale getirilmesiyle bu kurumlarda şiddetin artacağından endişe duyuyor.