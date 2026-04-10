Tutuklanmama gerekçe olan haber - 1

Bayramda akraba ziyareti için gittiğim Tokat’ta gözaltına alınıp Ankara’da tutuklandım. Gözaltı gerekçemde üç ay önceki bir haber yer alırken, beni tutuklayabilmek için sonradan üç haberimi daha ekleyip dosyamı şişirdiler. Daha sonrası herkesin malumu; beni susturmak amacıyla cezaevine attılar. Tutuklanmama neden olan bu dört haberimi her zaman, her koşulda savunacağım. Bu dört haberi bir de benden dinleyin; o halde Yunus Emre Vakfı soygunu ile başlayalım!

Yunus Emre Vakfı; Türk dilini ve kültürünü tanıtmak amacıyla kurulan, yurt dışında 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan bir kamu vakfıdır. Yani doğrudan devlete ait bir vakıftan söz ediyoruz.

2024’ün Aralık ayında, Yunus Emre Vakfı’nın "naylon" (sahte) faturalarla soyulduğunu ortaya çıkardık. Neticede bir kurumu soymanın en önemli yolu; yapılmayan bir işi yapılmış gibi gösterip fatura kesmektir. Yunus Emre Vakfı’nda da tam olarak bu yapıldı. Bu soygunu da devletin vergi müfettişleri tespit etti. Üzerinin örtülmek istendiği iddia edilen bu soygun için, bizim haberimizden sonra devletin kurumları suç duyurusunda bulunup operasyon düzenledi. Vakıftaki vurguna dair birçok isim tutuklandı ve iki ayrı iddianame düzenlendi.

Tutuklanırken önce polis, sonra hakimlik sorgusunda önüme Yunus Emre Vakfı ile ilgili haftalar önce attığım bir tweet konuldu. Süreç savcıya ifade veremeden tamamlandı çünkü beni gözaltına aldırıp tutuklatan savcıyı hiç görmedim! Emniyet ifademle birlikte doğrudan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildim ve tutuklandım.

Peki, bu tweette ne vardı? Gazetemizin YouTube kanalında Yunus Emre Vakfı soygununu anlatmıştım. Sonra da gazetenin bu paylaşımını alıntılayıp “630 milyon TL’lik soygunun ayrıntıları” minvalinde bir not düşmüştüm. Bir de gazetenin paylaştığı görselde neden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un fotoğrafı var denildi. Şimdi tek tek sorup yeniden yanıtlıyorum:

Yunus Emre Vakfı naylon (sahte) faturalarla soyuldu mu? Evet, soyuldu!

Soygunun boyutu ne kadar? Resmi evraklara göre 630 milyon TL!

Peki, Yunus Emre Vakfı kime bağlı? Turizm Bakanı Ersoy’a!

Yunus Emre Vakfı skandalında korunan, yargılanması gerekirken ifadesi dahi alınmayan isimler var mı? Evet, var! Mesela bir bakanın eşi ile bir MHP yöneticisinin oğlu!

Özetle; Yunus Emre Vakfı soygununun peşini bırakmadığım için de tutuklandım. Fikri takip yaptığım için de cezaevindeyim. Herkesin bildiği bu soyguna “halkı yanıltıcı bilgi” dediler. Sizce anlattıklarım yalan ve yanıltıcı bilgi mi? Bu olay asılsız olsa birilerinin eşi-oğlu istifa eder miydi? Bu haberler yalan olsa üç farklı kurumdan ödül alabilir miydim?

Bu haberle Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü ve Barış Selçuk Gazetecilik Ödülü’nü aldım.

Yedi aydır iki polis tarafından korunurken ve her ifadeye çağrıldığımda bizzat gittiğim bilinmesine rağmen, sanki kaçıyormuşum gibi gözaltına alınıp tutuklandım. Yolsuzlukları ve usulsüzlükleri ortaya çıkardığım için şu an cezaevindeyim. Ancak her koşulda gazetecilik yapmaya devam edeceğim.