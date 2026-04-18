Tutuklanmama gerekçe olan haber - 3

Bayram günü beni tutuklamak için önüme koydukları dört haber ve videoyu anlatmaya devam ediyorum. Öncelikle ısrarla şunu tekrar vurgulamak istiyorum: Kurt kuzuyu yemeye karar vermişti. Hepsi gerçek olan haberlerime "halkı yanıltıcı bilgi" dediler, çünkü beni cezaevine tıkmak için onlara bir bahane gerekiyordu!

Önceki yazılarımda Yunus Emre Vakfı soygunu ile Erdoğan ailesinin vakıfları haberlerini ve videolarını anlattım. Şimdi ise "Hâkim-Savcı Mülakatı" videosundan bahsedeceğim. Yargı camiasına bin yeni hâkim-savcı adayı alınacaktı. Bunun için önce yazılı sınav yapıldı. Bir süre sonra ise mülakat düzenlenecekti. Ancak Adalet Bakanı'nın değişimi ile mülakatlar ertelendi. Dosyaya giren videoda ise bunları anlatıp, "Akın Gürlek döneminin ilk hâkim ve savcı adayı için Mart ayı sonunda mülakat düzenlenecek" diyorum.

Şimdi bunun neresi halkı yanıltıcı bilgi? Hâkim ve savcılar yazılı sınavın ardından mülakatla seçilmiyor mu? AKP döneminde mülakat denilince akla torpil gelmiyor mu? Yazılı sınavlarda yüksek not alanlar mülakatta elenmiyor mu? Hatta size daha ilginç bir şey anlatayım:

Hâkim veya savcı olmak isteyenler, mülakattan önce siyasilerin ve bürokratların kapısını çalıyor; "Benim referansım olur musunuz?" diyorlar. Bunu tüm yargı camiası ve tüm Ankara biliyor. Referans olmayı kabul edenler "Tamam, isminizi aldım" diyor. Bu yalan mı şimdi?

İktidarın istemediği kararları veren, siyasi baskıya direnen hâkim ve savcılar sürülmüyor mu? Bunu tüm Türkiye bilmiyor mu? Önceki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devamlı "Yargı bağımsız ve tarafsız" dediği için alay konusu olmuyor muydu?

Ülkede yargıya güven yüzde 20’lere kadar geldiyse bu tablo iktidarın eseri değil mi? Yargı, başta Menzil ve Hakyol olmak üzere cemaatler ile anılmıyor mu? Yıllardır yargıda rüşvet iddiaları gündem olmuyor mu?

Tekrar soruyorum: Bunların hangisi yalan? Bir dönem hakkımdaki tüm suç duyuruları neredeyse aynı savcıya gidiyordu. Odasına ifade vermeye gittiğimde aramızda şöyle bir diyalog gerçekleşti:

• Savcı Bey, bu suç duyuruları savcılara nasıl dağıtılıyor?

• Savcı: UYAP sistemi otomatik olarak bir savcıya atıyor.

• Peki ama benim dosyalarım neden hep size geliyor?

• Savcı: Eeee...

Bazı olaylar karşısında laf kalabalığına, çok fazla söz söylemeye gerek yok. Halk her şeyin farkında.