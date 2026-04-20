Tutuklanmama gerekçe olan haber - 4

Yaklaşık bir aydır cezaevindeyim. Bayramda Tokat’taki tüm akrabalarımızın kapısına dayandılar. Bayram ziyaretine gittiğim akrabamın evinde gözaltına alınıp tutuklandım. Tek suçum, bu ülkede gazetecilik yapmaktı. Tutuklanmama gerekçe olarak önüme dört haber ve video konuldu. Bir yazı dizisi ile bu haber ve videoları savundum; bunların hiçbiri "halkı yanıltıcı bilgi" değil dedim. Bu serinin son haberi ve yazısı ise bir yurt inşaatına ilişkin.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mezun olduğu İstanbul’daki İmam Hatip Lisesi’nin yanındaki parsel, tescilli yani Koruma Kurulu kararı olan bir alan. 2019 yılına ait son sokak görüntüsünde, bu alanda metruk ahşap yapıların bulunduğu görülüyor. Kısa süre önce ise Koruma Kurulu kararı olan bu parsele İmam Hatip Lisesi için yurt binası inşa edilmesine karar veriliyor. Haber, özetle böyle. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu haberi yalanladı diye beni tutuklarken önüme bu haberi de koydular. Tutukluluğa itiraz dilekçemizde bu olayın tüm belgelerini mahkemeye sunduk. 33 sayfalık tutukluluğa itirazımız, asliye ceza mahkemesi tarafından reddedildi.

Biz bu haberin belgelerini ortaya koyduk. Bu olay nasıl yalan olur? Yurt inşaatının temeli törenle atıldı. Peki, bu alana dair Koruma Kurulu kararı var mıydı, yok muydu? Elbette vardı! Tescilli alan mıydı? Elbette!

Beni tutuklamalarının dördüncü gerekçesi de işte bu. Yatarı bile olmayan bir suç isnadı ile bu haberlerim nedeniyle cezaevinde tutuluyorum. Hem de yaklaşık bir aydır! Tek suçum gazetecilik yapmak.

"SENİ CEZAEVİNE ATARLAR, DİKKAT ET!"

Cezaevinde okullara yönelik saldırıları izliyorum. Koğuştakiler, "Cezaevi bile dışarıdan daha güvenli" diyor. Peki, bu tablo kimin eseri? Arada bana, "Aman bak sen gazetecisin; iktidar aleyhine yazma. Tutuklanırsın, seni cezaevine atarlar" diye şaka yapıp takılanlar da oluyor. Gülüyorum; çünkü haklılar!