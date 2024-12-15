Tutuklu avukata akıl hastanesi eziyeti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, üç milletvekilinin istifasının istendiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Buna göre parti içinde yapılan bir inceleme sonunda Isparta milletvekili Hasan Basri Sönmez’in, Bolu milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmişti. MHP kaynaklarından basına yansıyan bilgiye göre, istifa ettirilen milletvekillerinin altın kaçakçılığı dosyasında adı geçiyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin etik bulmadığı bu durum yüzünden, vekillerin devam etmelerini istemediği belirtildi.

BirGün yazarı Timur Soykan, istihbaratın İstanbul Havalimanı VIP salonundan altın kaçakçılığı yapan beş ismi tespit ettiğini, Cumhur İttifakı’ndan üç milletvekili ve iki eski milletvekilinin çok sık Dubai’ye giderek valizlerle altın getirdiğinin belirlendiğini yazmıştı. Bu büyük suçlama, parti içinde yapılan inceleme ve istifa ile sonlandırılmışa benziyor çünkü konuyla ilgili o günden bu yana açılmış adli bir soruşturma yok. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan siyasi yasak davasıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bugün siyaset yapanlar özellikle geçmişte bu kötü örnekleri kendilerine örnek alır, aynı siyasete devam ederlerse onların sonu da eski genel başkan gibi olur” demişti. Tunç’un, dava öncesi yaptığı bu açıklamada, sanki mahkeme Kılıçdaroğlu aleyhine sonuçlanmış da hüküm herkese örnek olacakmış gibi bir hava vardı. Aynı Tunç, altın kaçakçılığı yapmakla suçlanan milletvekilleriyle ilgili parti içi bir inceleme yapıldığını ve yargıya intikal etmiş bir adli soruşturmanın söz konusu olmadığını söylemekle yetindi.

***

İstifa ettirilen üç milletvekili de sosyal medya hesaplarından “Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz” diyerek Devlet Bahçeli’ye bağlılıklarını bildirdi. Konu parti içinde kapatılmışa benziyor. Ancak MHP ve Ülkü Ocakları’ndan bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunan Ceza Hukukçusu Av. Dilek Ekmekçi önce tutuklandı, şimdi de Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altında tutuluyor ve yaklaşlık bir aydır açlık grevinde. Av. Dilek Ekmekçi, Sinan Ateş suikastında rolleri olduğu ve kendisini tehdit ettikleri iddiasıyla; aralarında MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in de olduğu yirmi beş kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ekmekçi ayrıca, 2020 yılında, devlet yurtlarındaki çocukları fuhuşa zorlayan Ankara merkezli bir yapılanmaya dair ifşalarda bulunduğu için susturulmak istendiğini söyledi. Ekmekçi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından gözaltına alınıp 1 Eylül’de tutuklandı. Hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmaktan’ dava açıldı. Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçen yıl, önemli iddialarda bulunarak otel işleten emniyet müdürleri olduğunu ve o otellerde yetiştirme yurdunda kalan kızlara fuhuş yaptırıldığını söylemişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Akşener'in iddialarına ilişkin, “Eğer böyle bir iddia varsa üzerine üzerine gidilmesi gerekir” dediyse de tutuklanan, konuyu araştıran ve üzerine giden Av. Dilek Ekmekçi oldu. Açlık grevine başlayan Ekmekçi, kendisine ‘deli’ damgası vurularak itibarsızlaştırılmak istendiğini söylüyor.

***

MHP, Sinan Ateş davasında ‘suçtan zarar gören’ olarak katılma talebinde bulunmuş ve başvuru dilekçesinde gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve hukukçulardan oluşan 154 kişilik bir listeyi mahkemeye sunmuştu. MHP’ye göre dilekçede yer alan bu isimler için “Bölücü, liberal, marksist, FETÖ’cü yapıların elemanları sistematik ve istikrarlı bir şekilde, küresel çeşitli güçlerle ittifak içinde ve siyasi meşreplerine de uygun paylaşım, haber ve yazılarla MHP’ye iftira etmektedir” deniyordu. Dilek Ekmekçi’nin tutuklandığı 1 Eylül’den birkaç gün sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada daha önce hedef gösterdikleri bu 154 kişiyi hatırlatarak yeni bir liste hazırladıklarını söyledi. Özdemir’e göre Ekmekçi, Sinan Ateş davası üzerinden MHP ve Ülkü Ocakları’na iftira atanlardan biriydi ve onu ekranlara taşıyarak meşru gösteren ‘sözde’ gazeteciler de gün gelecek hesap vereceklerdi. Milletvekillerinin VIP geçiş ayrıcalığını kullanarak altın kaçakçılığı yaptıklarına dair büyük bir iddia hala bir soruşturma konusu yapılmadı. Aynı şekilde devlet yurtlarında kalan kızları fuhuşu zorlayan Ankara merkezli bir çete olduğuna dair iddialar da havada bırakıldı. İktidarla ilgili soruşturmalara ‘kol kırılır yen içinde kalır’ mantığıyla bakılırken, ‘diğerleri’ ile ilgili dava süreçlerinin başlaması için bir listede adlarının geçmesi yeterli oluyor.