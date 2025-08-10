Tuz nasıl koktu?

AKP-MHP yönetiminin ülkeyi getirdiği yer, yalnız ve ancak, tuz kokmuş olarak tanımlanabilir. Gün geçmiyor ki kamu alanında yeni ve hiç umulmadık bir yıkımın haberi patlak vermesin! Hafta içinde toplumun e-devlet bağlamında yaşadığı “çoklu yıkım” yıllar boyu süregelen büyük yönetim yanlışlarının doğrudan sonucudur. Bu sonucun, nedenleriyle birlikte bilinmesi, yalnız bugün için değil, toplumun geleceği için de çok önemlidir.

BEYİN SATIŞIYLA BAŞLAYAN

Bilgi derleme, bunu işleme ve toplumsallaştırma, esas olarak, II. Dünya Savaşı sonrasında nicel ve nitel olarak “devrim” niteliğinde hızlı büyüme gösterdi; ekonomik gelişmede önde gelen devletlerin politikası oldu ve “kurumsallaştı”.

Bu sürece, önce, Devlet İstatistik Enstitüsü-2005’ten sonra TÜİK; 1960’larda oluşturulan Devlet Planlama Teşkilatı-DPT ve PTT’nin araştırma –geliştirme birimiyle uyum sağlamaya çalışan Türkiye, 12 Eylül 1980 sonrasında dünyadaki gelişmelerden uygun deyimiyle koptu, daha açığı koparıldı. Kenan Evren -Turgut Özal yönetimi 1980’li yılların ortalarında bu alandaki PTT’ye bağlı kamu girişimi olan TELETAŞ’ı özelleştirdi; Ana firması bir Fransız “kamu işletmesi “olan Belçika Alcatel’e sattı. Bundan tam yirmi yıl sonra, 2005’te, bu kez Türk Telekom, AKP iktidarı tarafından bir Lübnan ortaklığı olan, ileri teknoloji üretim yeterliği bulunmadığı görülen Oger Telekom’a satıldı; böylelikle ülkenin iletişim altyapısının gelişimi de tümüyle kamusal olmaktan çıktı.

AKP iktidarı, gerek parasal kaynak ayırmada, gerekse kurumlaşmada araştırma-geliştirmeye hemen hiç önem vermedi. Bu hafta yaşanan kamu yönetiminin tümüyle çöktüğünü gösteren e-devlet yıkımlarının temelinde bu çok yanlış bilim ve iletişim politikası vardır.

BİR BÜYÜKELÇİ AÇIKLIYOR…

Türkiye’nin 2008-2010 yıllarında Üsküp Büyükelçisi Hasan Okçal’ın sosyal medya açıklamaları yaşanan yıkımların “kaynağını”, belki de kaynaklarından yalnızca birini gözler önüne seriyor.

Büyükelçi, AKP’lilerin Makedonya’da kurdukları Uluslararası Balkan Üniversitesinin 17- 25 Aralık 2013 Yolsuzluk ve Rüşvet soruşturmalarında “ayakkabı kutularında yakalanan paralarla eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve dönemin Orman Bakanı Veysel Eroğlu ve AKP’li kadrolar tarafından kurulduğunu” açıklıyor. “Üniversitenin içi boş bir tabela üniversitesi olduğunu; Türkiye’de sınav kazanamayan herkesi kabul ettiğini; yüzeysel bir eğitimle, devam zorunluluğu olmadan, üstelik sınavsız diploma verdiğini; dahası, fakülte ve bölümler henüz tam kurulmadan YÖK tarafından denklik aldığını” belirtiyor. Büyükelçi Okçal bakın ne diyor?

“Makedonya polisi yasa dışı öğrenci alımları nedeniyle okulu basarak birçok öğrenciyi tutukladı; bu yasa dışılıklar yüzünden sn Ahmet Davutoğlu ile aramda sert tartışmalar yaşandı üniversite ev sahibi ülkenin yasalarını bile tanımadı.

Ünlü Altılı Masa’nın “Hocası” olarak Türkiye’nin bugünlere gelmesinde diğer beşli ile birlikte üstün hizmetleri olan, Mayıs 2023 Seçimlerinde CHP’nin sırtından 19 dokuz aday göstermeyi ve bunların 10’unu Meclis’e taşımayı başaran; şimdilerde bir an önce Saray’a atlamak için her olanağı kullanan, neredeyse her gün bu amaçla basın-yayında boy gösteren, Stratejik Derinlik Yazarı ve Türkiye’nin Suriye bataklığına sürüklenmesinin baş mimarı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, ilginçtir, “bu konuda” günlerdir susuyor. Hiçbir savcı da, sayın eski Başbakan olay nedir diye soramıyor! Bunun, özel ve genel nedeni de belli; çünkü, su başlarını, bu tür diplomaları alarak hâkim, savcı, bürokrat ve kamu personeli olarak atananlar onları yıllardır koruyup kollayanlar tutuyor.

Bu tür olayları açıklayabilecek gazeteciler yine yıllardır hapiste tutuluyor.

Büyükelçi Okçal açıklamalarını “bu kişiler her türlü kumpasın içinde olabilir” diye tamamlıyor.

E-DEVLET ÇİVİSİ DE…

Bu hafta başında ülkenin e- devlet yapısının yerle bir olduğu görüldü. Bir çetenin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı ve yardımcı ile birlikte en üst düzey 270 kamu görevlisinin elektronik imzalarını ele geçirdiği ve bunu “çok amaçlı” kullandığı ortaya çıktı. Yalnızca kullanıcısının erişebileceği, vatandaşlık, diploma, tapu senetleri, banka işlemleri yapıldığı ve kimi bakanlıklardan Saray’a uzanan çok sayıdaki rüşvet ve dolandırıcılık savları ortalığa saçılıyor. Bu “olay” bir kez daha kanıtlıyor “hukuk devletinin ve buna bağlı kurumlaşmanın olmadığı” yerde e-devlet bile olmuyor. Çok daha ilginci ve önemlisi, bu olayı devletin polisi ve savcısı ortaya çıkarmadı.

Olayı, Sahtecilik çetesi üyesi Mıhyeddin Yakışır,- araştırmacı yazar Timur Soykan’ın “Narkotik Şube Başkomiseri olmuş” dediği kişi- ihbar etmiş. İyi ki etmiş! Bu arada ilk kez duyduğum Mıhyeddin adının, 1. “dine maddi ve manevi hayat veren… 2. Dini yaşayan…” anlamlarına geldiğini sözlükler söylüyor.

Kamu yönetiminin “çivisinin çıktığını” kanıtlayan bu açıklamaları yapan ve öncelikle, “korunup, kollanmaları ve ödüllendirilmeleri gereken” Yakışır ve Okçal’ı, toplum olarak, ne kadar alkışlasak azdır.

Asıl sorun ise, eni-boyu-derinliği henüz belli olmayan bu yıkımın ya da enkazın nasıl kaldırılacağıdır!