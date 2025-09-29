Tylenol, otizm ve Trump

Ümit KARTOĞLU - Halk Sağlığı Doçenti, Dünya Sağlık Örgütü emekli bilimsel danışmanı

Geçtiğimiz nisan ayında, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy (JFK) Jr., otizmin nedenini beş ay içinde belirlemek için büyük çaplı bir araştırma çalışması yapma sözü vermişti. Uzmanlar, onlarca yıldır incelenen karmaşık bir sendrom olan otizm spektrum bozukluğunun nedenlerini bulmanın kolay olmayacağı konusunda uyarıda bulunarak, bu çalışmanın yanlış yönlendirildiğini ve gerçekçi olamayacağını söylediler.

Bu ay beklenen rapor yerine karşımıza bir X paylaşımı, bir basın toplantısı ve bilimsel çalışmalara refere eden ama spekülasyonlarla dolu açıklamalar çıktı.

Mart 2025’te, Başkan Trump'ın “Başkanın ‘Hükümet Verimliliği Bakanlığı’ İş Gücü Optimizasyonu Girişimi'nin Uygulanması” başlıklı Yürütme Emri uyarınca ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), dramatik bir yeniden yapılandırma yaşamıştı. Trump öncesi dönemde alıştığımız, veri odaklı, temkinli ve teknik açıdan detaylı, şeffaflık ve hakemli bilimsel kanıtları vurgulayan HHS iletişimlerinin geldiği noktayı göstermesi açısından, HSS’nin 27 Mart’ta açıkladığı bildiri son derece önemlidir. Yeniden yapılandırmadan payını alan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise resmi bir destek ya da açıklama yapmadan sessizliğini sürdürüyor.

Olayı öncelikle bilim ve siyaset/ otorite açısından irdelemek önemli. Kullanılan dil açısından Eylül basın toplantısı cesur adımlar ve epidemi gibi kelimelerle acil bir kriz ve yüksek risk sinyali veriyor. Bilimsel bilgi yerine duygusal çekicilikle birlikte Başkan ve Sekreteri ön plana çıkarıyor. Bunlar, Trump öncesi HSS otizm iletişimleri dikkate alındığında nötr, gerçekçi ve araştırma bulgularına ya da program güncellemelerine odaklı bir dilin tümüyle terkedildiğinin işaretleri. Açıklamalar bilgi düzeyi açısından oldukça düşük bir teknik derinlikte, duyuru öncelikle politik; hakemli çalışmalar, yeni epidemiyolojik veriler ya da metodoloji detayları sunmuyor. Bilimsel destek olmadan yapılan çağrı, girişimler ya da vaatler üzerine odaklanıyor, temel kanıtlar belirtilmemiş durumda. Üstelik, gerçek olmayan durumlar dedikodu diliyle gerçekmiş gibi anlatılıyor (Küba’da ve ABD’de Amish topluluklarında otizmin görülmemesi gibi). Doğal olarak bu, profesyonel bilim topluluğunun saygınlığını ayaklar altına alarak politik otoriteyi öne çıkarıyor.

GERÇEK DIŞI TEZLER

Kennedy ile bir yıl süren konuşmalarının ardından, kendi otizmli kızı ile ilgili Rachel’in Otizmine Aşılar Sebep Olmadı kitabının yazarı, ünlü Amerikalı Prof. Peter J. Hotez, basın toplantısı ile ilgili kısaca “Gerçeğe dayanmayan bir basın toplantısı” diye yorumladı. Bu arada, Prof. Hotez’in Michael Mann ile, bilime yönelik saldırıların toplum sağlığı ve gezegen üzerindeki etkilerini göstermek ve bilime dayalı kamusal söylemi savunmak amacıyla yayınladıkları yeni kitapları Kuşatma Altında Bilim’den de söz etmek gerekiyor. Kitap, bilim insanlarının günümüzde maruz kaldığı politik baskıları, dezenformasyonu ve özellikle aşı karşıtlığı ile iklim değişikliği inkarının nasıl örgütlendiğini inceliyor.

Her ne kadar sürekli otizm dense de aslında doğru terim otizm spektrum bozukluğu (ASD) olarak adlandırılıyor. 2000'li yılların başında Amerikan Pediatri Akademisi, çocuk doktorlarından, çocukların birinci ve ikinci yaşları arasında otizm taraması yapmalarını istemeye başladı. Doğal olarak tanı konulan vaka sayıları artmaya başladı. Bir başka ilginç gelişme, kızlar ve kadınların otizmi daha iyi kamufle etme eğiliminde oldukları için erkeklere oranla çok daha düşük oranlarda teşhis edildiklerinin anlaşılması ve bugün daha güvenle bu teşhisin yapıldığı yolunda. Eskiden erkeklerin kızlara oranı 10’a 1 iken, bu oran şimdi 3’e 1’e denk geliyor.

BİR SÖYLENTİ VAR AMA...

Trump, 22 Eylül’de Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Tylenol'un (etken maddesi acetaminophen – Avrupa’da ve ülkemizde paracetamol olarak adlandırılıyor) otizmin sorumlusu olduğunu iddia ederken, “Bir söylenti var ve bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum, ama Küba'da Tylenol yok çünkü Tylenol'u alacak paraları yok ve orada otizm neredeyse hiç görülmüyor” dedi. Trump ayrıca, Amish halkında da benzer nedenle otizm görülmediğini iddia etti. Dedikodu havasında anlatılmış olsa da Küba gerçeği çok farklıydı. Her şeyden önce ilacın Küba’da bulunduğunu ve üstelik reçete ile verildiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra, Otizm ve Gelişimsel Engellilik İzleme Ağı'nın verilerine göre, Küba'da 2023 yılında 10.000 çocuk başına otizm oranı 83,30 idi. Aynı verilere göre, ABD'deki oran 80,90. Amish halkında ise otizmin görülmediği doğru değil. Başka birçok çalışmanın yanı sıra, 2008 yılında yapılan en çok refere edilen bir çalışmada, Amish topluluğunda otizm spektrum bozukluğunun diğer topluluklarla benzer oranlarda olduğunu gösterilmiş.

Araştırmalar, otizm spektrum bozukluğunun büyük ölçüde genetik olduğunu göstermekte olup riskin %85'i genlerinize atfedilmektedir. Genetik özelliklerin zaman içinde değişmediğini biliyoruz, hastalıkla ilgili bir artış varsa, bunu ancak çevresel etkenlerle açıklayabiliyoruz. Beyaz Saray, artan otizm vakalarını hamilelikte Tylenol kullanımına bağlıyorsa da son yıllarda hamilelikte Tylenol kullanımının ABD’de giderek azaldığının da altını çizmek gerekiyor. Evlenme yaşının ileri yaşlara kaydığı günümüzde, çok sayıda çalışma hem ileri yaşta baba hem de anne olmanın otizm için bir risk faktörü olduğunu öne sürüyor; çünkü insanların yaşı ilerledikçe sperm ve yumurtadaki spontan mutasyon olasılığı artıyor.

BİLİM AHLAKINA UYMUYOR

Beyaz Saray açıklamalarıyla çok konuşulmaya başlayan çalışma, 14 Ağustos 2025’te Environmental Health dergisinde yayınlandı. D. Prada ve arkadaşlarının çalışması, Tylenol ile nörogelişimsel bozukluklar (otizm ve dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu dahil) arasındaki ilişkileri inceleyen 46’dan fazla çalışmayı derleyen bir araştırmadır. Çalışmada dikkat çeken nokta, sonuçların karışıklığıdır. Her ne denli 27 çalışma hamilelikte Tylenol kullanımının nörogelişimsel bozukluklarla ilişkili olduğunu gösteriyorsa da 4 çalışmada negatif ilişki gözlenmiş, 9 çalışmada ise bir ilişki bulunmamıştır. Ancak, bu çalışmaların altın standart olarak kabul edilen randomize kontrollü çalışmalar olmadığının altını çizmekte yarar var. Hamilelikte tedavi edilmeyen ateşin riskleri gerçek olduğundan, hamile kadınlara Tylenol kullanmaya ya da kullanmamaya zorlamanın bilimsel çalışma ahlakına uymadığını biliyoruz. Dolayısıyla, bu tip çalışmalar gözlemsel çalışmaların ötesine çok zor gidebiliyor. Daha da önemlisi, gözlemsel çalışmaların sonuçları değiştirebilecek karışıklık değişkenlerinin etkilerine açık olduğu – örneğin, hamile kadınların neden Tylenol kullandıklarını tam olarak bilmiyoruz, üstelik burada hafıza faktörü de devreye giriyor. Bu bilinmezliğe bir de genetik ve çevresel faktörler ekleniyor.

2024 yılında İsveç’te yapılan bir çalışma, bu karışıklık faktörlerinin sonucu nasıl etkilediğini açıkça ortaya koydu. V.H. Ahlqvist ve arkadaşlarının kardeşleri karşılaştırdıkları çalışmada, doğal olarak kardeşlerin paylaştığı genetik ve aile ortamı gibi çevresel faktörler kontrol edildiğinden, çalışma bir anlamda doğal bir deneye dönüştü. Sonuçta Tylenol-otizm bağlantısı bulunmadı. İlginç olan, kardeş karşılaştırılmasından vazgeçildiğinde, eski çalışmalarda bulunan ilişki sonucuna ulaşmaları. Bu bize, özellikle güçlü bir genetik bileşeni olan otizm spekturumu bozukluklarında, karışıklık değişkenlerinin kontrolünün ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Bilimsel araştırmalarda nedensellik ile ilişki birbirinden çok farklı iki olgudur. Epidemiyoloji derslerinde verilen en güzel örnek, dondurma yeme ile denizde boğulma arasında bulunan ilişkidir. Tahmin edebileceğiniz gibi yaz aylarında dondurma daha çok yenir, doğal olarak da denizde boğulmalar yaz aylarında daha fazladır. Bu nasılsa dondurma yeme ile denizde boğulma arasında nedensel bir bağa işaret etmiyorsa, Tylenol da benzer bir ilişkiyi desteklemektedir, nedenselliği değil.

JFK Jr., son birkaç on yılda ilaçları ve aşıları günah keçisi gibi karşımıza getirmeyi hiç bırakmadı. Komplo teorisyenlerine taş çıkartırcasına savunduğu şeylerin başında HIV’nin AIDS’e neden olmadığı, Wi-Fi’nin kansere, aşılarınsa otizme neden olduğu vardı, şimdi buna Tylenol’un otizm salgınına neden olduğunu ekledi. Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasına günler kala, Marist Poll’un ulusal çapta yaptığı ankette, Trump’ın kabine üyelerinden bazıları ve yönetimindeki diğer görevlere yaptığı seçimlerin beğeni oranlarına bakıldığında JFK Jr., %40 beğeni almıştı. Ne yazık ki insanlar çoğu zaman politikayı rasyonel bir değerlendirme üzerinden değil, kimlikleri ve aidiyetleri üzerinden okuyor. Bizden biri duygusu, gerçeklerden çok daha güçlü olabiliyor. Bu aslında Türkiye’de hiç de yabancı olmadığımız bir olgu, çünkü mesele sadece Trump, JFK Jr. ya da ABD ile sınırlı değil; birçok ülkede popülist figürlerin yükselişi aynı dinamiklerle açıklanıyor.

Politik figürlerin bu tür bilim dışı açıklamaları ve yönetimde olduklarında bunları diretmelerinin halk sağlığı felaketlerine neden olduğunu biliyoruz. Güney Afrika’da Thabo Mbeki’nin HIV’nin AIDS’e neden olmadığı iddiası, Brazilya’da Jair Bolsonaro’nun COVID’le küçük grip diye dalga geçmesi, Meksika’da Manuel Lopez Obrador’un, Türkiye’de Erdoğan’ın COVID döneminde toplantılara yasak getirirken kendi partilerini bundan muaf tutmaları, yine Trump’ın COVID döneminde dezenfektan enjeksiyonu önerisi, İngiltere’de Tony Blair’in oğlu Leo’ya kızamık aşısı yapılıp yapılmadığı sorulduğunda soruya cevap vermemesi ( ve izleyen dönemde kızamık aşısı karşıtı tutumun artması ile gerçekleşen büyük kızamık salgını) henüz akıllardan çıkmadı.

Şimdi merak, Trump yönetiminin Tylenol’la ilgili ABD’de tıp camiasında izlenmek zorunda kalınacak kılavuzu dikte etmesinin bir adım ötesinde hem ABD hem de dünyanın diğer ülkelerinde bu haberin oluşturduğu yankıların hamile kadınların omuzlarına ne boyutta bir yük getireceği ve nasıl bir halk sağlığı felaketiyle karşı karşıya kalacağımız.