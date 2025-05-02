TYT ve AYT için deneme sınavları

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi’nce, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları düzenleniyor.

Kasım ayından itibaren devam eden ücretsiz TYT - AYT deneme sınavlarının sekizincisi 10 Mayıs Cumartesi günü TYT Deneme Sınavı, 11 Mayıs Pazar günü AYT Deneme Sınavı, 24 Mayıs Cumartesi günü TYT Deneme Sınavı ve 25 Mayıs Pazar günü AYT Deneme Sınavı şeklinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, 31 Mayıs Cumartesi TYT Deneme Sınavı ve 1 Haziran Pazar günü düzenlenecek AYT Deneme Sınavı ile sınav öncesi son defa deneme sınavıyla kendilerini ölçebilecekler.

Her iki sınav da saat 10.00’da, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda düzenlenecek. Ücretsiz deneme sınavlarına başvurular, https://merkezefendi.bel.tr/sinav/ adresi üzerinden yapılacak.