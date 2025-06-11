Üç dedenin öyküsü

Tarihçilerin bile gözünden kaçmış zamanlarda, dağların gölgesine sinsice sinmiş, haritalarda adını arasan da bulamayacağın, bulsan bile okuyamayacağın, belki de hiçbir pusulanın göstermeyeceği kadar manyetik alanların kesiştiği yerde bir köy vardı. Adı “Ussuzlar Köyü” idi ama kimseler neden böyle dendiğini bilmezdi. Belki de en usluların en ussuzlara dönüştüğü bir noktaydı burası. Aklın, insanın zihni halay çekerek terk ettiğinde geldiği yerdi belki de… Bir akıl mezarlığı…

Bu köyde üç dede yaşardı: “Körhasan Dede”, “Dede Dilsüzen” ve “Düdükçü Dede”. Her biri bir vakitler köyün çocuklarına ceviz kabuğundan düdük yapan, yağmurlu günlerde bacalardan içeri masallar üfleyen, zorda kalana yardım eli açan insanlarken; yaşlandıkça gözleri paraya, kulağı alkışa, dilleri vaatlere bulanmıştı. Dedeliğin de verdiği yetkilere dayanarak giderek semirmiş, tersolaşmışlardı.

Körhasan Dede, sokakta yürürken bile kendi kendine sürekli “Güç kimin haklı olduğunu değil, kimin kuvvetli olduğunu gösterir” derdi. Her söze “Ben bu köyün en çok kitap okuyanıyım, akıllı olun!” diye başlar, ardından odun gibi, vasat ve anlamsız fikirlerini sıralardı. Dede Dilsüzen ise söz oyunlarının ustasıydı: “Köyün iyiliği için, köyü dolaba sığmayan bir karpuz gibi ayırmamız gerekir” deyince, köylüler başta anlamasa da sonra anlamamış olmaktan utanıp, anlarcasına alkış tutardı. Düdükçü Dede ise düdüğünü öttürdükçe köyün delikanlılarının akılları kaybolur, gençler sağa sola koşar, çarşı pazarı onun fikirleriyle kurar, yıkar, yeniden kurarlardı.

∗∗∗

Bir gün, biri geldi ve dedi ki:

“Dede Körhasan adaleti temsil ediyor.”

“Dilsüzen bilge! Onunla konuşan, aydınlanır.”

“Düdükçü zaten köye ruhunu üflüyor, o olmadan bu köy zaten yaşanmaz.”

O günden sonra köy üçe bölündü. Her mahallenin duvarında başka bir dedenin resmi asılıydı. Bakkal ve fırıncı Körhasancılardan, manav ve faytoncular Dilsüzencilerdendi. Kasap ve terzi Düdükçücüydü. Düğünlerde herkes kendi dedesinin marşını çalıyordu. Cenazelerde bile dedelik propagandaları yapılıyor, mezarlık çıkışında karşıt dedeciler, birbirlerinin kafalarına tesbih daneleri ve plastik tuvalet terliği atıyordu…

Çok geçmeden dedeler kürsü kurdu. Her hafta birbirlerini taşlıyor, halkı kendi tarafına çekmek için güldürüyor, ağlatıyor, kandırıyorlardı. Çünkü güç bir kez ağıza değdi mi, baldan tatlıdır… Dede de olsan, dişsiz de kalsan, gücün tadını almaman imkansız ne de olsa.

∗∗∗

Köy halkı ise tahmin edeceğiniz gibi ona söylenen her şeye inanan, iyi niyetliliğin ötesinde bir saflık unuyla bulanmış, kerizlik il sınırında bireylerdi. Başlarına güneş geçse, bunun bile dedelerden biri sayesinde olduğuna inanırlardı. Ama saflık, sonsuz sabır değildir. Bir sabah, köyün çocukları uyanamadı. Çünkü kavga eden aileler onlara artık ninni değil dedelik sloganları söylüyordu. Gençler yorgundu; çünkü sabahları, her yeni güne dedeler arasında taraf seçmekle başlıyorlardı. Yaşlılar bile isyan edecek kadar uslanmıştı. Ne kadar yaşlansalar da “Dede” olamayacaklarına da uyanmışlardı bu süreçte.

Bir bahar sabahı, mavi gezegenden sarı, başka yerlerden beyaz görünen güneşin sofrası ilk kez dedelerin değil halkın üzerine kuruldu, pırıl pırıl parladı. “Işıl ışıl her yer!” dedi bir genç. Sonra gençler bir bildiri astı caminin kapısına:

“Dedelik müessesesi feshedilmiştir. Güç, artık gökyüzüyle ortaklaşa kullanılacaktır. Her birey kendi aklının dedesidir."

Körhasan, "Bana ihanet ettiniz!" diye bağırdı.

Dilsüzen, "Bu retorik hatalı!" dedi.

Düdükçü düdüğünü üfledi ama hiçbir ses çıkmadı. Belki de sadece köpeklerin duyacağı bir düdüktü onunki.

O gün halk, her dedeye bir sabun ve bir bidon su verdi. “Tez temizlenin, elinizi yüzünüzü iyice yıkayın. Yaşlandınız, tenleriniz dede teni oldu çoktan. Gidin, bahçede gül yetiştirin, dut toplayın, torun kucaklayın. Siz bir durun, bize yol açın. Biz bu hayatı yeniden kuracağız.” dediler.

∗∗∗

O bahar günü köy yeniden birleşti. İnsanlar dedesiz yaşamayı öğrendi. Herkesin kendi içinde tam bilmeyen bir bilgesi, kimi şakşaklasa mutlu olan bir dalkavuğu ve bir deli cesareti vardı. Hepsini tanımak, hepsiyle baş etmek gerekiyordu.

Sonra akıl yolunu buldu, Ussuzlar Köyü’nün adı değişti.

Yeni tabelada şöyle yazıyordu:

“Yeni Akıl Köyü: Burada herkes biraz dede, kimse tam değil”

Rüzgar artık dede teni değil, bebeklere ninni ve yasemin kokusu taşıyordu.