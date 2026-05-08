Üç Fidan Güzelbahçe’de anıldı

BirGün/EGE

İzmir Güzelbahçe’de, Türkiye’nin yakın tarihine iz bırakan devrimci önderler Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, vefatlarının yıl dönümünde düzenlenen anlamlı bir programla anıldı. Anma etkinliğinde, 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece saat 01.00’de, “Atatürk’ten Denizlere Tam Bağımsız Türkiye” temasıyla başlayan anma programı kapsamında, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünden Çelebi Mahallesi’nde bulunan Üç Fidan Anıtı’na kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirildi. Program kapsamında gece 01.45’te İlçe Başkanımız Devrim Seyrek, Korhan Özgören ve Görkem Bozyel sahne aldı. Seslendirilen birbirinden değerli türkülerle Denizler bir kez daha özlemle anıldı. Konserin sonunda anma etkinliğine katılanlar ellerindeki karanfilleri ‘Üç Fidan Anıtı’na bıraktı.

Anma programında konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın hiçbir zaman boyun eğmediğini belirterek, “Deniz, Hüseyin, Yusuf hiçbir zaman boyun eğmediler. Hiçbir zaman çıktıkları yolda bir adım geri atmadılar. Çünkü onlar hürriyetin, adaletin, ezilenin ve haklının yanında dimdik ayakta durdular. Her zaman da burada böyle duracaklar. Bizler olduğu sürece, sizler olduğu sürece bu anıt yaşamaya devam edecek. Her 6 Mayıs’ta da aynı vatanseverlik ve aynı kararlılıkla onları anmayı sürdüreceğiz. Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i terörist değil; bu ülkenin vatansever evlatları ve kahramanları olarak anacağız. Çünkü biz her zaman söylüyoruz; dönen döner, biz dönmeyiz yolumuzdan” ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Çağatay Güç ise yaptığı konuşmada mücadelenin özgürlük, eşitlik ve gelecek mücadelesi olduğunu vurgulayarak, “Mücadele uzun soluklu bir mücadeledir. Bizim mücadelemiz özgürlük mücadelesi, eşitlik mücadelesi. Bu mücadele çocuklarımızın geleceği için verilen bir mücadeledir. Bu ülkede pırıl pırıl gençlere kıyıyorlar. Bizler buna karşı mücadele vermeye devam edeceğiz. Kötülerin kazanmasına izin vermeyeceğiz. Bu ülkedeki umutsuzluğu, adaletsizliği ve karanlığı hep birlikte değiştireceğiz. Hep beraber değiştireceğiz” dedi.