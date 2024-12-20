‘Uçaksız Zafer’in zararı büyüyor

Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere yapılan Zafer Havalimanı Türkiye’nin Kamu-Özel işbirliği finansman modeliyle yapılan ilk bölgesel havalimanı olma özelliğini taşıyor. Havalimanı için verilen yolcu garantisi ise açıldığı günden bu yana bir kez bile tutturulamadı. Zafer Havalimanı ülkede en az yolcunun kullandığı havalimanı olurken, yurttaşlar da bu durumdan memnun değil.

Zafer Havalimanı’ndan Türkiye’de yalnızca İstanbul’a uçak kalkıyor. İstanbul’dan günde bir uçak geliyor ve gidiyor. Bu uçaklar da her gün uçmuyor. Örneğin bugün de dahil olmak üzere 20 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında İstanbul’dan Kütahya’ya 7 uçak gelecek ve gidecek. Yurtdışına ise yalnızca Düsseldorf’a olmak üzere 2 uçuş gerçekleşecek.

Bölge halkı seferlerin bu şekilde olmasından şikâyetçi. Afyon, Uşak veya Kütahya’dan günübirlik bir şekilde İstanbul’a gidip gelmek isteyen yurttaşlar bunu yapamıyor.

Ahmet Çelik isimli bir yurttaş, “Türk Hava Yolları’ndan başka hiçbir firma buraya uçuş koymuyor. Bölge havalimanı dediler ama hem günde 1 tane uçak var, o da her gün yok. Bir de sadece İstanbul’a gidiliyor. Türkiye’nin başka bir yerine seyahat etmek istesek aktarma yapmak zorundayız” dedi.

Ege Demir isimli bir yurttaş ise, “Mevcut sefer saatleri yeniden düzenlenmeli. Seferler otellerin giriş ve çıkış saatine göre ayarlanıyor. Otele gelen ve gidenlerin dışında kimse pek yararlanamıyor. Sabah İstanbul’a gidiş ve akşam saatlerinde dönüş şeklinde sefer konulmalı” diye konuştu.

Pegasus Havayolları daha önce yolcu sayısının azlığını gerekçe göstererek uçuşlarını iptal etmişti.

FATURA 228 MİLYON LİRA

Sözleşmeye göre giden yolcu sayısı üzerinden garanti ödemeleri yapılırken, 2024 yılının ilk 11 ayı için şirkete garanti edilen yolcu sayısı 1 milyon 207 bin 921. Ancak giden yolcu sayısı yalnızca 30 bin 1. Hata payı ise yüzde 97,51. Hazine şirkete güncel kurla 228 milyon lira ödeme yapacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı’nın yapım maliyetinin 50 milyon euro olduğunu, şirkete bugüne kadar 72 milyon euro ödeme yapıldığını ve kamuya devir edileceği tarih olan 2044 yılına kadar şirkete tahmini 208 milyon euro ödeme yapılacağını söyledi.