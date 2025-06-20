Üçkuyular-Bostanlı feribotunda fiyat artışı

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) alınan kararla İZDENİZ bünyesindeki araba vapurlarının ücret tarifesini güncelledi. Buna göre motosiklet biniş ücreti 75 lira, otomobil biniş ücreti 200 lira, orta sınıf araç biniş ücreti 400 lira, otobüs-kamyon biniş ücreti 900 lira, TIR biniş ücreti ise 1250 lira oldu. Hafta içi 10.00 - 15.40 ile 21.00 - 23.00 arasındaki seferlerden; motosiklet, otomobil ve orta sınıf araçlar indirimli yararlanacak.

Uygulama, hafta sonlarında, bayramlarda ve resmi tatillerde geçerli olmayacak. İndirimli tarifeden; motosiklet 60 lira, otomobil 170 lira, orta sınıf araçlar 350 liradan faydalanacak. Araçlardaki yolculardan ücret alınmıyor. Geçen yıl günlük ortalama 3 bin 723 araç sahibinin tercih ettiği Üçkuyular - Bostanlı hattındaki feribot seferlerinde toplam 1 milyon 359 bin 210 araç taşındı. Yaz aylarında artan taleple birlikte aylık ortalama taşınan araç sayısı 125 bine ulaştı.