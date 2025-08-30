Ücret artışında ayrımcılık işçi bakımından fesih sebebi midir?

SORU: Yaklaşık 3 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum. İşverenim benim performansımın düşük olduğu gerekçesiyle şirkette herkese yapılan ara zammı bana düşük yaptı. Bana haksız olarak ayrımcılık uygulandığı düşüncesindeyim. Bu sebeple işten tazminatımı alarak ayrılabilir miyim?

YANIT: İşçiye diğer çalışanlardan daha düşük ve/veya hiç ücret artışı yapılmaması işçi bakımından haklı fesih nedeni olabilir. Haklı nedenle iş sözleşmesini sona erdiren bir işçi de kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak bu durumun her koşulda işçiye haklı fesih hakkı doğuracağı anlamına gelmez. İş hukukumuz bakımından işveren, farklı ücret veya zam uygulamalarını objektif kriterlere dayandırmak zorundadır. Bu kriterler şeffaf, ölçülebilir ve işin niteliğine uygun olmalıdır. Aksi takdirde bu uygulama ayrımcılık olarak değerlendirilir ve işçi için haklı nedenle fesih hakkı doğabilir.

Zam oranlarında farklılık olması, ancak objektif ve belgelenebilir gerekçelere dayanıyorsa hukuka uygundur. Ayrımcılık sayılabilmesi için gereken bazı kriterler şunlardır:

Ayrımcılık olarak nitelendirilebilecek durumlar:

• Aynı veya benzer pozisyonda çalışan işçilere farklı zam oranı verilmiş olmalıdır.

• Bu farklılık objektif ve makul bir temele dayanmıyor olmalı (örneğin kıdem, performans, unvan gibi kriterler açıklanamıyorsa),

• Zammın düşük yapılması veya hiç yapılmaması, kişisel veya keyfi nedenlerle açıklanıyorsa (örneğin “Hoşuma gitmiyor”, “ "Beni eleştiriyor", "Toplantıda ters konuştun", "Ses tonunu beğenmiyorum" vb.),

• İşveren, farklı zammı önceden belirlenmiş objektif, ölçülebilir yazılı bir sisteme dayandırmadan uyguluyorsa,

• Zam farkı, kişisel özelliklere (yaş, cinsiyet, siyasi görüş, etnik köken, vs.) dayanıyorsa,

Bu ve benzer davranışlar eşit davranma borcuna aykırı olur ve ayrımcılık olarak değerlendirilir.

Yargıtay’da bazı kararlarında doğrudan ücret zammındaki farklılığın haksız ve ayrımcı olması durumunda işçinin haklı fesih hakkını tanımıştır. Bu konuya ilişkin örnek iki karar özeti aşağıdaki gibidir: “İşyerinde tüm personele zam yapılırken sadece bir işçiye düşük zam yapıldığı tespit edilmiştir. İşveren bu durumu yalnızca “Verimi düşük” diye açıklamıştır ancak performans değerlendirmesi yoktur.” (Yargıtay 9. HD, 2005/9518 E. 2005/12140 K.)

“Eşit davranma ilkesi kapsamında işverenin, çalışanlara haklı ve objektif bir gerekçe olmaksızın farklı davranamayacağı vurgulanmıştır. Anayasa'nın eşitlik ilkesi, İş Kanunu’nun 5. maddesi ve ilgili uluslararası sözleşmelere atıfta bulunulmuştur. Yerel mahkemenin ayrımcılık ve haklı fesih yönündeki değerlendirmesi uygun bulunmuş, karara itirazların reddine hükmedilmiştir.” (Yargıtay 7. Hukuk Dairesi – 2015/4432 E., 2016/13328 K.)

Görülebileceği gibi Yargıtay bu durumları “eşitlik ilkesine aykırılık” ve ayrımcılık olarak değerlendirerek işçinin fesih hakkını tanımıştır. Bu örnekler ücret artışındaki farklılığın, makul bir gerekçesi yoksa ayrımcılık oluşturduğunu ve işçiye haklı nedenle fesih hakkı verdiğini göstermektedir. Sonuç olarak: Aynı pozisyonda, benzer şartlarda çalışanlar arasında zam farkı yapılması, bu farkın belgelenmemesi, ölçülememesi veya keyfi nedenlere dayanması, işverenin objektif bir sistem sunamaması halinde, bu durum ayrımcılık sayılır ve işçi bu nedenle haklı nedenle iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatını talep edebilir. Sizin durumunuz da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Ancak sürekli olarak belirttiğimiz gibi bu tür durumlar işçi işveren arasında genellikle yasal husumete dönüşeceğinden herhangi bir aksiyona geçmeden önce mutlaka bir hukukçudan destek alınmalı ve onun görüş ve önerileri doğrultusunda hareket edilmelidir.