Ücretsiz HPV aşısı uygulaması

BirGün EGE

Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliği ile hayata geçirilen ücretsiz HPV (Human Papilloma Virus) aşı uygulamasına ilişkin başvurular devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada önemli sağlık sorunlarından biri olan HPV virüsünün neden olduğu hastalıklarla mücadele etmek amacıyla yola çıkan Çanakkale Belediyesi, kadın ve kız çocuklarına aşı desteği vermek adına düzenlediği ücretsiz HPV Aşı Uygulamasını hayata geçirmiş ve aşılamalara başlamıştı.

15- 25 yaş arasındaki kadın ve kız çocuklarının yararlanabileceği proje kapsamında ise başvurular devam ediyor. Başvuru koşulları ise şu şekilde açıklandı: “15-25 yaş aralığında olmak. Çanakkale mücavir alanda ikamet etmek. Devlet kurum ve kuruluşlarından yardım alındığına dair belge.”

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, HPV aşısının toplum sağlığı için önemine değinerek; “Rahim ağzı kanseri, kadınlarda çok görünen ve önlenebilir bir kanser türü. Bunu önlemek için de belirli dönemlerde HPV aşısı uygulaması çok önemli. Biz de Çanakkale'de merkez ilçede ikamet eden, belediyemizden sosyal yardım alan 15-25 yaş arasındaki kadın ve kız çocuklarına HPV aşısını uygulayacağız. Bunun teminini ve maliyetini belediyemiz karşılayacak. Aşıların ve sağlık açısından gerekli kontrollerin yapılmasını üniversite hastanemiz sağlayacak. Toplum sağlığı açısından, genç kızlarımızın, kadınlarımızın gelecekleri açısından çok önemli bir uygulama” dedi.