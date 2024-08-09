Ücretsiz izin süresince ödenen ücret iade edilmeli mi?

Ben özel sektörde çalışıyorum. Doğum sonrası ücretli izinden sonra 6 ay ücretsiz izne işverenin de onayı ile ayrıldım. İzne ayrılmadan şirkete ücretsiz izin dilekçemi sundum ve kabulüne dair karşılıklı yazı aldık. Benim ücretsiz izinde olduğum tarihlerde şirket hem maaşımı hem de SSK’mi yatırmış. Bunu işe tekrar döndüğümde maaşımı çekerken fark ettim. Maaş hesabında biriken 6 aylık ücrete dokunmadım. Şimdi ne yapmam gerek? Bu konuda işveren beni mesul tutabilir mi? Cezai bir şey uygulayabilirler mi? İade işlemi nasıl olmalı?

İş yasamızda ücretsiz izne ilişkin oldukça kısıtlı uygulamalar mevcuttur. Bunlar:

Yıllık ücretli izin kullanmakta olan işçiye talebi halinde 4 güne kadar ücretsiz yol izni ve doğum yapan kadın işçiye 16 haftalık yasal izni (istirahat) sonrası yine talebi halinde verilmesi gereken 6 ay ücretsiz izindir.

Şimdi sorunuza dönecek olursak, siz yasal doğum sonrası izninizin ardından yine yasal hakkınız olan 6 ay ücretsiz izni de talep etmiş ve kullanmışsınız. İşvereninizin bu izin süresince size ücret ödeme ve dolayısı ile SGK primi ödeme yükümlülüğü yoktur. Buna karşın işveren bir atıfet kabilinde, yani bir jest yaparak ücretinizi ödemeye devam etmişse ortada herhangi bir sorun yoktur. Yani ödenen ücreti iade etmenize gerek yoktur.

Diğer taraftan iş yasamızda özellikle beyaz yakalı olarak tabir edilen aylık ücretli işçilerle ilgili olarak İş yasamızın 49. Maddesinde aynen aşağıdaki ibare yer almaktadır;

“Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçiler”

Bu madde kapsamında işyeriniz aylık ücretli işçilerinden yasa maddesinde belirtildiği gibi istirahatli veya sair sebeplerle mazeretli oldukları hallerde dahi ücret kesintisi yapmıyor olabilir. Bu durumda da ücretiniz tam olarak ödenmiş olabilir.

Sizin yapmanız gereken öncelikle işyerinizin personel ya da insan kaynakları birimi ile görüşerek ücretsiz izinde iken ücretinizin neden tam olarak ödendiğini öğrenmek olmalıdır. Şayet yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle ücretiniz tam olarak ödenmişse endişe etmenizi gerektirecek bir durum yoktur.

Ancak işyeriniz ücretinizin yanlışlıkla ödenmeye devam edildiği yönünde bir geri bildirimde bulunursa ödenen bu ücretleri yine banka kanalıyla veya makbuz karşılığında elden ödeyerek iade etmeniz uygun olacaktır. Bu durumda işverenin size herhangi bir sorumluluk yükleme ve/veya sizin belirttiğiniz gibi cezai bir işlem uygulama hakkı söz konusu değildir.