Ücretsiz meslek kurslarına kadınlardan yoğun ilgi

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz meslek kursları, kadınların yoğun katılımıyla başladı. İlk kez düzenlenen “Turistik Hediyelik Eşya Yapımı” kursu, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nde kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası El Sanatları Eğitmeni Şule Baysal tarafından verilen eğitimler, Perşembe ve Cuma günleri 10.00-13.30 saatleri arasında devam edecek. 28 Mart’a kadar sürecek kursa, hobilerini mesleğe dönüştürmek isteyen 21 kadın kursiyer katılıyor.

Dekoratif ev aksesuarları, masa üstü obje yapımları, dolgu bebek oyuncak yapımı, tığ örgü bebek yapımı, çini çalışmaları, taş dökümü ve sepet örgüsü gibi eğitimlerle kadınların hem yeni beceriler öğrenmesi hem de hobi edinmesi sağlanırken, kursa katılan tüm katılımcılara kurs sonunda “Katılım Belgesi” verilecek.

Meslek kursları kapsamında, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve A1 düzeyinde İngilizce eğitimleri için de ön kayıtlar başladı.