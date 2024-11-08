Ücretsiz savunma dersi

BirGün EGE

Buca Belediyesi, kadınlar için temel savunma teknikleri dersleri veriyor. 30 kişilik sınıflarda bir buçuk ay sürecek eğitimler, Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kick Boks Salonu ile Yıldız Evlendirme Dairesi Taekwondo Salonu’nda yapılacak. Kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınların değil, toplumun ve geleceğin sorunu olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

“Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama mücadelemizi güçlendirmek için kadınları koruma ve güçlendirme kararlılığındayız. Açtığımız savunma sanatları kurslarıyla kadınlara hem kendilerini koruma becerisi kazandırmayı hem de özgüvenlerini artırmayı amaçlıyoruz. Her kadının kendini özgürce ifade edebildiği, sokakta korkusuzca adım atabildiği bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Güçlü kadın güçlü bir toplum demektir.”

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Kick Boks Salonu ya da Yıldız Evlendirme Dairesi Taekwondo Salonu’na giderek şahsen başvuruda bulunabiliyorlar. Uzman eğitmenlerin vereceği dersler, hafta içi sabah ve öğlen olmak üzere iki farklı zaman diliminde birer saat olarak yapılacak.