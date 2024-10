Ucuz emek, makbul kadın, kutsal annelik

Dilara İlbuğa Yıldırım - Siyasal İletişim Uzmanı

“Gebedir her sukût bir yükselişe.

Ne mümkün karşı koymak

bu köpürmüş gelişe…”

“Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılmaz kardeşlerim” demişti Rakel Dink, çok sevdiği Hrant Dink’i uğurlarken… Bazı cümlelerin gerçekliği bütün bir memlekete ışık olabiliyor; bunun gibi. Bu aralar yine bir çukurun dibindeyiz sanki, peşi sıra itiliyoruz dibe, herkes suçluyu arıyor, kimsenin karanlıkla bir derdi yok sanki.

Üst üste o kadar çok kötü haber alıyoruz ki, herkes sağını solunu, sevdiklerini kontrol ediyor. “Ya benim evladıma/kardeşime/sevdiğime olsaydı?” cümleleri tuhaf bir teselli olarak ortalarda salınıyor. Halbuki toplum olarak, bir başkasının acısına bakıp da kendimizi teselli etmek, tüm bunların bizim başımıza gelmediği için şükretmek en son ihtiyacımız olan şey. Bize bir fener lazım, bütün karanlığın ardını gösterecek ve bir de öfke; bu karanlığı yırtıp atacak.

Dört tarafımız öldürülen kadınlar, istismar edilen çocuklarla dolu. Bu memleket, sokak ortasında kadınlara tecavüze yeltenenler, surlardan parçaladığı kadın cesedinin parçalarını fırlatanlar, öldürdüğü kadını doğrayıp çöp poşetine koyanların haberleri ile karşılıyor artık günlerini.

Tüm bu cinayetlerin, artan çocuk istismarlarının arkasında çürümüş, kokuşmuş bu düzenin izleri var. Ne mi yapıyor bu düzen kadınlara? Bu köhnemiş sistem, kontrollü suç, ucuz emek-makbul kadın-kutsal annelik üçgeni ve gericiliğe teslimiyet ile kadınlara yönelen tüm bu saldırılara alan açıyor.

Suçu bitirmeyi değil de kontrol ederek toplumu yönetmeyi, kendilerine yonttukları adaleti ellerinde bir sopa olarak kullanmayı, yarattıkları derin yoksulluk batağında gençleri çetelere teslim etmeyi, siyasi manevralarla sağladıkları cezasızlık halini, mahallelerden solcuları dışlarken içeriye mafya bozuntularını almayı tercih edenler sistemin otoriter yapısına rıza üretiyor. Bir tarafımız kocaman cezaevleri ile doluyken, ülkenin dört bir yanının her gün artan şekilde suçlularla çevrili olması ve ceza rejiminin keyfiliği, düzenin kendi arzusuna göre toplumsal denetimi nasıl da güzel sağladığı bizlere gösteriyor.

Düzenin bir diğer çukuru ise malum iktidarın, neoliberal, muhafazakâr, milliyetçi ve popülist siyaseti aracılığıyla topluma “makul kadın” anlayışını dayatması. Bu makul kadın, piyasada ucuz emek, üretim alanı dışında ise kutsal annelik ile şekillendiriliyor.

Bugün Türkiye’de her 10 kadından sadece 3’ü çalışırken, kamuda istihdamın sadece yüzde 34’ü kadınlardan oluşuyor. Kadın işsizliği, AB ve OECD üye ülkelerinin iki katından fazla. Ayrıca istihdamdaki kadınların yüzde 30,8’i güvencesiz bir şekilde, kayıt dışı çalıştırılıyor. Yani işyerinde emeği ucuz, sömürüsü kolay bir kadın algısı var.

İşyerinin hemen dışında ise kadınlar “aile” balonunun içine sıkıştırılıyor. Aile dışında bir kadının varlığı, benliği saygı görmüyor ve toplumsal ilişkilere de bu düşünce yerleştiriliyor. Neoliberal piyasada yalnız ve güvencesiz olan kadın, piyasa dışında ancak aile içinde varlık kazanıyor. Bu noktada “annelik” büyük önem taşıyor. Çünkü kadının hayatı anne olmasıyla müdahaleye açılırken, güç sahiplerinin talan edebileceği bir forma giriyor. Kıyafetinden gülüşüne, işyerindeki yaşantısından sosyal medya paylaşımlarına kadar kadınlar “sen bir annesin” söylemiyle hizaya çekiliyor.

Burada yine bitirilmek istenmeyen, siyasi ikbal için içi boşaltılan ve kendine yontulan nüvelere tanık oluyoruz. Yoksulluktan en çok etkilenen toplumsal kesimlerin başında kadınlar geliyor. İçi boşaltılan ve sadaka kültürüne çevrilen sosyal yardımlar tamamen nakdi şekilde kadınlara veriliyor ki bakım verme görevinin tamamen kadına ait olduğu algısı iyice pekişsin. Üstelik bu sosyal yardımlar, önümüzdeki seçimlerde oy karşılığında verilerek bir tehdit aracına da çevriliyor. Ve tüm bu sosyal yardımlar yine aile olgusu etrafında şekillendiriliyor.

Sistemin, ucuz emek, makbul kadın, kutsal annelik üçgenine hapsettiği kadın, güç sahiplerine kadınlara parmak sallama, had bildirme, kadınları kendilerinden daha aşağıda görme gibi bir özgürlük bahşediyor. Bu özgürlük toplumun tüm kesimlerine yayıldıkça da sistemli saldırılara, tacizlere, istismarlara ve cinayetlere zemin hazırlanıyor.

Üçgenin son parçası ise gericiliğe teslimiyet. Çocuk yaşta evlendirilenler, dinsel eksenli üretilen rızalar, toplumdan zorla kazınan laiklik… Bir kararname ile İstanbul Sözleşmesi’ni elinin tersiyle itenler, gericilere el uzatmaya devam ediyor. Sağ popülizm konusunda mahir AKP iktidarı, “Biz ve ötekiler” ikilemi ile toplumu parçalarken kadınlar da bundan nasibini alıyor. Kendine uygun görmediği tüm toplumsal kesimlere nefret üretmekte uzmanlaşmış iktidar bloğu, kadınların birliğini de tehdit edebiliyor. “Kürtaj cinayettir”, “Feminist kadın aile yapısını tehdit eder”, “Annelik kutsaldır” gibi sözlerle bir kesimi “makbul” ilan ederken, diğer kesimi ötekileştirebiliyor. Üstelik gericilik aparatı ile, bu makbul olmayan kadınların istismarına, cinayetine rıza üretebiliyor. “O sokaktan geçmeseymiş”, “Onunla sevgili olmasaymış”, “Gece dışarı çıkmasaymış”, “O kıyafeti giymeseymiş” gibi kalıplar gericiliğe hizmet ederken cinayetler ve katliamlar normalleştiriliyor.

Mesele sadece toplumsal çürüme, ahlaki çöküş, tekil katiller, deliren sapıklardan ibaret değil. Eğer bu karanlığı sorgulama niyetindeysek, biraz daha arkalara bakmalı; bu karanlığın yükseldiği politik, hukuki ve sınıfsal zemini görmeliyiz. Çünkü öldürülen kadınlara bakıp da kendi yakınınız ölmediği için şükrettiğiniz her gün, sizin sevdikleriniz için de bir tehdit olacak. Sokak ortasında istismar edilen bir çocuğa, tacize uğrayan bir kadına bakıp da “Oradan geçmeseymiş” dediğiniz gün tüm bunlar daha da artacak. “Gericileşmeden bana ne, ben zaten iyi bir semtte yaşıyorum, çocuğumu özel okula gönderiyorum” dediğiniz her an, laiklik size de lazım olacak.

Kendi pozisyonumuza, evimize, arabamıza, banka hesaplarımıza, sosyal hayatımıza bakıp da yanı başımızdaki adaletsizliğe ses çıkarmadığımız her gün hepimizin hayatı risk altında olacak. Kitleselleşemediğimiz her an bu saldırılar daha da büyüyecek. “Bu kadarını da yapamazlar” dediğimiz ne varsa, yan yana durmazsak, hepsini yapacaklar. Geç oldu demeden, umudun ordusunu bozmadan, barikatları yıkmalı, bu sükûtu alaşağı edecek o çığlığı büyütmeliyiz. Yalın ayak Ankara’ya yürüyen madencilere, hemcinsleri için sokaklara çıkan kadınlara, direnen öğrencilere, hayvan katliamı için mücadele eden o sese omuz vermeliyiz.