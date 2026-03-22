Uğultusuz Tepeler

Can Gürses

Çoğu iyi yazar kendini eserindeki karşı cinse gizler. Hemcinsi kahramanına ise yalnızca esintiler katar kendinden. Ruhunun isyanını karşı cinsteki kahramanının aidiyetsizliğiyle yoğurur. Bu bir zırh kuşanma ihtiyacı olduğu ölçüde insanı insan yapan duyguların cinsiyetüstülüğünü savunma yoludur. Emily Bronte’nin 1847 tarihli tek romanı Uğultulu Tepeler’de Cathy’e ettirdiği o çarpıcı beyanın sahibi olduğunu hissetmişimdir: “Ben, Heatchliff’im.” Bu beyan, Flaubert’in “Ben, Madam Bovary”im deyişinin eşidir. Tek farkla; Bronte, bir kadın inceliği ve dehasıyla bunu kahramanına söyletmiştir. Hikâyenin ana kahramanı, yazarın toplum dışılığının yankısıdır. Uğultulu Tepeler, bu yüzden en çok da Heatchliff’in hikâyesidir. Romanın ruhu ise yazarının ruhu, Emily Bronte’nin ruhudur.

Bir romanı sinemaya uyarlarken anlatıma sadık kalmamak eşyanın tabiatı gereğidir zira aynı hikâye tür değiştiriyordur. Ne ki anlatılan, ruhunu korumalıdır. Zira bir hikâyeyi biricik kılan bahsettiği olaylar değildir; ruhudur. Uğultulu Tepeler on altı yaşımda da en sevdiğim romandı, bugün, otuz altı yaşımda da en sevdiğim roman. Romana duyduğum bu değişmez hayranlığın sebebi eşsiz ruhu; iki insan arasındaki yenilmez bağı romantizmin yücelticiliği ve ölümcül aşırılığıyla anlatmakla kalmayıp, gerçekliğin acımasız sosyopolitikası ve insan ruhunun grift psikolojisi ile de derinleştiren bilgeliği. Uğultulu Tepeler tüm gotikliğine rağmen bir masal değildir; fevkalade gerçektir.

Bugünlerde sinemalarda boy gösteren, tüm dünyada gişe rekorları kıran Emerald Fennell’in Uğultulu Tepeler uyarlaması her şeyiyle romanın ruhuna aykırı, bir sinema filmi demeye bile dilin zor vardığı pop, plastik bir estetikle biçimlenmiş, adını devraldığı mirasa saygısızlık eden ruhsuz bir zamane şımarıklığı. Seyri içimde öfke ve acı duyuran filmin yakışıksız yaklaşımını irdelemek için gelin önce romanı hatırlayalım.

RUH TUTKUSU

Evin yetim çocuğu Heathcliff ile evin delişmen kızı Cathy, kendilerine ait bir görünmez dünya kurarlar özgür bayırlarda. Rüzgârın hiç dinmediği Yorkshire bayırlarının uğultularından yaşamı bulup, çıkarır, birbirlerine sunarlar. Bunu kâh şefkatle kâh canlarını acıtarak yaparlar. Kendilerini, birbirlerini severek tanırlar. Aralarındaki eşitsizliği aşan bir güçlü sevgi ile bağlı olsalar da bir türlü eşit hâle gelemezler. Aşkları imkânsız değildir oysa. Aşklarını imkânsız kılan, topluma meydan okumak yerine boyun eğen Cathy’dir. Cathy’nin içiyle dışının bir olamayışıdır. Tepelerdeki dünyalarında uyum içindeki çocuklar toplum içine çıktıkları an ayrı düşerler. Roman boyunca toplum diye gördüğümüz tek dış dünya ise öte bayırdaki zengin komşuları Lintonların malikanesidir.

Evlat edinip eve getirdiği günden beri Heathcliff’i çocuğu gibi seven baba ölünce, Cathy’nin ırkçı ağabeyi bu yabani ama zararsız oğlana fiziksel ve ruhsal işkenceler eder. Cathy, Heathcliff’in, ağabeyinden gördüğü korkunç muameleye engel olmak için didinir. Tüm bu acıya, Cathy’nin yanında kalmak için katlanan Heathcliff için dünya, Cathy’nin rüzgârlarıdır. Cathy aklına esince Heathcliff’e yüz çevirse de özünde Heathcliff’in onun tek dostu, sadık yoldaşı, ruh eşi olduğunu bilir. Ne var ki Cathy, en az Heathcliff kadar toplumun ötekisi olsa da hayallerini tam da toplumun ona biçtiği usulde kurar. Heatchliff’i severken zengin Edgar’la evleneceğini duyurur. Heathcliff evi terk eder. Oysa ikisi ruhen evlidir.

Seneler sonra eve Uğultulu Tepeler’i satın alabilecek güçte bir asilzade olarak döner Heathcliff. İkisi olmanın büyüsüne kavuşmaya can atar. Cathy, Heathcliff’i herkesin içinde kucaklar, biriciğine kavuşmanın mutluluğunu kimseden gizlemez. Fakat çocuk bekleyen Cathy bir türlü kalbine teslim olamaz. Cathy’yi cezalandırmak için Edgar’ın kız kardeşiyle evlenen Heathcliff karanlığı seçer. Birbirlerine duydukları aşk eliyle çektikleri acıyı görünüşte birbirlerine esasında kendilerine acı çektirerek ödemeye çalışır Cathy ile Heathcliff. Birbirlerine teslim olmayarak güçlerini kanıtlamaya çalışan, karşılıklı hayranlıklarını dile getirmekten sakınan fakat daima birbirlerini arayan, mayaları aynı çılgınlıktan yoğrulmuş o iki çocukturlar hâlâ. Bu hakikati “Ruhlarımız her neden yoğrulmuşsa, ikimizinki de aynı.” diye tarif eder Cathy. Bu sarsılmaz birlik duygusu ve bilgisi hikâyenin sonuna dek korunur.

İkisi olmuşların birbirlerinden kopunca büründükleri tamamlanamama hâlinin hastalığıyla yaşarken dahi bir oluşlarını böylesine güçlü kılan ruhaniliğidir, gövdelerinin hiç birleşmemiş oluşudur. Sevgilerinin cinnete dönüşmesinin sebebi budur. Ruhlar birken gövdelerin ayrı oluşunun acısını kaldıramayan Cathy cansız düşer, hayatını kaybeder. Bunu kendisine bile bile yapar: “Ben hayatım olmadan yaşayamam, ben ruhum olmadan yaşayamam” diyen Cathy, inatla Heathcliff’siz yaşamıştır. Cathy’yi kaybeden Heathcliff ise yalnızca Cathy’nin var olduğu bilgisiyle var olmayı sürdürebileceğine inanır, “İstediğin şekli al, daima benimle ol” diye haykırır Cathy’nin ardından. Dünyevi arzuyu aşan bir ruh tutkusudur çünkü onu Cathy’ye bağlayan. Gerçekten de Cathy ölümden sonra da ona gelir. Uğultulu Tepeler’de insanüstü sevgilerinin mümkün kıldığı kavuşmalar yaşarlar. Ne ki bu fizikötesi kavuşmalardan arta kalan zamanda, gerçeklik denen o karanlıkta yapayalnızdır Heathcliff.

ROMANIN ESAS SEVDALILARI

Yalnızlığına, daha doğrusu Cathysizliğine katlanamayan Heathcliff dünyayı cezalandırmaya başlar. Mutluluğuna imkân tanımamış dünyadan intikâmını tüm bunlara neden olmuş düzenin üslubuyla, iktidar sahibi olarak almaya kalkışır. Birbirlerini seven oğlu Hareton ile Cathy’nin kızı Catherine’in birleşmesine engel olmaya çalışır, onlara acı çektirir. Fakat ikinci nesil, Cathy ile Heathcliff’i aşar. Romanın esas sevdalıları onlardır. Onlar, anne babalarının hatalarına düşmeyip, birbirlerine yalnızca ruhlarını değil kalplerini de cömertçe verir. Sevdalarını sevgiye dönüştürüp, aşkı acısı çekilen değil yaşanan bir güzellik, kazanılan bir zafer eylerler elele.

İkisinin hikâyesi, mutlu sonla bittiği için katılmaz filmlere. Bir tek 1992 tarihli Peter Kosminsky uyarlamasında ikinci nesle de yer verilir. 1939 tarihli William Wyler uyarlaması estetik ve dramatik tavrıyla tüm uyarlamalarından daha sağlam dursa da romanın hikâyesine tümüyle sadık davranmış, iki neslin de hikâyesini anlatmış tek uyarlama olan Kominsky yorumu, tüm teatralliğine rağmen hepsinden ayrılır. Hele filmin Emily Bronte ile başlayıp bitmesi, hem de Sinead O’Connor’ın canlandırdığı bir Emma ile, ona parıltılı bir değer katar.

ROMAN OKUMAYAN ÇAĞIMIZ

İkinci neslin hikâyesini es geçse de Uğultulu Tepeler’in ruhunu rahatsız edici bir muazzamlıkla sinemalaştırmayı başaran, bana kalırsa, esas yönetmen Andrea Arnold’dur. 2011 yapımı filmi olması gerektiği gibi Heathcliff’in bakış açısındandır ve böylece onu diğer uyarlamaların Heatchliff’inden, bilhassa Fennell’ın tutarsız bir şehvet düşkünü suretinde resmettiği Heatchliff’ten çok daha insani kılar. Roman, bir masumun bir zalime dönüşmesini insanın sömürülmüş duygularının hassasiyetle açıklarken, Fennell, filminde Heathcliff’i, dışlayacağımız, anlamak bile istemeyeceğimiz yakışıklı bir canavar olarak sunar. Heathcliff’in Cath’ye duyduğu doyumsuz tutkusunu salt cinsel arzuya indirgemek, dahası bu arzuyu defalarca gidermesini sağlamak, Heatchliff’in eve döndüğünde Cathy tarafından reddedilişinin öfkesini haklı çıkaran, onu zalimliğe sürükleyen özlemini açıklamasız bırakır. Yasak aşk yaşamaları da onların başkalarıyla bağlarını ezip geçen, geçersizleştiren kuvvetteki birliklerini, ‘biz’ oluşlarını, ikisi oluşlarını silen bir seçim. Oysa tüm hikâyeyi taşıyan ruh, ikisinin arasındaki bu yenilmez biz duygusu. Roman boyunca tüm görüşmeleri herkesin gözü önünde yaşanır; herkesin kabul ettiği bir bağdır aralarındaki. Saklanamayacak kadar doğal ve büyük bir sevgidir.

Hızını alamayan Fennell, Heathcliff’i, Edgar’ın kız kardeşini zincire vurup, cinsel cazibesinin kölesi kılan bir cani de yapar. Fennell’in deforme ettiği tek kahraman Heathcliff değildir. Romanın anlatıcısı, evin hizmetkârı Nelly, Cathy ile Heatchliff’in sevgilerinin baş tanığı, ulağı, hikâyecisi iken, filmde Cathy’yi kıskanan, ikisinin birbirine ulaşmasına engel olan bencil bir kadındır. Halbuki Nelly’nin ikisine duyduğu insani anlayışı, anaç sorumluluğu, incelikli bakışı olmasa hikâyeleri yok olur gider, yaşanmamışa döner. Herkesi zalim yapmaktan neredeyse zevk duyan Fennell, sevecen babayı da Heathcliff’e işkenceler eden bir sevgisiz adama dönüştürmüş. Heatchliff’in o evde barınmasının, Cathy ile eşitlik içinde bir dünya kurabilmesinin tek sebebidir baba oysa. Çocukların kardeşçe birliği de akıldışı kalır böylece Fennell’in versiyonunda Heathcliff’i seven kimse kalmayınca hanede. Besbelli, seyirci de Heathcliff’i sevmesin istemiştir.

Dahası, Fennell Cathy’yi de alenen kötü, bencil, zalim bir kız olarak resmeder. Filmi açan ve romanda asla yeri olmayan kan dondurucu idamı, Cathy henüz el kadarken haz içinde seyreder. Roman bize Cathy’yi sevgiyle dolup taşsa da sevmeyi daimi gerçekleştiremeyen, değerleri çelişkili olsa da kalbinde kötülük taşımayan çılgın bir ruh olarak anlatır. İnsanın çelişkilerinin onu kötü yapmadığını, insan yaptığını hissettirir Bronte. Bu yüzden romanı masalsı değil, müthiş gerçekçidir. İyilikle kötülükten ziyade korkuyla cesaret arasında gider gelir Cathy. Her cesur ânında Heathcliff’in, sevginin yanındadır, her korku anında ise güç sahibinin, Edgar’ın yanında. Ne var ki Cathy, filmde derinlikli bir kahraman olarak resmedilmek yerine hedonist bir kukla, alık bir süs bebeği suretinde tasarlanmıştır ki onun da filmdeki Heathcliff gibi sevilecek hiçbir yanı kalmaz.

En fenası ve akıl almazı, bu donuk, sevimsiz, kuklavari, kötülük abidesi, libido mahkûmu tipler onları Cathy ve Heathcliff kılan uğultudan mahrumdur. Çılgın rüzgârlar ikilinin yabanıl aşkını vurgulayan hayati unsur iken, filmde şöyle bir eser geçer. Uğultusuz tepelerde kalpten ve beyinden yoksun iki zavallının aşk kisvesi altında deforme edilip mahvedilen hikâyelerini klişe bir masala büründürmek gayesiyle cansız, ruhsuz karlar yağdırır Fennell tepelere. Böylece iki kahraman da hep eviçlerinde kalır. Halbuki onlar insan ruhunun yalansız yansıması olan doğanın, uğultulu tepelerin çocuklarıdır. Roman okumayan çağımızda kült bir klasiğin adını kullanıp, geride adından başka hiçbir şey bırakmaksızın derinlik yoksunu, anlam fukarası arsız bir pazarlama harikası yaratmış Fennell’in filmini bir Emily Bronte okuru ve bu korkunç çağın romancısı olarak seyretmek beni mutsuz, umutsuz etti.

Basın toplantılarında yeniyetme Cathy’yi diğer tüm rollerinin birbiri aynı ifadeleriyle canlandıran otuz beşlik Margot Robbie ile Heathcliff’i karizmasını gölgeleyen bir parıltısızlıkla oynayan Jacob Elordi çekimler boyunca birbirlerine duyduğu şehveti işitmeyen tek kişi bırakmadılar dünyada. Hiçbir güzellik ve ahenk taşımayan aşk sahnelerinin de kanıtladığı üzere metaları her neden yoğrulmuşsa ikisininki de aynı fakat ruhları asla! Robbie’nin galaya, Bronte’nin saçlarından yapılmış bir elbiseyle katılmasıysa kalbimde tarifsiz bir isyana öncü oldu. Bronte filmi izlese saçını başını yolardı demeye mi getirdi acaba? Giysideki dekoratif saçları öfkeyle incelerken kaygıyla vahşi saçlarıma gitti ellerim.

İçimden, “Ben, Emily Bronte’yim!” diye haykırmak ve Cathy’nin Uğultulu Tepeler’de dolanan ruhu gibi Bronte’nin ruhunun da benim parmaklarımda dolandığını, böylece tüm bu rezaleti gördüğünü ve bana bu yazıyı yazdırarak okurlarına seslenmek, isyanını dile getirmek istediğini söylemeye can attım. Derhal güldüm kendime. Yahu Can, dedim, senin yazdığın yazıyı okuyacak üç kişi mi değiştirecek Fennell’i ihya eden milyonlarca insanın ruhunu? Yine de insanın ruhundan, sanatın ruhundan anlayan birkaç kişi henüz hâlâ var. Bu ruhsuz çağa rağmen o azıcık insan için, yaratma gücümü miras aldığım Bronte ve nice yazarım için daima yazacağım, umutsuzluğuma meydan okuyan uğultumla.