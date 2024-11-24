Ukrayna’da savaş nükleer eşiğe yaklaşıyor

Yusuf Tuna Koç

Trump’ın ikinci kez başkan seçilmesi sonrası, küreselleşmenin sonumu geliyor sorusu da yeniden gündeme geliyor. Bir önceki Trump döneminden bugüne geçen 8 yılda, gümrük tarifeleri artık yalnızca ABD-Çin ticaret savaşının gündemi olmaktan çıktı, Avrupa’da da ekonomik korumacı eğilimler revaçta. ABD’nin emperyal konumu açısından uzun bir süredir "imparatorluğun gerileme döneminde olduğu" tartışılırken, Trump’ın sözde “barışçıl” söylevleri de bu gerilemenin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Küresel Güneyde BRICS’in popülerleşmesi, bu değişimin bir başka çıktısı olarak niteleniyor.

Bu hafta, Hocaların Hocası Korkut Boratav ile konuştuk.

Biden’ın Beyaz Saray’daki koltuğunu Trump’a devretmesine iki ay kala Rusya’ya Ukrayna üzerinden saldırganlığı artırmasını nasıl yorumluyorsunuz?

Korkut Boratav: Biden, Ocak 2025’te Washington’da yapılacak bir ant-içme töreni ile başkanlığı resmen Donald Trump’a devredecek. Kamala Harris de yenilgiyi kabul etmiş; seçim sonuçları fiilen kesinleşmiştir. Başkan Biden, Batı siyaset yazınında “topal ördek” denilen konumdadır. Tüm yetkilerini korumaktadır; ancak sonraki döneme de sarkacak kalıcı değişiklikler yapması beklenmez. Zorunlu bir durum çıkarsa, kararını yeni Başkan’a danışarak vermesi uygundur.

Bu ortamda Biden, şaşırtıcı bir sorumsuzluk ile 17 Kasım’da Rusya içindeki hedeflere karşı da kullanılmak üzere ABD yapımı ATACMS adını taşıyan uzun menzilli füzelerin Ukrayna’da kullanılmasını kararlaştırdı.

“Şaşırtıcı bir sorumsuzluk” diyorum. Zira, uzun menzilli füzelerin kullanımı için üretici ülkelerin askerî uzmanları gerekliymiş. ATACMS füzeleri Rusya’yı vurmak üzere Ukrayna’da kullanıldığında ABD birlikleri de “muharip” olarak Rusya’ya karşı savaşa katılmış olacaktır. Benzer füzelerin üreticisi Britanya, ABD’nin kararını bekliyormuş. Saldırının hemen sonrasında onlar da Ukrayna’ya kendi füzelerinden vereceğini açıkladı.

Böylece Batı’nın “Son Ukraynalı kalıncaya kadar” sürdürmek niyetiyle başlattığı vekâlet savaşı, bir eşik daha yukarı çekilecek; fiilen ABD-Rusya savaşı niteliği kazanacaktır.

Rusya bu hamleyi nasıl değerlendirmektedir?

Ukrayna’daki “vekâlet savaşını” Rusya’ya taşımak Mayıs’tan bu yana gündemdeydi. Putin, 5 Haziran 2024’te Petersburg’da bir basın toplantısında ilk ciddi tepkiyi gösterdi. Demecini aktarıyorum: “Batı, Rusya’nın nükleer silahları asla kullanmayacağını sanıyor. Halbuki bizim bir nükleer doktrinimiz var. Buna göre hükümranlığımız ve sınırlarımızın dokunulmazlığı tehdit edilirse bütün olanaklarımızı kullanabiliriz. Bu seçenek hafife alınmamalı. Avrupa’da ve ABD’de sözü edilen uzun menzilli silahların üreticilerini ve bu silahların Rusya’daki hedeflerini programlayanları vurmaya hazırız.” Bu uyarıyı taktik nükleer silahlarla ilgili Rusya’nın askerî manevraları izledi. Böylece Putin’in “bütün olanaklarımız” ifadesinin nükleer silahları da içerdiği gösterildi.

Putin’in bu yıl açıkladığı nükleer doktrin, Rusya’nın 2020 tarihli doktrininden farklıdır. Önceki doktrin, “Rusya’nın bir devlet olarak varlığı tehdit altına girdiğinde” nükleer silah kullanımına izin vermekteydi. Ukrayna savaşının olguları bu koşulu genişletti; “Sınırların ihlali halinde de” gerçekleşebileceği eklendi.

Ancak, bu “ihlal” kimler tarafından yapıldığında gerçekleşmiş sayılacaktır? Yeni nükleer doktrin bu ayrıntıları içeriyor. Reuters’in 19 Aralık tarihli haberinden aktaralım: “Doğrudan doğruya nükleer bir güç (yani ABD ve Britanya) veya (Ukrayna gibi) nükleer silahları olmayan bir ülke (ABD, Britanya gibi) nükleer gücü olan ülkelerin katılımı ve desteği ile Rusya’nın sınırlarını ihlal ederse…” Rusya bu ülkelere karşı nükleer silah kullanabilecektir. Nükleer tepkinin hedefi olan ülkeler tanımlanıyor; ancak tepkinin boyutu, ayrıntıları değil…

AVRUPA İKİYE BÖLÜNDÜ

Biden’ın kararı sonrasına uluslararası alandaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ukrayna savaşına ilişkin Batı İttifakının içinde görüş ayrılıkları var. Savaşı Rusya içlerine taşıma seçeneği bu ayrılıkları keskinleştirdi: Füze üreticisi olmayan NATO üyelerinden Macaristan’da Orban, Mayıs’ta Ukrayna’ya Batı birliklerinin giriş olasılığına karşı çıkmış; Dışişleri bakanı, “doğrudan doğruya NATO-Rusya çatışması anlamına gelir; bir sonrası Üçüncü Dünya Savaşıdır” demecini vermişti.

Son gelişmeleri, Rusya’nın yeni nükleer doktrini çerçevesinde Ukrayna’daki somut duruma uyarlayalım: Ukrayna birlikleri Ağustos 2024’te Rusya’nın Kursk bölgesine girdi; bir bölümünü işgal etti. Batı ittifakından sağlanan silahların bu işgal operasyonunda kullanımı, Rusya’nın nükleer tepkisini tetikleyecek boyutta değildir. Bu tepkiyi tetikleyen kritik eşiği Biden Kasım 17’de attı: Rusya’nın diğer bölgelerini de vurmak üzere uzun menzilli ATACMS füzelerinin Ukrayna’ da kullanımını kararlaştırdı.

Hemen ardından Britanya’nın ürettiği Storm Shadow füzeleri için, Starmer hükümeti aynı kararı aldı. Bu füzelerin Ukrayna’da NATO teknisyenlerinin denetimi altında bulundurulduğu anlaşılıyor. Hemen sonra füzeler ateşlendi. Önce sayısı belirsiz ATACMS, 21 Kasım Salı günü de 10 adet Storm Shadow füzesi Rusya içindeki askerî hedefleri vurdu.

Benzer özellikleri içeren füzeler Almanya’da Taurus ve Fransa’da Scalp adlarıyla üretilmekteymiş. Bu iki ülke kervana katılmadı. Biden’ın kararından sonra Macron suskun kaldı. Almanya’da Scholz hükümeti ise çatırdamaktadır. Savaş karşıtlığının tırmandığı bir ortamda erken seçim gündeme gelmektedir. Scholz, Putin’le bir telefon konuşması yaptı; ardından Ukrayna’ya Taurus füzelerinin verilmeyeceğini açıkladı.

Böylece ABD ve Britanya, artık Rusya’nın nükleer tepkilerine hedef olacaktır. ABD’nin hedef olması nükleer savaşı kıtalar-arası boyuta sıçratır. Tüm insanlığın geleceğinin tehdit altına girdiği bir felaket senaryosu gündemdedir. Bu olasılığın hâlâ algılanmadığı anlaşılıyor. Nükleer karşıtlığının zirveye çıktığı elli yıl öncesinin barış hareketleri, Almanya dışında suskundur.

Ukrayna’ya yoğun ağır silah desteği sağlamış olmasına rağmen Almanya, uzun menzilli silahları vermeyeceği, ayrıca da nükleer güç olmadığı için Rusya’nın nükleer tepkisine muhatap olmayacaktır. Savaş dönemi boyunca Ukrayna’ya etkili boyutta İHA satmış olmasına rağmen Türkiye’nin de Almanya ile aynı konumda olması rahatlatıcıdır.

Ama, nükleer bir felaketin tüm insanlığı, tek tek hepimizi tehdidi, acilen gündemdedir.

BIDEN DARBE Mİ YAPIYOR

Ukrayna savaşına dair ABD’de Trump ve Biden’ın temsil ettiği farklı yaklaşımlar var mı?

Biden’ın Ukrayna’ya ATACMS verme kararını “sorumsuz” olarak nitelendirmemin bir başka nedeni de var: İki ay içinde ABD’de başkanlığı devralacak olan Trump, Ukrayna savaşına son vermeyi seçim kampanyasında vaat etmişti; seçim sonucu belli olunca da bu vaadi tekrarladı. Başkan yardımcısı Vance de aynı görüştedir. Trump kabinesini oluşturmaktadır. İsrail-Filistin çatışmasında ve Gazze soykırımında Biden’ın İsrail’e desteği Trump yönetimince de sürdürülecektir. Trump öteden beri bu konuda “şahin” görüştedir. Kabinesinde de görüş ayrılığı yok. Buna karşılık, Ukrayna’da barış hedefine karşı çıkanlar Trump kabinesinde yer almıyor.

Bir barış tasarımının ana öğelerinin Rusya’ya aktarıldığı, Putin’in “bir müzakere zemini var” doğrultusunda demeçlerinden anlaşılıyor. Ne var ki, Biden’ın kararı Ukrayna’da fiilen hayata geçirildi. Ocak 2025’te Trump’a fitili ateşlenmiş bir nükleer savaş ortamı devredilecektir.

Bu fiilî durumu, bir yazar (Peter Koenig), abartılı bir “komplo teorisi” ile açıklıyor: Patlayan savaş ortamı nedeniyle olağanüstü hal ilan edilecek ve Anayasa gereği Biden’ın Başkanlık dönemi uzatılacak mı? “Bunaklık” suçlamaları ile Başkan adaylığından “elenmek” pek zoruna gitmişti; belki de gerçekten tasarlamaktadır.