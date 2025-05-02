Ulaşım yatırımları son bir yılda hız kazandı

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bir yıllık hizmet döneminde İzmir’in ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle ulaşım yatırımlarına ivme kazandırdı. Kentin ulaşım yükünü hafifletecek noktalara hızlı dokunuşlar yapılırken, Buca ile Bornova’yı birbirine bağlayarak kent trafiğine nefes aldıracak alternatif yol projesinde son bir yılda büyük ilerleme kaydedildi.

Konak Tüneli’nden başlayan ve otogar viyadüklerinde son bulan, 2,5 kilometresi derin çift tünelden oluşan 8,3 kilometrelik dev ulaşım projesinde 2017 - 2024 yılları arasında yüzde 40 ilerleme sağlanırken Başkan Dr. Cemil Tugay’ın göreve geldiği Nisan 2024’ten bugüne ekipler yüzde 45 oranında ilerleme daha kaydederek projeyi yüzde 85 seviyesine ulaştırdı. Tünel kazılarında ise yüzde 95 seviyesine gelindi. 2025 yılı ortalarında tünel kazılarının tamamlanması, 2026 yılında ise yolun hizmete açılması hedefleniyor.

Buca Onat Tüneli, sadece İzmir’in değil Türkiye’nin de belediye kaynaklarıyla yapılan en uzun karayolu tüneli olacak. Buca ile Bornova arasını 10 dakikaya indirecek yol sayesinde Konak, Balçova, Çeşme, Urla gibi ilçelerden şehir trafiğine girmeden Bornova, Karşıyaka gibi İzmir’in kuzeyindeki ilçelerin yanı sıra İstanbul ve Ankara yoluna bağlanılabilecek.

Kent merkezinde oluşacak yeri arter sayesinde Yeşildere Caddesi ve Ankara Caddesi üzerinde oluşan Bornova trafiği ile otogar yönüne Şehitler Caddesi ve Kamil Tunca üzerinden oluşan Halkapınar trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. İzmirliler, Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı üzerinden Buca Onat Tüneli’ne bağlanarak kısa sürede otogar ve Bornova’ya ulaşmış olacak. Projenin güncel fiyatlarla yatırım maliyeti ise 3 milyar lira.