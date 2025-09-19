Ulaşımda örnek model

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Milli Kuvvetler Caddesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programda yurttaşlarla bir araya geldi. Şehirleri ve yerel yönetimleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla her yıl 16-22 Eylül arasında dünya çapında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Balıkesir’de renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan spor ve hareketliği özendirecek parkurlarda çocuklar ve yurttaşlar eğlenceli vakit geçirdi. Müzik dinletisi ve çeşitli aktivitelerle renklenen programda Başkan Akın ve protokol üyeleri Milli Kuvvetler Caddesi’nde bisiklet turu yaparak farkındalık oluşturdu.

EŞİT, ADİL, ERİŞİLEBİLİR

“Engellilerden yaşlılara, çocuklardan kadınlara ve ekonomik dezavantajlı bireylere kadar herkesin eşit, adil ve erişilebilir ulaşım hakkı vardır” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu anlayışla, kentimizde toplumsal katılımı artıracak, kapsayıcı ve çevre dostu ulaşım projelerini hayata geçiriyoruz. Bizim hedefimiz, sadece bir hafta boyunca değil, yılın her günü sürdürülebilir ve kapsayıcı ulaşımı Balıkesir’imizde yaşatmak. Çocuklarımızın güvenle bisiklete binebildiği, yaşlılarımızın toplu taşımaya kolayca erişebildiği, engelli bireylerimizin hiçbir engel yaşamadan yolculuk yapabildiği bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Ulaşımın insani bir hak olduğunu ifade eden Başkan Akın, Balıkesir’de ulaşılmayan tek bir noktanın bile kalmaması için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Akın, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 60’ın üzerinde yeni hat açtık. Yeni araç alımları yaptık. Bunları yakında halkımızla buluşturacağız. Balıkesir’i Türkiye’nin örnek sürdürülebilir ulaşım kenti yapmak için çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı bilimsel bir alt yapıyla gerçekleştiriyoruz” dedi.