Ülke futbolunun ‘ali kıran baş kesen’lerinin performansı: Kocaman bir sıfır

Saha içinde olduğu kadar saha dışında yaptıklarıyla gündem olan Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz antrenörlük performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor. İki teknik direktörün de takımı son 2 haftaya küme düşme tehlikesiyle girdi.

Ülke futbolunun son 20 yılında saha içinde olduğu kadar saha dışında yaptıklarıyla da gündeme gelen Türk futbolunun ali kıran başkesenleri artık kulübede.

Bu isimlerden ikisi Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu. Karıştıkları bütün skandallardan siyasi bağlantıları, iktidar partisi AKP'ye olan yakınlıkları sayesinde kurtulan bu ikili şu ana kadar teknik direktörlük performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Saha dışı kariyerine Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak başlayan daha sonra aynı sezon Erol Bulut'un gönderilmesiyle teknik direktörlük koltuğuna oturan Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde şampiyonluk fırsatı ayağına kadar gelmesine rağmen Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak bu şansı kullanamamıştı. Daha sonra henüz pro lisansını almadan AKP'nin proje takımı Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda 59 puan toplayıp 4'üncü, bir sonraki sezonu 56 puanla 5'inci sırada tamamladı. Bu sezonun başında İstanbul ekibiyle çıktığı üç maçı da kaybeden Emre Belözğlu'nun görevine son verildi. Müesses nizamın en önemli spor adamlarından biri olan Belözoğlu çok geçmeden Ankaragücü'nün başına geçti.

PUAN ORTALAMASI 1,14

Anadolu ekipleri arasında en çok harcama yapan takımlardan biri olan Ankaragücü'nde Avrupa hedefiyle göreve başlayan 43 yaşındaki teknik direktör son iki haftaya küme düşme korkusuyla girdi. Ankara ekibiyle çıktığı 29 lig maçında sadece 7 galibiyet alabilen Belözoğlu, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle Anadolu'nun en potansiyelli kadrosundan alınabilecek en az verimi aldı. 1,14 puan ortalaması tutturan Emre Belözoğlu'nun Ankaragücüsü son iki haftaya 39 puanla 15'inci sırada giriyor. Bu süreçte antrenörlük performansı yerine demeçleriyle gündeme gelen Belözoğlu'nun bu performansına rağmen gelecek sezon takım bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

HAMASİ AÇIKLAMALAR

Emre Belözoğlu'nun yakın arkadaşı olan ve henüz bu sezonun başında saha dışı mesaisine başlayan Burak Yılmaz, Beşiktaş yardımcı antrenörülüğüyle başladığı sezonda siyah-beyazlı takımın başına geçme fırsatı buldu. Şenol Güneş'in istifası sonrası Beşiktaş'ın başında altı maça çıkan Yılmaz bu altı maçın sadece ikisini kazanabildi, dördünü ise kaybetti. Taraftarın büyük tepkisi sonrası görevi bırakan Yılmaz yine çok geçmeden kendini Kayserispor'un başında buldu. Kayserispor'un başkanın da bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı olmuş Ali Çamlı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Sarı-kırmızılı kulübün başında ligde 13 maça çıkan Yılmaz bu 13 maçın sadece 3'ünü kazanabildi. Tıpkı Emre Ağabeyi gibi son iki haftaya küme düşme tehlikesiyle giren Burak Yılmaz'ın 3-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı hamasi açıklama dikkat çekiciydi: “Ben, Türk hakem istiyorum. VAR'da yabancı hakemi kabul etmiyorum. Yabancı hakemlerin buraya gelmesi, Türk hakemlerini aşağılamaktır. Ligle ilgili konuşacağımız çok şey var. Ligde kalalım, sonra konuşacağız.”

Belözoğlu ve Yılmaz ikilisinin diledikleri anda iş bulmaları performanslarına rağmen çok fazla eleştirilmemeleri ülke futbolunun neden bu halde olduğunun kısa bir özeti gibi.