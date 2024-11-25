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Ülkenin dört bir yanında kadınlar meydanlarda

Kadın
  • 25.11.2024 05:00
  • Giriş: 25.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 25.11.2024 05:00
Ülkenin dört bir yanında kadınlar meydanlarda

• İstanbul: 19.30, Taksim Tünel

• Ankara: 19.00, Kolej

• İzmir: 19.00, Alsancak Gar

• Adana: 18.00, İstasyon Meydanı

• Amasya: 16.30, Atatürk Anıtı Önü

• Antalya: 24 Kasım, 14.00, Aydın Kanza Parkı25 Kasım, 16.00, Kışlahan Önü

• Ayvalık: 17.30, Cumhuriyet Meydanı

• Balıkesir: 18.00, Salih Tozan Önü

• Bodrum: 14.00, Barış Meydanı

• Bolu: 17.30, İzzet Baysal Anıtı Önü

• Burhaniye: 12.30, Cumhuriyet Meydanı

• Bursa: 18.30, Fomara Meydanı

• Çanakkale: 20.00, Golf Çay Bahçesi

• Datça: 17.30, Demokrasi Evi Önü

• Denizli: 18.00, Valilik Karşısı

• Edirne: 17.30, Eski Camii Önü

• Edremit: 17.30, Cumhuriyet Meydanı

• Eskişehir: 18.30, Espark Bağlar Kapısı

• Gaziantep: 18.00, Kırkayak Parkı

• Gebze: 18.30, Eski Çarşı Çeşme Önü

• Gömeç: 16.00, Saadettin Baycan Parkı

• Hopa: 16.30, Hüsnü Ciner İlkokulu Önü

• Kırklareli: 17.00, Karagöz Parkı

• Kocaeli: 18.30, Belediye İşhanı Önü

• Kuşadası: 18.00, Meteoroloji Kavşağı

• Küçükkuyu: 15.00, Mübadele Anıtı Önü

• Malatya: 13.00, Emeksiz Üst Kavşağı

• Menteşe: 14.00, Sınırsızlık Meydanı

• Mersin: 18.30, Kushimoto

• Ordu: 17.30, 19 Eylül Ortaokulu Önü

• Samsun: 14.00, Eski Vergi Dairesi Önü

• Tokat: 18.30, Yeşilırmak Kenarı

• Uşak: 18.00, Atapark

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