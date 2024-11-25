Ülkenin dört bir yanında kadınlar meydanlarda
• İstanbul: 19.30, Taksim Tünel
• Ankara: 19.00, Kolej
• İzmir: 19.00, Alsancak Gar
• Adana: 18.00, İstasyon Meydanı
• Amasya: 16.30, Atatürk Anıtı Önü
• Antalya: 24 Kasım, 14.00, Aydın Kanza Parkı25 Kasım, 16.00, Kışlahan Önü
• Ayvalık: 17.30, Cumhuriyet Meydanı
• Balıkesir: 18.00, Salih Tozan Önü
• Bodrum: 14.00, Barış Meydanı
• Bolu: 17.30, İzzet Baysal Anıtı Önü
• Burhaniye: 12.30, Cumhuriyet Meydanı
• Bursa: 18.30, Fomara Meydanı
• Çanakkale: 20.00, Golf Çay Bahçesi
• Datça: 17.30, Demokrasi Evi Önü
• Denizli: 18.00, Valilik Karşısı
• Edirne: 17.30, Eski Camii Önü
• Edremit: 17.30, Cumhuriyet Meydanı
• Eskişehir: 18.30, Espark Bağlar Kapısı
• Gaziantep: 18.00, Kırkayak Parkı
• Gebze: 18.30, Eski Çarşı Çeşme Önü
• Gömeç: 16.00, Saadettin Baycan Parkı
• Hopa: 16.30, Hüsnü Ciner İlkokulu Önü
• Kırklareli: 17.00, Karagöz Parkı
• Kocaeli: 18.30, Belediye İşhanı Önü
• Kuşadası: 18.00, Meteoroloji Kavşağı
• Küçükkuyu: 15.00, Mübadele Anıtı Önü
• Malatya: 13.00, Emeksiz Üst Kavşağı
• Menteşe: 14.00, Sınırsızlık Meydanı
• Mersin: 18.30, Kushimoto
• Ordu: 17.30, 19 Eylül Ortaokulu Önü
• Samsun: 14.00, Eski Vergi Dairesi Önü
• Tokat: 18.30, Yeşilırmak Kenarı
• Uşak: 18.00, Atapark