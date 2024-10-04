Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği bugün başlıyor. Şenlikte atölye çalışmaları, tiyatro gösterileri, söyleşiler, el emeği ürünlerin yanı sıra resim ve fotoğraf sergileri, boyama atölyeleri, Değirmendere Kanyon Yürüyüşü, Yeni Türkü ve Pinhani konserleri ile Cumhuriyet Gazetesi 79. Yunus Nadi Ödül Töreni gerçekleştirilecek.

Şenlik 4 Ekim saat 17.00’de Muğla Müzesi önündeki konuşmalar ve şenlik yürüyüşü ile başlayacak. Yeni Türkü saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda konser verecek. Yarın saat 11.00’de İnsan Hakları Parkı’nda ‘Slow Food ve Coğrafi İşaretli Ürünler Pazarı’, saat 11.30’da Zahire Pazarı ve Kurşunlu Meydanı’nda ‘El Emeği Ürünler Stantları’ açılacak. İnsan Hakları Parkı’ndaki Mobolla Band Blues Konseri saat 14.30’da. Belediye Tiyatrosu’nun ‘Coni Boni Koni’ çocuk oyunu saat 16.00’da Kent Meydanı’nda sergilenecek. Bir dinletinin de yer aldığı Devrim Erbil’in resim sergisi Tarihi Sekibaşı Hamamı’nda saat 17.00’de. Muğlalı Yönetmen Senarist Yüksel Aksu’nun ‘Dünya Sinema Kenti Muğla’ söyleşisi Tarihi Konakaltı Kültür Merkezi’nde saat 18.30’da başlayacak. Türk Alternatif Rock Grubu Pinhani de saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak.