Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali başladı: Sahne gençlerin

İlayda SORKU.

TAKSAV’ın düzenlediği 13. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali başladı. Bu yıl ‘Sahne Gençlerin’ sloganıyla yola çıkan festival, açılışını Alsancak’taki ÖSYM binasından Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne uzanan bir yürüyüşle yaptı.

Sokak açılışının ardından 28 Kasım’da Elhamra Sahnesi’nde ödül töreni gerçekleştirildi. Festival, ‘gençlik’ temasını merkezine alarak 7 Aralık’a kadar İzmirli sanatseverleri ağırlayacak. Bu yılın Onur Ödülü tiyatro sanatçısı Sumru Yavrucuk’a verildi. Yavrucuk, festivalde sahnelenecek Shirley Valentine oyunuyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Emek Ödülü ise tiyatro sanatçısı Orhan Alkaya’ya takdim edildi. Festivalin Tema Ödülü, 14 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız protestoları sırasında hukuksuz şekilde tutuklanan, günlerce ilacına erişemeyen ve hayati tehlike geçiren üniversite öğrencisi Mina Pelit’e verildi.

Festivalde İran, Moldova ve Yunanistan’dan gelen 3 oyun ile 3 çocuk yapımı dâhil olmak üzere 3 29 oyun, İzmir ve Manisa’daki 13 farklı salonda seyirciyle buluşacak. Festivalin destekçileri arasında İzmir ve Manisa büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, İzmir Barosu, TMMOB, TTB, KESK, BirGün gazetesi, Konak Kent Konseyi ve Kozalak Kültür Kitap Kafe ve Dayanışma Kooperatifi yer alıyor. Birçok oyun da ücretsiz olarak sahnelenecek.

TAKSAV İzmir Yürütme Kurulu Üyesi Nuray Beyenç, festivalin temasına ilişkin “Tiyatro, toplumsal değişimin en güçlü aynası. Gençlik ise bu değişimin motoru. Aslında manifestomuzda da belirttiğimiz gibi, karartılmış bir salonda, ilk sahnenin ışıklarını yakan gençleri selamlamak istedik. Hepimize umut olan, sokaklarda, meydanlarda haksızlıklara karşı duruşlarını selamlamak istedik” dedi.

KARARLILIKLA DEVAM

“Bu sene önceki senelere göre daha çok ilçe sahnelerinde izleyiciyle buluşacağımız bir festival geçireceğiz” diyen Beyenç, “Daha önce ağırlıklı olarak merkez tiyatro salonlarında olan oyunlarımızı bu sene farklı ilçelerde izleyiciyle buluşturmak istedik. Kararlılıkla sürdürdüğümüz festivale ilgi her geçen yıl yükseliyor” ifadelerini kullandı.

Festivalin kapsayıcılığına dikkat çeken Beyenç, şu çağrıyı dile getirdi: “İzmir’in en büyük festival organizasyonlarından birini yapıyoruz. 29 oyunumuzdan çoğu ücretsiz sahnelerde seyirciyle buluşacak. Daha önce tiyatroya gitmemiş, özellikle özel tiyatro biletlerinin bu kadar yükseldiği günlerde tiyatroyla buluşmak isteyen tüm İzmir halkını oyunlarımızı izlemeye davet ediyoruz. Son olarak gençlere ‘Kendinizi ifade etmekten korkmayın. Sözünüz varsa sahne sizin’ diyoruz.”