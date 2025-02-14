Umudun şiiri

Serkan ÖNGEL

Enver Topaloğlu’nun “Yaşadığım Çağa Blues” adlı şiir kitabı bir yolculuk kitabı. “Şiir olmasa hayat çirkindir” diyor şair. Tanırız, biliriz. Yıllardır şiiri yaşıyor, şiiri yazıyor Enver Topaloğlu. Onunla tanışık olmak, şiiri yol arkadaşı yapmak demek. Onun Artı Gerçek’te (daha önce Gazete Duvar’da) şiir üzerine yazdıklarından çok şey öğreniyoruz/öğrendik.

Sonuçta şiir ile uğraşanların peşinden koştuğu. kelimelerin büyüsüdür. Şiiri sevmeyenler pek bilemez bir dizeyi okuyup sarsılmanın, nefesiz kalmanın ne olduğunu. Sonra derin bir nefes alırsınız. Kelimeler kalbinizi kışkırtır. Şiirin tadını, sarhoşluğunu içinize çekersiniz. Şiire tutulmak ya da tutunmak budur işte. Meymenet sokağında, Kalküta’da, Havana’da, Beyazıt Meydanı’nda, “Umutsuzlar Parkı”nda, “Göğe Bakma Durağı”nda, “Kars Kalesi”nde şiir olmasa ne yapardık. O yüzden “sanki tüm Kolanları kesilmiş”, ”silahların çocuklara oyuncak olduğu” bu dünyada “bugünün bir adı olmalı” diyor şair, sonra şiire işaret ediyor, orada arıyor umudu: “herkesin taş attığı kuyuyu madem hâlâ / şiirle doldurup yeryüzüne taşırmak amacın / sordun mu ne diyor hayat”.

Ben cevabı aradım kendi kendime: Bugünün adı “Uçurumda açan çiçek”, “Kayayı delen incir” olmalı, Topaloğlu’nun şiirindeki umut.

Enver Topaloğlu, 7. şiir kitabı ile “tüm yalnızlığına karşın/dünyada iyiyi/ve güzeli/yalnız bırakmayan” bir şair. Sesleniyor hepimize: “gözyaşları sorulmasına imkân verilmemiş sorulardır / bakın çocukların gözlerine”… Gözlerinde hüzün var çocukların. Öfke ve isyan.

Şairin gösterişi, şatafatı ile hükümran sınıfa karşı isyanı da var dizelerinde:

“kestik / balo bitti / -çıkarın maskeleri/ bin ikinci gecedeyiz / masaldan sonrada / teneke kutunun içindeki ateşin alevlerinde / soğuktan kilitlenen dişlerin arasında / ağzının kenarındaki kabuğun altında kalan yarada / “siktir git lan” cümlesindeki bıçağın ucunda / uçurumda büyüyen haklılıkta / haklılıktaki başkaldırıda”

Arjantin deyince tango değil “Güney Amarika’nın kesik kolları” geliyor aklımıza. Darbeler geliyor. O yüzden Arjantin bardağı düşünce elimizden, parçalanan cam, sanki yüreğimize saçılıyor. O yüzden aklımıza darbenin gelmesi şaşırtıcı değil:

“bir sabah aylardan eylül ev ev sokak sokak meydan meydan/ şehir şehir uyandık ki tanklar üstümüze kalkmış / çarşılar karşılar her yer kışla herkes esas duruşta/ o günden sonra düzelemedik bir daha / kargacık burgacık el yazısı gibiyiz hayatın sayfalarında”

90’ların ortasında Enver Topaloğlu, Tuna Kiremitçi ve ben, Beşiktaş iskelesinin yanında “hasır çay bahçesi”nde oturmuştuk. O zaman adetti hava kararınca Tekel’den içkiler alınır mendireğe gidilirdi. Haydarpaşa garı, martılar eşlik ederdi kelimelere. Mendireğe gittik. Şiir okuduk. Kiremitçi gitarını çıkardı Enver’in eskimeyen şiirlerinden bestelenmiş bir şarkıyı çaldı:

“Parklar boştur, kanepeler ıslak / Ay ışığı altında gezen silahlı devriyelerden utanır / Mevsim sonbahardır / Çünkü sonbaharda sevgilim / Önce haziran sayfaları yırtılır anıların, / Kalın çivilerle / Üstümüze çapraz eylüller çakılır”

12 Eylül yenilgisinin izleri duruyor üzerimizde. Bunca kötülük, umudun karşısında, suskunca selam duranlardan değil mi? O yüzden bu sürgün hali çökmedi mi üzerimize. Yersiz yurtsuzluğumuz, bu çürüme orada başlamadı mı?

Nitekim sürgün şairin çantasında geziyor sanki, “tarih kültür coğrafya/yas tasa ne varsa” yükleniyor sırtına. Savaştan kaçan kimsesiz kayan bir yıldız oluyor, bir sığınmacı, “taş topluyor” öfkesinden; köpeklere, kedilere şiir okuyor dayanışma için. “Sokaklarda yara” oluyor. Savaş karşıtı bir “bulut çobanı” oluyor. Gece bekçisine isyan oluyor sözleri: “gecenin bekçisi mi olur hem/kayan yıldızı kim yere yatırabilir”

Yersizlik yurtsuzluk bu dönemde ruh halimizi öyle güzel anlatıyor ki, hepimizde göçebe bir hüzün. Kimse yerinde mutlu değil, çünkü yerimizden edildik: “dünyada bir yerim yok artık / evim vardı kurulu düzenim / geriye fotoğraflar kaldı”. Evsizlik, sürgün hali, şiirin iyileştiriciliği ve vazgeçilmezliği ile buluşuyor.

“umutlarını da / yaşamlarının kara kitabından kopardıkları / mutluluk sayfalarını da / ellerinde / her şeylerini sıkıştırdıkları valizde taşıyor / sürgünler”

Topaloğlu da bir sürgün sanki. Çantasında yurdunu arıyor:

“bugün / ‘memleketimden insan manzaraları’/ ‘büyük saat’ ve ‘yeniden’ var çantamda/ yarın değişir / dağlarca necatigil ahmedarif ilhanberk / eceayhan cemalsüreya ve daha / bir ağaç bulup yanına oturuyorum / hangi şiiri okusam içimde bir boşluk büyüyor”

Şairin ağaca sevgisini biliriz. Beşiktaş iskelesinin yanında hatırası vardır Haydarpaşa garına bakan ağaçların.

Bu sefer Ege denizine bakıyor şair. Acıyı görüyor. Sanki bütün insanlık dalgalarla boğuşuyor:

“dalgaların kıyıya bıraktığı emaneti / anı olarak almaya cesaretim yok”

Blues insan ruhunun çığlığıdır. Aynı zamanda onun yolculuğu. “Yaşadığım Çağa Blues”, sanki şiire adanmış bir kitap: “dallarına iplikler bağladığımız/ bir cadı ağacıdır şiir”

“bıçak yarasının adı var faça / dil yarasının da adı var şiir”